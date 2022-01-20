Шнуров покаялся за свой недавний музыкальный клип

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Недавний клип Сергея Шнурова о плохой уборке Санкт-Петербурга от снега и мусора набрал несколько миллионов просмотров и вызвал у пользователей сети самую разную реакцию. После критики в адрес видео, музыкант, актер и общественный деятель выпустил новый музыкальный клип на песню «Покаянная». В видео скандальный музыкант в ироничной форме извинился перед администрацией города.
Клип о горах мусора в Санкт-Петербурге, с которого всё началось
Внимание! В видеороликах присутствует ненормативная лексика.
Новое музыкальное видео с покаянием
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