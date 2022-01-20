В Апшеронске депутат напал на официантку

В "Единой России" уже призвали исключить "народного избранника" из депутатского объединения.
В одном из кафе Апшеронска (Краснодарский край) пьяный депутат горсовета Пётр Нелинов после словесного конфликта схватил официантку за горло и попытался вытолкнуть её из заведения. Из-за чего произошёл конфликт - неизвестно. Но это уже не важно - видеозапись с выходкой депутата вызвала общественный резонанс и люди требуют наказать "слугу народа" за неподобающее поведение.
Нелинов уже извинился перед официанткой, но девушка не думает его прощать и считает, что таким людям не место во власти.
"Да, я все понимаю, бывают разные клиенты и хамство стерпеть можно, а с их стороны мы терпим его каждое их посещение. Эти люди думают, что раз они имеют больше денег, чем мы, то имеют право вести себя как вздумается. Напиваться, грубить. А теперь дошло и до такого. Я считаю, такие люди не должны быть депутатами", - прокомментировала инцидент пострадавшая.
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На инцидент с быдло-депутатом уже отреагировали в партии "Единая Россия". Глава Апшеронского района Олег Цыпкин подчеркнул, что Нелинов не является членом партии, но, "к сожалению, он входит в ее депутатское объединение в муниципальном совете депутатов".
"Мы настаиваем на исключении Петра Нелинова из депутатского объединения "Единой России" в совете Апшеронского района", - заявил Цыпкин.
Также глава местного отделения "ЕР" попросил правоохранительные органы дать поступку Нелинова правовую оценку и наказать по всей строгости закона.
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Так это только зародыш единороса. Поэтому официантка так легко и отделалась. Настоящий единорос бы избил, сфабриковал дело и посадил.
Его же кто то выбрал на очередном олигофрен шоу под названием выборы выборы кандидаты сидоры. А выбрал его быдло электорат за обещание всех земных благ. Но и тут [мат]. Электорат данного олигофрена ничем не отличается от него. Ну не в силах понять своими пропитыми мозгами что йух вам кто что сделает. И лезем мы туда только для обогащения личного и всей своей семьи. Ну разве что иногда быдло по пьяни поездить и самок их в сауне поипать.
Волевой подбородок,с прищуром глаза,
Но вот поведение-бычая грубость,
И агрессивность как у петуха,
Пару сотен дебилов вычистить таким образом и только тогда у народа появится доверие