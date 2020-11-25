Случайные отражения, которые чертовски подставили наших героев

Эти ребята недооценили всю силу зеркал. Внимательно изучите этот пост, после его просмотра вы 100% будете более ответственно подходить к фотографиям, которые выкладываете на свои странички в соцсетях.

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1. Интересно ведь, сколько людей уже "вышло" в это зеркало 0 Источник:

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2. Ситуация аналогичная 0 Источник:

3. Друзья, кто знает код? 0 Источник:

4. Ох уж эти продавцы зеркал... 0 Источник:

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6. Оставлять зеркало на подоконнике в солнечную погоду - это к беде 0 Источник:

7. Когда младшая сестра слишком быстро выросла 0 Источник:

8. Дорого-богато 0 Источник:

9. Показалось... 0 Источник:

10. Выражение морды этого кота описывает всю комичность данной ситуации 0 Источник:

11. Зеркало в парикмахерской - это настоящее зло 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Когда твоя девушка шпион 80-го уровня 0 Источник:

14. И ТОП неловких ситуаций возглавляет... 0 Источник: