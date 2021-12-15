В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским

От медосвидетельствования Гулевич, естественно, отказался. И заработал административный протокол. Но это только начало весёлых приключений судьи. В его действиях легко усмотреть признаки уголовного преступлений по ст. 318 УК ("насилие в отношении представителей власти").

Но чтобы привлечь к ответственности его ещё нужно лишить статуса спецсубъекта. Этим занимается Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), которая, к слову, сегодня будет рассматривать представление Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против краснодарской судьи Хахалевой.