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"Выходи, не повезу тебя!": инвалида-программиста с ДЦП чуть не высадили из маршрутки в Питере

"Выходи, не повезу тебя!": инвалида-программиста с ДЦП чуть не высадили из маршрутки в Питере (9 фото)

Автор:
04 августа 2021 13:02
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Иван Бакаидов   дцп   инвалид   история из жизни   маршрутка   санкт-петербург   
1512
9
Заступился за парня пассажир - матерый мужчина, который прикрикнул на водителя. "Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить", - написал Иван Бакаидов на своей странице в ВК.
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Метки: Иван Бакаидов   дцп   инвалид   история из жизни   маршрутка   санкт-петербург   
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14  комментариев
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638
Иван Иванов Час назад
У меня дядька был дцпшник, когда в первый раз его увидел в 6 лет, испугался и убежал, но этот то недоумок взрослый. Кстати дядька был радиолюбитель, сам приёмники паял, с радиолюбителями из других стран общался.
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709
Hypnosis 3 минуты назад
Долбаная черножопая обезьяна
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 8 минут назад
Не в той стране родился и живет этот человек с инвалидностью что б его приняло общество, к сожалению...в не той...
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1k
ВазгенСемёнович 14 минут назад
Аутист отказался везти больного дцп? Ща ему прилетят лучи всенародной любви и уважения )))
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9k
Majul 43 минуты назад
Вот есть восточные люди, есть кавказцы, а есть сука овце..ы и чурбанье.
Причем нормальные люди из их народа их зачастую осознанно наказывают.
Писец, бесит. Гребаный чурбан
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22k
Ваня Час назад
тезка держись!!!
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28k
Кот Баюн Час назад
Как-то коряво написано, особенно где попытка передать прямую речь... про "здоровый мужик заплакал" наверное вместе со всей маршруткой...
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40k
Александр Час назад
Плакали всей маршруткой, а огромный лысый в наколках плакал за двоих, за себя и за водителя, и немножко за меня даже.
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1k
Moon24 Час назад
Лучше бы всякую пьянь и наркоманов везде гнобили
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150
Лёха Час назад
Где фото чуркабеса? Уж очень хочется в морду плюнуть, вдруг где-нибудь встретится
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