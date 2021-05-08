В ГосДуме посчитали, что у актера проблемы с психическим здоровьем.
Народный артист России Дмитрий Назаров, известный широкому кругу зрителей по сериалу "Кухня", разместил на своей странице в Instagram видео со стихотворением, которое разозлило пользователей Сети.
В своем произведении
гражданин поэт заслуженный актер назвал бессмысленными мероприятия по случаю 76-ой годовщины окончания ВОВ, указав на те запреты и ограничения, с которыми сегодня живет российское общество.
«Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилья. Парад запретов и оград?», - декламирует на камеру Назаров.
Также в стихотворении актер упоминает «расстрелянные пособия», «убитый пенсионный фонд», «фронт, развернутый в народ» и автозаки, которые «замкнут бессмысленный парад».
Стихотворение Назарова было опубликовано еще три дня назад, но СМИ на свет его вытащили как раз в канун Дня Победы. И ожидаемо оно вызвало бурю негодования среди граждан.
В ГосДуме посчитали, что у Назарова есть некоторые проблемы с психическим здоровьем. Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сказал, что относится к гражданской позиции артиста с пониманием, поскольку в связи с ограничениями из-за ковида сейчас многие находятся в стрессовом состоянии, что не может не влиять на психику.
«К любому мнению нужно относиться с пониманием. Тем более, что общество во всём мире пребывает в серьёзном стрессовом состоянии. Постоянные напоминания о необходимости соблюдения мер безопасности, статистика — это всё, конечно, влияет на психическое состояние людей, провоцирует развитие различных заболеваний и нервозность. Любые дополнительные какого-либо рода заявления могут вызывать самую разную реакцию», - дипломатично прокомментировал выступление Назарова Ярослав Нилов.
Между тем, большинство россиян считают 9 мая главным праздником страны, следует из исследования портала Superjob. 95% респондентов высказались о положительном отношении к Дню Победы, а Новый год с отставанием на 1% оказался на втором месте.
Ну да и Бог ему судья. Меня он не убедит своими виршами.— Та ещё птица (@ELENABORICOVNA) May 8, 2021
Плюнуть и растереть. Много чести его "чести"😂😂😂
Если все будут одинаково мыслить , то это не общество а стадо . Как то так . 🤷🏻— Дмитрий Алексеев (@qrOwpC2VdPns4aN) May 7, 2021
Я так поняла, что на самом деле это совсем не про парад. Там и про Пенсионный фонд есть и про другое. Но прицепились к этому.— vera uralova (@VeraUralova) May 8, 2021
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