Испанский епископ отказался от сана ради любви к писательнице, известной эротическими романами

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В конце августа священнослужитель отрекся от сана и уехал в Барселону. Причина проста: любовь.
52-летний Хавьер Новелл отрекся от сана, предпочтя любовь служению к Богу. В конце лета он сложил свои полномочия и уехал к любимой - 38-летней писательнице, которая известна весьма нестандартной прозой. Произведения Сильвии Кабальоль обычный читатель сочтет странными. В них полным-полно эротики и чертовщины. В частности, один из романов называется «Ад в похоти Габриэля» («The Hell of Gabriel's Lust»), а в аннотации этого произведения сказано, что "читатель будет перенесён к грубой борьбе между добром и злом, между Богом и сатаной, а также между ангелами и демонами".
Тем более странным кажется увлечение священнослужителя, который, кстати, стал самым молодым епископом Испании, получив этот сан в 40 лет. Сам епископ придерживался консервативных взглядов. Он выступал против абортов и эвтаназии, относя из к геноциду, поддерживал конверсионную терапию для геев, т.е. считал, что возможно медицинскими и психологическими методами изменить сексуальность человека. Кроме этого, Новелл выступал в роли экзорциста.
После 2013 года карьера Новелла пошла на спад - именно в этот момент на должность Папы Римского избрали Франциска, склонившего Ватикан к более либеральной политике. Епископ был несогласен с Папой, за что впал в немилость. С писательницей бывший епископ познакомился во время изучения демонологии. После общения с этой дамой он решил уйти в отставку и несколько раз встречался по этому поводу с Папой Римским. В епископате Сольсоны считают все происходящее происками дьявола, но продолжают молиться за своего коллегу. Авось, услышит и повернется к Богу. Сам же отрекшийся вовсе не мечтает о возвращении к прежней жизни, заявив, что ничего не хочет слышать ни о конференции, на которую его пригласили, ни о епископах.
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Поработав так неделю, монах обратил внимание, что все переписывают эти материалы с предыдущей копии, а не с оригинала. Удивившись этому, он обратился к отцу-настоятелю:
Падре, ведь если кто-то допустил ошибку в первой копии, она же будет повторяться вечно, и её никак не исправить, ибо не с чем сравнить!
Сын мой, ответил отец-настоятель, вообще-то мы так делали столетиями. Но, в принципе, в твоих рассуждениях что-то есть!
И с этими словами он спустился в подземелья, где в огромных сундуках хранились первоисточники, столетиями же не открывавшиеся. И пропал.
Когда прошли почти сутки со времени его исчезновения, обеспокоенный монах спустился в те же подвалы на поиски святого отца. Он нашел его сразу. Тот сидел перед громадным раскрытым томом из телячьей кожи, бился головой об острые камни подземелья и что-то нечленораздельно мычал. По покрытому грязью и ссадинами лицу его текла кровь, волосы спутались, и взгляд был безумным.
Что с вами, святой отец? вскричал потрясённый юноша. Что случилось?
Celebrate, простонал отец-настоятель, слово было: «celebrate» а не «celibate» (по английски праздновать, а не целибат)