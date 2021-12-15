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В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским

В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 14:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авария   видео   конфликт   судья   ялта   
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Служитель Фемиды пытался доказать, что он неприкасаемый.

Во вторник вечером на улице Рузвельта в Ялте судья районного суда Симферополя на автомобиле Volkswagen Tiguan нелепо протаранил припаркованный "Порше Кайен" и попытался покинуть место ДТП, прикрываясь своим удостоверением. Помогло это ему не очень. Приехавшие на место аварии автоинспекторы отказывались отпускать "неприкасаемого" несмотря на оскорбления, тычки и угрозы увольнением.

От медосвидетельствования Гулевич, естественно, отказался. И заработал административный протокол. Но это только начало весёлых приключений судьи. В его действиях легко усмотреть признаки уголовного преступлений по ст. 318 УК ("насилие в отношении представителей власти").


Но чтобы привлечь к ответственности его ещё нужно лишить статуса спецсубъекта. Этим занимается Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), которая, к слову, сегодня будет рассматривать представление Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против краснодарской судьи Хахалевой.

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Метки: авария   видео   конфликт   судья   ялта   
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67k
Нанук Паналык 2 часа назад
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2k
O.Bender1 8 минут назад
Гаишники - молодцы! Не зассали, как некоторые.
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27k
EvilHomer 14 минут назад
А если пьяный судья попадет в ДТП и убьёт людей, его тоже нельзя задерживать, кто в курсе?
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1k
Vadims 17 минут назад
On russkij, rashodimsja. Nadejusj nakazhut v sootvetstvii s zakonom.
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10k
Sergey 20 минут назад
Никогда не понимал, почему судья имеет неприкосновенность. С него в первую очередь должен быть спрос. Как можно судить кого-либо, если ты сам нарушаешь закон?
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4k
a_komolow Полчаса назад
Посмотрим чем кончится!
За "неприкасаемых " похоже взялись серьёзно
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−14
Ермолай Покровский Полчаса назад
А может человек с горя выпил 50 граммов,а на него накинулись как будто он море спалил.Почему в мире столько зла ?!!
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632
Max Полчаса назад
В расход таракана...
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5k
Станислав Полчаса назад
Если отстранят задним числом, то реально может прилететь статья за конфликт с сотрудниками МВД. А так, скорее всего, отделается штрафом и лишением должности.
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23k
Михаил Сметанкин 58 минут назад
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96
tokik Час назад
Рашкина ,обладающего депутатской неприкосновенностью, за лося по полной приняли, а тут чего то смелости не хватает потенциального пьяного убийцу скрутить и мордой в асфальт уложить.
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−4
оффник 2 часа назад
духовно, скрептно, православно
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3k
Евгений 2 часа назад
Это всё от безнаказанности и вседозволенности, яркий пример того как они себя чувствуют по жизни.
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5k
Максим 2 часа назад
Скорее всего бывший судья. Раз есть общественный резонанс, его отправят в "почетную отставку". Возраст и все такое. Будет пользоваться льготами до конца своих дней.
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708k
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