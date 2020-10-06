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Фото с открытия кирпичного завода, или опять показалось

Фото с открытия кирпичного завода, или опять показалось (20 фото)

Автор:
06 октября 2020 17:42
Сообщество : Юмор
Метки: зеркало   инфаркт   испуг   отражение   показалось   прикол   юмор   
1492
20
Вот только представьте, что с вами в реальной жизни произошли ситуации, запечатленные на данных фотографиях - это же моментальный инфаркт. Лучше не открывайте этот пост на ночь глядя!
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Метки: зеркало   инфаркт   испуг   отражение   показалось   прикол   юмор   
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9k
Хью́берт Час назад
А, я уже варю пельмешки.
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3k
yahaomsk Хью́берт 49 минут назад
у меня поскромнее, но тоже не плохо
у меня поскромнее, но тоже не плохо
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2k
ваня панкин Час назад
не-е я не голодный...

не-е я не голодный...
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Stan from Russia

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