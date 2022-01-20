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Шнуров покаялся за свой недавний музыкальный клип

Шнуров покаялся за свой недавний музыкальный клип (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 января 2022 09:11
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Сергей Шнуров   видео   власть   критика   ленинград   люди   политика   санкт-петербург   
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Недавний клип Сергея Шнурова о плохой уборке Санкт-Петербурга от снега и мусора набрал несколько миллионов просмотров и вызвал у пользователей сети самую разную реакцию. После критики в адрес видео, музыкант, актер и общественный деятель выпустил новый музыкальный клип на песню «Покаянная». В видео скандальный музыкант в ироничной форме извинился перед администрацией города.

Клип о горах мусора в Санкт-Петербурге, с которого всё началось

Внимание! В видеороликах присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Сергей Шнуров   видео   власть   критика   ленинград   люди   политика   санкт-петербург   
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11  комментариев
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1k
Lana Krasnovska 5 минут назад
У данного неадеквата рот, как тай помойка... По мне, так равноценно - что мусор, о котором он горлопанит, что сам он, испражняющийся помойным сквернословием.
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109
Andrews32 2 минуты назад
Нафиг извиняться перед дармоедами?!
Ну разве, чтоб ещё одно своё творение засветить
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
14k
alexis 44 минуты назад
Понеслось
https://www.pravda.ru/districts/1675744-smolnyi_shnurov/https://www.pravda.ru/districts/1675744-smolnyi_shnurov/
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4k
Горожанин 49 минут назад
Шнурок развязался.
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6k
SuperTroll Час назад
Да он давно уже не панк-революционер. Когда бабло замаячило, сам сразу шкуру метнул куда надо и против хозяев тявкает разве что на показ.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
27k
3k
Александр Час назад
шут гороховый
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1k
Viktor Час назад
Скоро будем извинятся за то что еще живы .
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2k
Заряд бодрости Час назад
а чем он в думе занимается? сам же раньше пел про кандидатов, а теперь будет к воспетому образу приближаться?
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