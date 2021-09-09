Испанский епископ отказался от сана ради любви к писательнице, известной эротическими романами

Тем более странным кажется увлечение священнослужителя, который, кстати, стал самым молодым епископом Испании, получив этот сан в 40 лет. Сам епископ придерживался консервативных взглядов. Он выступал против абортов и эвтаназии, относя из к геноциду, поддерживал конверсионную терапию для геев, т.е. считал, что возможно медицинскими и психологическими методами изменить сексуальность человека. Кроме этого, Новелл выступал в роли экзорциста.