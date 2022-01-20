Шнуров покаялся за свой недавний музыкальный клип

Что стало с бывшей юной женой Диброва, сбежавшей от него через 9 месяцев (12 фото)

"Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа

"Еще раз крикнешь!": десантник из Питера отоварил лопатой скандировавших "Слава Украине"

"Это показуха!": бабушка из Истры отчитала Жириновского и не взяла предложенные ей деньги

Народный артист Назаров разозлил россиян, прочитав стих про «бессмысленный парад»

«Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с Вячеславом Володиным