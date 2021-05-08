Народный артист России Дмитрий Назаров, известный широкому кругу зрителей по сериалу "Кухня", разместил на своей странице в Instagram видео со стихотворением, которое разозлило пользователей Сети.





В своем произведении гражданин поэт заслуженный актер назвал бессмысленными мероприятия по случаю 76-ой годовщины окончания ВОВ, указав на те запреты и ограничения, с которыми сегодня живет российское общество.





«Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилья. Парад запретов и оград?», - декламирует на камеру Назаров.





Также в стихотворении актер упоминает «расстрелянные пособия», «убитый пенсионный фонд», «фронт, развернутый в народ» и автозаки, которые «замкнут бессмысленный парад».