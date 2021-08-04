"Выходи, не повезу тебя!": инвалида-программиста с ДЦП чуть не высадили из маршрутки в Питере

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Заступился за парня пассажир - матерый мужчина, который прикрикнул на водителя. "Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить", - написал Иван Бакаидов на своей странице в ВК.
Иван Бакаидов - программист из Санкт-Петербурга. Парень с рождения страдает ДЦП, но его силе воли и жизнелюбию может позавидовать любой здоровый человек.
днако иногда случаются истории, после которых ему становится страшно. Да и нам, впрочем, тоже.
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На страничке в ВК Иван рассказал о недавнем случае в маршрутке. Молодой человек обычно передвигается на такси, а тут захотелось "подышать, и вообще почему нет. " Подошел к остановке маршрутного такси, сел в транспорт и тут водитель заявляет, что его не повезет. Далее - со слов Ивана.
"Я сначала думаю: “Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было”. Обращается к человеку, который зашел передо мной: “зачем ты его притащил?”. Человек ничего не понимает, отдает 50 рублей за проезд и в результате непонятной перепалки сбегает.
Тут надо сделать отступление, что на маршрутках я ездил 100500 раз, с меня никогда даже близко не просят денег или проездной, ну потому что видно. Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говори: “выходи” Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне еще в магазин и ужин готовить к приходу… Загорается зеленый, мы стоим посреди полосы.
Поднимается с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой в наколках, идет к водителю, я думаю: “ща убивать будет”. Спрашивает: “Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай”. Водитель отвечает: “Нет шайтан не повезу, он не знает куда едет, нет, мне не надо”. Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали.
Мужик садится обратно на задние сидения, закрывает лицо руками, пускает слезу и явно очень удивляется происходящему. Я сквозь сиденья показываю крупно надпись “Спасибо”. Мужик улыбается. Доехали мы очень беспокойно - водитель постоянно оборачивался, потом на своем басурманском жаловался товарищам."
Тут надо сделать отступление, что на маршрутках я ездил 100500 раз, с меня никогда даже близко не просят денег или проездной, ну потому что видно. Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говори: “выходи” Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне еще в магазин и ужин готовить к приходу… Загорается зеленый, мы стоим посреди полосы.
Поднимается с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой в наколках, идет к водителю, я думаю: “ща убивать будет”. Спрашивает: “Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай”. Водитель отвечает: “Нет шайтан не повезу, он не знает куда едет, нет, мне не надо”. Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали.
Мужик садится обратно на задние сидения, закрывает лицо руками, пускает слезу и явно очень удивляется происходящему. Я сквозь сиденья показываю крупно надпись “Спасибо”. Мужик улыбается. Доехали мы очень беспокойно - водитель постоянно оборачивался, потом на своем басурманском жаловался товарищам."
Для тех, кто подумал, что все дело в деньгах и водитель был недоволен пассажиром, который ездит бесплатно, Иван пояснил, что за него хотели заплатить сразу несколько человек в маршрутке. В общем, по словам Ивана, водитель "явно указывал на инвалидность и на то, что я не понимаю куда еду и как скажу, когда выходить. Даже после того как ему два человека вручило денег, он продолжал орать, что деньги не нужны. "
"Если бы меня высаживали как зайца, я б даже не вякнул - это нормально и по закону. Но на меня наехали из-за инвалидности", - резюмирует Бакаидов и добавляет, что "барсуманский. язык указан в посте не из-за расизма, а из-за элемента насилия - не приятно, когда говорят о тебе, а ты не понимаешь".
"Если бы меня высаживали как зайца, я б даже не вякнул - это нормально и по закону. Но на меня наехали из-за инвалидности", - резюмирует Бакаидов и добавляет, что "барсуманский. язык указан в посте не из-за расизма, а из-за элемента насилия - не приятно, когда говорят о тебе, а ты не понимаешь".
Реакция соцсетей
Под постом Ивана в ВК его подписчики поделились своими историями и наблюдениями.
Иван Бакаидов - основатель и разработчик проекта LINKa. Это бесплатные программы, использующие синтезатор речи, которые помогают людям с нарушениями речи и опорно-двигательной системы общаться с внешним миром. Сам проект состоит из четырех приложений: «LINKа: напиши» — воспроизведение напечатанного текста; «LINKа: покажи» — программа описывает то, что нарисовано на картинке; «LINKа: нажми» — программа печатает и произносит текст с помощью одной кнопки; «LINKа. Бумажная клавиатура» — клавиатура с большими буквами для людей с проблемами со зрением и опорно-двигательной системой. Сейчас приложениями пользуются более 1,3 тыс. человек. Кроме этого, Иван создал специального бота в соцсети ВК, который умеет расшифровывать голосовые сообщения. Кстати, Иван включен Forbes в список "тридцати перспективных россиян возрастом до тридцати лет".
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Причем нормальные люди из их народа их зачастую осознанно наказывают.
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