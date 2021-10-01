Пациентке в США в счет оплаты за операцию вписали 11 долларов за "проявление эмоций"

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Девушка, удалявшая родинку, показала счет, а котором отдельной строкой были оценены ее слезы.
Бытующее мнение, что попав в больницу США, пациент будет платить абсолютно за все, похоже, нисколько не преувеличено. И эта история - лишнее тому подтверждение.
Американка поделилась в Твиттере счетом, который ей выставили за удаление родинки. В числе прочих оцененных манипуляций значились "эмоции". Девушка заплакала, и эти слезы, вернее, сочувствие, проявленное врачом, монетизировали, включив в счет. "Удаление родинки: 223 доллара. Плач: доплата", - подписала фото пациентка.
Пользователей Сети удивило такое крохоборство. Тем не менее, у страховщиков в США действительно есть «код оплаты» под номером CPT 96127, который врачи добавляют в счета, когда они якобы провели "краткую эмоционально-поведенческую оценку" пациента. Юзеры считают, что пациентам клиник в следующий раз не стоит отвечать на вопросы о самочувствии, ощущениях или эмоциях, чтобы не платить за похлопывание по плечу и обычное человеческое сочувствие.
$11 плюс налоги не забыли. В следующий раз подумает, стоит ли плакать.— Bob Gratchem (@dkk7227) September 30, 2021
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