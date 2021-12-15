В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским

Служитель Фемиды пытался доказать, что он неприкасаемый.
Во вторник вечером на улице Рузвельта в Ялте судья районного суда Симферополя на автомобиле Volkswagen Tiguan нелепо протаранил припаркованный "Порше Кайен" и попытался покинуть место ДТП, прикрываясь своим удостоверением. Помогло это ему не очень. Приехавшие на место аварии автоинспекторы отказывались отпускать "неприкасаемого" несмотря на оскорбления, тычки и угрозы увольнением.
62-летний Юрий Гулевич несколько раз повторил, тыча в лицо автоинспекторов "корочкой", что те не имеют права его задерживать
Источник:
От медосвидетельствования Гулевич, естественно, отказался. И заработал административный протокол. Но это только начало весёлых приключений судьи. В его действиях легко усмотреть признаки уголовного преступлений по ст. 318 УК ("насилие в отношении представителей власти").
Но чтобы привлечь к ответственности его ещё нужно лишить статуса спецсубъекта. Этим занимается Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), которая, к слову, сегодня будет рассматривать представление Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против краснодарской судьи Хахалевой.
Источник:
- "Намордник надень!": кондуктор с пассажиром подрались из-за масок, которые не носили ни тот, ни другая
- В Мехико автомобиль на скорости протаранил группу паломников на велосипедах
- Извинения не помогли: мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызком яблока, выслали из России
- "Деньги отдал, придурок!": нетрезвая южносахалинка напала на водителя такси за отказ выпить в авто
- "Мчал под 200!": момент наезда силовика на дорожных рабочих в Тюмени попал на видео
Понравилось50
За "неприкасаемых " похоже взялись серьёзно
Я вам посоветовал изучить историю его свержения, что неприкасаемых нет. -ТАК?
Теперь вы пытаетесь меня скомпромитировать, что Я тупая обезьяна вас оскорбил? Напоминает Кал-а...