FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4031 пост • 1134 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В Апшеронске депутат напал на официантку

В Апшеронске депутат напал на официантку (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 13:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Апшеронск   видео   депутат   единая россия   конфликт   нападение   официантка   
1979
1
1

В "Единой России" уже призвали исключить "народного избранника" из депутатского объединения.

В одном из кафе Апшеронска (Краснодарский край) пьяный депутат горсовета Пётр Нелинов после словесного конфликта схватил официантку за горло и попытался вытолкнуть её из заведения. Из-за чего произошёл конфликт - неизвестно. Но это уже не важно - видеозапись с выходкой депутата вызвала общественный резонанс и люди требуют наказать "слугу народа" за неподобающее поведение.

×
×


Нелинов уже извинился перед официанткой, но девушка не думает его прощать и считает, что таким людям не место во власти.


"Да, я все понимаю, бывают разные клиенты и хамство стерпеть можно, а с их стороны мы терпим его каждое их посещение. Эти люди думают, что раз они имеют больше денег, чем мы, то имеют право вести себя как вздумается. Напиваться, грубить. А теперь дошло и до такого. Я считаю, такие люди не должны быть депутатами", - прокомментировала инцидент пострадавшая.

На инцидент с быдло-депутатом уже отреагировали в партии "Единая Россия". Глава Апшеронского района Олег Цыпкин подчеркнул, что Нелинов не является членом партии, но, "к сожалению, он входит в ее депутатское объединение в муниципальном совете депутатов".


"Мы настаиваем на исключении Петра Нелинова из депутатского объединения "Единой России" в совете Апшеронского района", - заявил Цыпкин.

Также глава местного отделения "ЕР" попросил правоохранительные органы дать поступку Нелинова правовую оценку и наказать по всей строгости закона.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Апшеронск   видео   депутат   единая россия   конфликт   нападение   официантка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
35
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
harlamov 2 часа назад
"не является членом партии, а лишь входит в ее депутатское объединение в муниципальном совете депутатов"

Так это только зародыш единороса. Поэтому официантка так легко и отделалась. Настоящий единорос бы избил, сфабриковал дело и посадил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
602
Вадим В. Новоженов 5 минут назад
Народный избранник - депутат, выбирается народом для защиты интересов народа. А этот хряк что защищает? Почувствовал себя "Богом" апшеронского "разлива" в самой незащищённой среде общества- в сфере обслуживания, да ещё и с девушкой? Видать, ни разу его мордой об xyz жизнь до этого не стукала! Значит, пришло время стукнуть и хорошо стукнуть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Федор 5 минут назад
на пукан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
Жид 7 минут назад
Что тут удивительного?
Его же кто то выбрал на очередном олигофрен шоу под названием выборы выборы кандидаты сидоры. А выбрал его быдло электорат за обещание всех земных благ. Но и тут [мат]. Электорат данного олигофрена ничем не отличается от него. Ну не в силах понять своими пропитыми мозгами что йух вам кто что сделает. И лезем мы туда только для обогащения личного и всей своей семьи. Ну разве что иногда быдло по пьяни поездить и самок их в сауне поипать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
leto2016 13 минут назад
Быдло. Неприкасаемость у них, как у пЕтухов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 37 минут назад
Во взгляде суровом читается крутость,
Волевой подбородок,с прищуром глаза,
Но вот поведение-бычая грубость,
И агрессивность как у петуха,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
LEPA 49 минут назад
Добрейший слуга народа ведь! Другой бы депутат на его месте мог и ножиком пырнуть. Вот что депутатская неприкосновенность с людями делает,безнаказанно с девахами дерутся по пьяни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов Час назад
Не мигрант? Не "гость"? Расходимся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sedoisever Час назад
Вот мне интересно... Если члены какой-то банды постоянно нарушают закон, то банду можно не ликвидировать? Достаточно просто исключить конкретного преступника из банды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
21k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
У депутатов слишком много прав и слишком много неприкосновенности. Они должны жить не как хозяева жизни, а наоборот боясь за лишнее слово или дело оказаться на улице с голой жопой, а то и за решеткой. Вот тогда будут учиться себя вести, а не борзеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
zenon Ватаку Накомоде Час назад
У каждого дворянина был свой собачатник. И так сверху до низу. Феодализм ети его!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Батончик с маком 2 часа назад
Ну если бы партия заботилась о репутации, то надо не исключить, а высечь розгами на площади и четвертовать.
Пару сотен дебилов вычистить таким образом и только тогда у народа появится доверие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Йожык 2 часа назад
Это предвыборная агитация у него такая что ли? Дебил, блин, да снизойдет на него диарея
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
Александр 2 часа назад
Я бы на месте мужика этой официантки ,на швабру его бы одел .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
Андрей Александр 45 минут назад
Мистер знает толк в наказаниях !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
341
Олег Квирулянт Александр 16 минут назад
А в следующей теме будешь рассуждать о ментах и бутылках? .. больной ублюдок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
Александр Андрей 10 минут назад
Ну так для депутатов ничего не жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
Александр Олег Квирулянт 9 минут назад
Ты тоже член единой России !?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Какой хозяин-такие и цепные псы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
azuver 2 часа назад
Все этих депутатов,едросов и т.д. и т.п.,нужно разогнать к херам.Толку от них ноль.Плесень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
Андрей Иван 44 минуты назад
Обаму! Он стерпит ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис Федоров 2 часа назад
Ой придурок....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как выучить английский: самые эффективные методики для детей Как выучить английский: самые эффективные методики для детей "Довёз тебя, мразь": в Краснодаре водитель такси выкинул из машины пассажирку "Довёз тебя, мразь": в Краснодаре водитель такси выкинул из машины пассажирку Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти В Оренбурге 16-летней девушке удалось отбиться от напавшего на нее в лифте мужчины В Оренбурге 16-летней девушке удалось отбиться от напавшего на нее в лифте мужчины В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91449



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Мужчина 11 лет был прикован к постели и вылечил себя сам
2
77
Мужчина 11 лет был прикован к постели и вылечил себя сам
Набирающие популярность в сообществах
10 самых дорогих шарфов и платков в мире
1
12
10 самых дорогих шарфов и платков в мире
Закон природы или божье чудо: почему в декабре начинает распускаться верба?
0
3
Закон природы или божье чудо: почему в декабре начинает распускаться верба?
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
“Карамора”. Вампирский Петербург, или Основано на нереальных событиях
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выглядит правдоподобно
1
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#ватермарк#СССР#Россия#дтп#суд#полиция#автомир
#Юмор#прикол#интересное#кино#Разное#аварии#картинки#в мире#дети#Реакция
#животные#интересно#история#Ynews#подборка#автомобили#авто аварии#фильм#Приколы#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться