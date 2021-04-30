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«Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с Вячеславом Володиным

«Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с Вячеславом Володиным (3 фото + 2 видео)

Автор:
30 апреля 2021 17:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вячеслав Володин   бабушка   видео   критика   политика   саратов   
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Спикер Госдумы на свою голову решил поговорить со случайным человеком на улице. И услышал много интересного. И неприятного.

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Метки: Вячеслав Володин   бабушка   видео   критика   политика   саратов   
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9  комментариев
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9k
myymoo 36 минут назад
А по хорошему бабулька то в общем правду говорит.
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4k
Владимир 3 минуты назад
"...В следующий раз встретимся - палкой получишь!" Молодец бабулька! Но за угрозы представителю действующей власти может и огрести... Это Россия! Бредни стали былью.
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1k
Эдуардо 3 минуты назад
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7k
antonium 17 минут назад
Выборы скоро. Повылазили упыри из единой россии. Но ничего, на каждого упыря найдется свой Ван Хельсинг)
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2k
gvv Полчаса назад
Жалко бабку - теперь посадят за экстремизм...
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60
Денис Сверхувниз Полчаса назад
Бабушка с ясным умом и прекрасной речью. Дай ей бог здоровья.
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987
GUSAR Полчаса назад
Молодец бабушка


Ну кремлеботы, ваш выход.

Хреначтье на диз!

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249
Сергей Ковалев GUSAR 19 минут назад
Не приползут. Тема мелковата.Какой то ВолЁдин. Вот если б обсуждался Крым и Донбасс,день Победы-вот там их,как грязи бы повылазило
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2k
Kungs 36 минут назад
Бабулька заслуживает уважения и почтения...
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