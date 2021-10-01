Пациентке в США в счет оплаты за операцию вписали 11 долларов за "проявление эмоций"

Пользователей Сети удивило такое крохоборство. Тем не менее, у страховщиков в США действительно есть «код оплаты» под номером CPT 96127, который врачи добавляют в счета, когда они якобы провели "краткую эмоционально-поведенческую оценку" пациента. Юзеры считают, что пациентам клиник в следующий раз не стоит отвечать на вопросы о самочувствии, ощущениях или эмоциях, чтобы не платить за похлопывание по плечу и обычное человеческое сочувствие.