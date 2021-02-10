Это судьба: пара решила снова пожениться спустя 55 лет после развода

По словам Дайаны, она все эти годы жила своей жизнью и мало думала о Деннисе, но он настаивает на том, что никогда не переставал любить ее и помнить о ней. Когда он позвонил ей в больницу и прислал цветы, она была счастлива.



В то время Дайана жила в Вашингтоне, но решила слетать в Лас-Вегас, чтобы навестить Денниса и свою дочь от другого брака, которая живет поблизости. Деннис показал ей город, пригласил на обед, и все происходило так естественно, будто они расстались совсем недавно.