Фото с открытия кирпичного завода, или опять показалось

Вот только представьте, что с вами в реальной жизни произошли ситуации, запечатленные на данных фотографиях - это же моментальный инфаркт. Лучше не открывайте этот пост на ночь глядя!
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