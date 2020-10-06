Фото с открытия кирпичного завода, или опять показалось

Вот только представьте, что с вами в реальной жизни произошли ситуации, запечатленные на данных фотографиях - это же моментальный инфаркт. Лучше не открывайте этот пост на ночь глядя!

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1. Гуляешь такой по лесу, а тут... голова? 0 Источник:

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2. Как выглядит душа кота? Так выглядит душа кота! 0 Источник:

3. Знакомьтесь, анонсируемая выше крыса 0 Источник:

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5. Умывальников начальник и мочалок командир 0 Источник:

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7. И как теперь такое развидеть? 0 Источник:

8. Ох уж эти отражения 0 Источник:

9. Вот вам и "Карлсончик дорогой..." 0 Источник:

10. Тот случай, когда арбуз может стать последним, что вы видели в этой жизни 0 Источник:

11. "Чего смотришь? Отвернись!" 0 Источник:

12. А что там с погодой в вашем регионе? 0 Источник:

13. Интересно ведь, помещение какого назначения находится за окном 0 Источник:

14. Опять эти овощи 0 Источник:

15. Показалось, так показалось 0 Источник:

16. Современные маркетологи и их творчество 0 Источник:

17. Когда твои штаны не хотят идти на работу 0 Источник:

18. Без комментариев 0 Источник: