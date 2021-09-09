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Испанский епископ отказался от сана ради любви к писательнице, известной эротическими романами

Испанский епископ отказался от сана ради любви к писательнице, известной эротическими романами (3 фото)

Автор:
09 сентября 2021 08:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: ynews   епископ   интересно   история из жизни   католики   любовь   отречение от сана   
905
3
В конце августа священнослужитель отрекся от сана и уехал в Барселону. Причина проста: любовь.

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Метки: ynews   епископ   интересно   история из жизни   католики   любовь   отречение от сана   
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42
Имя Пользователя Час назад
Всë правильно сделал.
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57
Nane First NameLast Полчаса назад
Молодец чувак. Не стал лукавить ни перед кем, и в первую очередь, перед самим собой.
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58
Юденич 37 минут назад
Рука устала.
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158k
☭Cheкаво☭ 40 минут назад
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1k
Павел Коваленко 41 минуту назад
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7k
Dima 43 минуты назад
Молодой монах принял постриг, и в монастыре первым его заданием было помогать остальным монахам переписывать от руки церковные уложения, псалмы и законы.
Поработав так неделю, монах обратил внимание, что все переписывают эти материалы с предыдущей копии, а не с оригинала. Удивившись этому, он обратился к отцу-настоятелю:
Падре, ведь если кто-то допустил ошибку в первой копии, она же будет повторяться вечно, и её никак не исправить, ибо не с чем сравнить!
Сын мой, ответил отец-настоятель, вообще-то мы так делали столетиями. Но, в принципе, в твоих рассуждениях что-то есть!
И с этими словами он спустился в подземелья, где в огромных сундуках хранились первоисточники, столетиями же не открывавшиеся. И пропал.
Когда прошли почти сутки со времени его исчезновения, обеспокоенный монах спустился в те же подвалы на поиски святого отца. Он нашел его сразу. Тот сидел перед громадным раскрытым томом из телячьей кожи, бился головой об острые камни подземелья и что-то нечленораздельно мычал. По покрытому грязью и ссадинами лицу его текла кровь, волосы спутались, и взгляд был безумным.
Что с вами, святой отец? вскричал потрясённый юноша. Что случилось?
Celebrate, простонал отец-настоятель, слово было: «celebrate» а не «celibate» (по английски праздновать, а не целибат)
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8k
insaider 45 минут назад
Йух стоит,башка не варит.
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13k
Колька Валеркин сын Час назад
а я думал, католические священники больше по мальчикам)))
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