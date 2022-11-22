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25 случаев полезного вандализма в общественных местах

25 случаев полезного вандализма в общественных местах

Автор:
22 ноября 2022 15:27
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные фото   Приколы   Юмор   вандализм   забавные картинки   мягкий вандализм   подрисовали   смешные фотографии   
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Предлагаем вашему вниманию коллекцию перлов из сабреддита r/MildlyVandalised. Это онлайн-сообщество с почти 380 тысячами подписчиков делает наши дни ярче, документируя примеры искусного и остроумного "умеренного вандализма" с 2015 года.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   Приколы   Юмор   вандализм   забавные картинки   мягкий вандализм   подрисовали   смешные фотографии   
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5  комментариев
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1k
Шурман 37 минут назад
Вчера в магазин ездил а там в лифте 2 фотки приклеил кто то , догадываюсь даже из какой страны ветер дует , фото путина и надпись остановим убийцу вместе , пришлось содрать эту херню .
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23k
Егор 22 минуты назад
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