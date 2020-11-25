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Случайные отражения, которые чертовски подставили наших героев

Случайные отражения, которые чертовски подставили наших героев (16 фото)

Автор:
25 ноября 2020 21:09
Сообщество : Юмор
Метки: зеркало   отражение   показалось   прикол   смех   спалились   юмор   
4713
16
Эти ребята недооценили всю силу зеркал. Внимательно изучите этот пост, после его просмотра вы 100% будете более ответственно подходить к фотографиям, которые выкладываете на свои странички в соцсетях.
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Метки: зеркало   отражение   показалось   прикол   смех   спалились   юмор   
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8k
Владимир Час назад
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44k
RusLAN Час назад
Случайные отражения, которые чертовски подставили наших героев
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2k
au3 2 часа назад
"Интересно ведь, сколько людей уже "вышло" в это зеркало"

А выходящего бы не смутило собственное отражение?

"Интересно ведь, сколько людей уже "вышло" в это зеркало" А выходящего бы не смутило собственное отражение?
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7k
Алеksей au3 51 минуту назад
скорее всего не всех, а остальных не очень

Как то у клиентки в квартире, оч чистой, собрался на выход, смотрю краем глаза, мне на встречу чувак какой то идёт, ну думаю, сын её... пока она меня не остановила за плечо, иначе вышел бы, в шкаф

Слишком чистые зеркала в полный рост - зло
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