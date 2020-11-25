Случайные отражения, которые чертовски подставили наших героев

Эти ребята недооценили всю силу зеркал. Внимательно изучите этот пост, после его просмотра вы 100% будете более ответственно подходить к фотографиям, которые выкладываете на свои странички в соцсетях.
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А выходящего бы не смутило собственное отражение?
Как то у клиентки в квартире, оч чистой, собрался на выход, смотрю краем глаза, мне на встречу чувак какой то идёт, ну думаю, сын её... пока она меня не остановила за плечо, иначе вышел бы, в шкаф
Слишком чистые зеркала в полный рост - зло