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Народный артист Назаров разозлил россиян, прочитав стих про «бессмысленный парад»

Народный артист Назаров разозлил россиян, прочитав стих про «бессмысленный парад» (7 фото)

Автор:
08 мая 2021 19:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВОВ   Дмитрий Назаров   актер   видео   критика   парад   политика   
2954
7

В ГосДуме посчитали, что у актера проблемы с психическим здоровьем.

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Метки: ВОВ   Дмитрий Назаров   актер   видео   критика   парад   политика   
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
ну может он и не прав, однако Пенсионную тему сравняли с жопой. Мне сейчас 46 и я не очень (от слова- совсем), уверен, что у меня будет нормальная пенсия. На данный момент пенсионный фонд "дербанят" как по закону, так и физически. Многие комменкакеры в силу возраста пока не могут всасать всю суть проблемы....
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3k
Tuskub 3 минуты назад
Могу понять в любое другое время, могу понять не в мае...
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261
Филимон Филимонов 5 минут назад
Чрезмерная доза бухла всё таки развязала язык человечку и он высказал свою давнюю мечту стать арийцем.И он им стал.Жаль бухаря,упустил он своё время.
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862
Акан 9 минут назад
Этот стих совсем не про парад...
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30
Павел Голиков 12 минут назад
ОН прав, когда нет текущих достижений вытаскивают ВЕЛИКОЕ прошлое, это не умоляет достижений Советских солдат, но реально нашим властителям вообще нечем гордиться
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3k
Huski 15 минут назад
Молодец мужик. Но победобесная вата сейчас на говно изойдёт.
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−2
Андрей 18 минут назад
Хорошо когда человек имеет свое мнение, так он отличается от стада !
"Частью стада быть безопаснее. Никого конкретно ни в чем не обвинят."
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20k
Валерий 20 минут назад
Лавры ефремова сп(р)ать не дают? Водяры, кокса, и на встречку!
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780
Олег Полчаса назад
Вот так выглядит делирий.
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20k
hebpat 36 минут назад
напился дедуля, простим ему, пьяненький стишок читает
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−22
Dany Dilerman 41 минуту назад
Супер активность кремлеботов в данном посте не переломила глас народа. Вот и получается в заголовке слово ,россиян , надо заменить на, власти,
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269k
московский похметолог 45 минут назад
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20k
sportage030 47 минут назад
Почему любой лицедей, думает, что он начинает вещать истину?
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177
Татьяна 50 минут назад
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−45
xxlist 57 минут назад
Том Сойер, не отслеживаю жизнь Шнурова, но раньше он жог! Потом я перестал его слушать. Политика и артисты (талантливые) вещи несовместные, получается жуть трэш и угар. Примеров не мало. Или ты вступил в клуб 27, например, или потом над тобой будут потешаться. Кто-то пытается балансировать.
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−20
Виталий Дорошенко 59 минут назад
власовская мерзость , он уже не здерживаеться в своей ненависти к победе , вмести с кожуховам
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−45
xxlist Час назад
Почитал про него, кроме роли Деда мороза с благовловления Алексия II ни в чем дурном не замечен. Истинный ариец, семьянин.. все дела. Устал просто немного.
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3k
Ваник Час назад
Только на днях Путин с Голиковой на ТВ говорили о правильности решения отправить людей на "каникулы" , дабы снизить уровень заражений.
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422
Алексей Попов Час назад
А он прав. Чем гордимся? ПОДВИГОМ наших дедушек и бабушек. Я в РФ с 2014 года - приплыли - но не в родную гавань, а в бухту где только на моих глазах (Севастополь) чиновники с.издили порядка 10 млрд. руб. Виноватых нет. Заборы есть. Заводов нет. Аппартаменты строятся. Херсонеса нет. Балет наше все. Часть подводников "переселили" для постройки балетной школы.... О.....зденеть. Такого воровства не видел даже Крылов и Чехов. Я хочу уже не на луну, не на марс (вдруг туда рогожин сбатутирует) а в другую галактику.
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3k
Том Сойер Час назад
А вот и "серебрянная печень" России решила голос подать - "золотая"-то - в тюрьме, надо же кому-то упавшее "знамя" либерастни поднять....
(жалкий клоун, жравший и жрущий из рук власти, мразота синеносая....)
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−45
xxlist Час назад
Народный артист? Какого народа артист? Народный определяется по налоговой декларации. На данный момент (может устарело) народный Шнуров Сергей.
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