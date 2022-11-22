25 случаев полезного вандализма в общественных местах

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Предлагаем вашему вниманию коллекцию перлов из сабреддита r/MildlyVandalised. Это онлайн-сообщество с почти 380 тысячами подписчиков делает наши дни ярче, документируя примеры искусного и остроумного "умеренного вандализма" с 2015 года.
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3. "Кто-то постоянно рисует это на цистерне с водой, что стоит у моего соседа. Он закрашивает, а рисунок снова появляется"
5. "В этом году тысячи мужчин умрут из-за своего упрямства (потому что не ходят вовремя к врачу). - Нет, мы не умрем!"
6. Городские власти говорят, что на строительство велосипедной дорожки уйдет не менее 7 лет. Мы нарисовали ее мелом, чтобы показать, насколько это просто. Краска скоро будет
7. Компания Thwaites Brewery в Англии сказала, что сокращает 60 человек. Работающие там электрики ответили надписью "Придурки"
8. "Одинокий белый автофургон ищет одинокую желтую губку для грязного веселья на выходных"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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