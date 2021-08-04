"Выходи, не повезу тебя!": инвалида-программиста с ДЦП чуть не высадили из маршрутки в Питере

"Я сначала думаю: “Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было”. Обращается к человеку, который зашел передо мной: “зачем ты его притащил?”. Человек ничего не понимает, отдает 50 рублей за проезд и в результате непонятной перепалки сбегает.



Тут надо сделать отступление, что на маршрутках я ездил 100500 раз, с меня никогда даже близко не просят денег или проездной, ну потому что видно. Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говори: “выходи” Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне еще в магазин и ужин готовить к приходу… Загорается зеленый, мы стоим посреди полосы.



Поднимается с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой в наколках, идет к водителю, я думаю: “ща убивать будет”. Спрашивает: “Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай”. Водитель отвечает: “Нет шайтан не повезу, он не знает куда едет, нет, мне не надо”. Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали.



Мужик садится обратно на задние сидения, закрывает лицо руками, пускает слезу и явно очень удивляется происходящему. Я сквозь сиденья показываю крупно надпись “Спасибо”. Мужик улыбается. Доехали мы очень беспокойно - водитель постоянно оборачивался, потом на своем басурманском жаловался товарищам."