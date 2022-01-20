В Апшеронске депутат напал на официантку

В одном из кафе Апшеронска (Краснодарский край) пьяный депутат горсовета Пётр Нелинов после словесного конфликта схватил официантку за горло и попытался вытолкнуть её из заведения. Из-за чего произошёл конфликт - неизвестно. Но это уже не важно - видеозапись с выходкой депутата вызвала общественный резонанс и люди требуют наказать "слугу народа" за неподобающее поведение.

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Нелинов уже извинился перед официанткой, но девушка не думает его прощать и считает, что таким людям не место во власти.





"Да, я все понимаю, бывают разные клиенты и хамство стерпеть можно, а с их стороны мы терпим его каждое их посещение. Эти люди думают, что раз они имеют больше денег, чем мы, то имеют право вести себя как вздумается. Напиваться, грубить. А теперь дошло и до такого. Я считаю, такие люди не должны быть депутатами", - прокомментировала инцидент пострадавшая.