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Это судьба: пара решила снова пожениться спустя 55 лет после развода

Это судьба: пара решила снова пожениться спустя 55 лет после развода (12 фото)

Автор:
10 февраля 2021 15:47
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Романтика   брак и семья   и такое бывает   история из жизни   любовь   отношения   романтическая история   
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Какие только истории не случаются с людьми! Американцы Деннис Рейнольдс и его жена Дайана познакомились в 13 лет, еще когда учились в школе. В 18 лет поженились, родили двоих сыновей, через четыре года развелись и дальше жили каждый своей жизнью. А недавно, спустя 55 лет после развода, снова встретились - и оказалось, что былые чувства могут ожить.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Романтика   брак и семья   и такое бывает   история из жизни   любовь   отношения   романтическая история   
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