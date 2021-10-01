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Сообщество Жизнь в США 746 постов • 232 подписчика подписаться
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Пациентке в США в счет оплаты за операцию вписали 11 долларов за "проявление эмоций"

Пациентке в США в счет оплаты за операцию вписали 11 долларов за "проявление эмоций" (3 фото)

Автор:
01 октября 2021 08:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: история из жизни   операция   родинка   счет   сша   эмоции   
1158
3
Девушка, удалявшая родинку, показала счет, а котором отдельной строкой были оценены ее слезы.

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Метки: история из жизни   операция   родинка   счет   сша   эмоции   
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Александр Сергеевич Час назад
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145
PAVOR_zp 21 минуту назад
И эту [мат] систему навязывают по планете
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159
Liberman 55 минут назад
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Александр Сергеевич Час назад
https://svpressa.ru/health/article/218869/https://svpressa.ru/health/article/218869/

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1k
Александр Сергеевич Час назад
https://newizv-ru.turbopages.org/newizv.ru/s/article/general/28-09-2021/v-gonke-za-venesueloy-skolko-na-samom-dele-stoit-besplatnaya-meditsina-dlya-rossiyanhttps://newizv-ru.turbopages.org/newizv.ru/s/article/general/28-09-2021/v-gonke-za-venesueloy-skolko-na-samom-dele-stoit-besplatnaya-meditsina-dlya-rossiyan

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1k
-(0)_(0)- Час назад
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