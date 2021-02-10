Это судьба: пара решила снова пожениться спустя 55 лет после развода

Какие только истории не случаются с людьми! Американцы Деннис Рейнольдс и его жена Дайана познакомились в 13 лет, еще когда учились в школе. В 18 лет поженились, родили двоих сыновей, через четыре года развелись и дальше жили каждый своей жизнью. А недавно, спустя 55 лет после развода, снова встретились - и оказалось, что былые чувства могут ожить.
И Деннису, и Дайане 77 лет. Первый раз они поженились в 1961 году, когда им было по восемнадцать. В 1965-м развелись, и оба снова создали семьи, Деннис - дважды. У Дайаны в следующем браке родилось еще четверо детей.
В 2018 году, после того как Деннис во второй раз овдовел, он захотел снова найти Дайану и пообщаться с ней. Она как раз лежала в больнице с травмой, полученной после падения, и ей было очень приятно внимание и забота бывшего мужа.
И несмотря на то, что их к этому моменту разделяли годы и расстояние, Деннис и Дайана снова полюбили друг друга. Они поженились 11 ноября 2020 года, то есть через 59 лет со дня их первой свадьбы.
И несмотря на то, что их к этому моменту разделяли годы и расстояние, Деннис и Дайана снова полюбили друг друга. Они поженились 11 ноября 2020 года, то есть через 59 лет со дня их первой свадьбы.
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18-летние влюбленные, фотография со свадьбы, 1961 г.
Познакомились они еще детьми, обоим было по 13 лет и оба учились в средней школе Сан-Вэлли в Лос-Анджелесе. Деннис говорит, что для него это была любовь с первого взгляда.
Они ходили в кино, держались за руки, и продолжали встречаться все пять лет до окончания школы. А через полгода после выпуска поженились - 11 ноября 1961 года.
В 1962 году родился их первый сын, в 1963 году - второй. Но вскоре пара разошлась, решив, что они слишком разные и ничего у них не получится. Это произошло в 1965-м.
Потом они оба жили полноценной жизнью, у них были семьи. Сейчас оба остались вдовцами. Несмотря на то, что у Деннис и Дайаны были общие дети и внуки, на протяжении многих лет они почти не поддерживали связь. Но, оказавшись в одиночестве, они подумали о том, что им хотелось бы наладить дружеские отношения...
К сожалению, их сыновья уже не смогут разделить радость от новой встречи родителей: оба сына умерли - первый в 2001 году в результате травм, полученных в армии, второй в 1989 году заразился ВИЧ и покончил жизнь самоубийством.
По словам Дайаны, она все эти годы жила своей жизнью и мало думала о Деннисе, но он настаивает на том, что никогда не переставал любить ее и помнить о ней. Когда он позвонил ей в больницу и прислал цветы, она была счастлива.
В то время Дайана жила в Вашингтоне, но решила слетать в Лас-Вегас, чтобы навестить Денниса и свою дочь от другого брака, которая живет поблизости. Деннис показал ей город, пригласил на обед, и все происходило так естественно, будто они расстались совсем недавно.
В то время Дайана жила в Вашингтоне, но решила слетать в Лас-Вегас, чтобы навестить Денниса и свою дочь от другого брака, которая живет поблизости. Деннис показал ей город, пригласил на обед, и все происходило так естественно, будто они расстались совсем недавно.
Вторая свадьба, спустя 59 лет после первой - день в день. 11 ноября 2020 года
Эти двое прекрасно провели время. Дайана говорит, что вряд ли тосковала по бывшему - на самом деле, она даже не думала о нем, - но эта встреча изменила ситуацию.
"Он просто растопил мое сердце, - признается она. - Называйте это судьбой, называйте как хотите, но мы просто чувствуем, что так должно было случиться".
Он пронес свою первую романтическую историю через все эти годы и сделал так, чтобы снова быть вместе с той девочкой, в которую когда-то влюбился с первого взгляда. "Это счастье для меня - просыпаться и видеть ее каждое утро", - говорит он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Романтика брак и семья и такое бывает история из жизни любовь отношения романтическая история
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