Спикер Госдумы на свою голову решил поговорить со случайным человеком на улице. И услышал много интересного. И неприятного.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин "вышел в народ" и решил пообщаться с 90-летней бабушкой-ветераном. Действие происходило в центре Саратова, куда чиновник приехал в рамках региональной недели. Однако приятного диалога с пенсионеркой не получилось. Володин всю дорогу был вынужден выслушивать критику в адрес правительства.
Диалог начался весьма интересно. Спикер поинтересовался у пенсионерки, воспитывает ли она молодежь.
Воспитываю – воспитываю. Вот сейчас только лекцию читала. Ругаю нынешнюю власть с матерком. А я и Вас ругаю
Пенсионерка поинтересовалась у Володина, почему инфляция в стране составляет 5,8%, а ее "гробовые" лежат под 3,5%.
«Для меня лично позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. Или вот инфляция 5,8%, а вот у меня гробовые лежат под процент 3,5%.Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей? Как может инфляция быть выше вот этого процента, скажи бабушке! Все? Тебе хватит или еще добавить», - спросила бабушка.
Да и вообще, фразы бабушки можно разбирать на цитаты. Чего только стоит "в стране много лет воруют, врут и Богу молятся".
Полное видео общения Володина с пенсионеркой:
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Позже выступая перед студентами СГЮА, Володин рассказал о своей встрече с бабушкой:
«Меня на проспекте встретили жители микрорайона Звезда. Две женщины приехали. И перед этим бабушка встретила, наказы мне дала. Человек стоит - я иду. Понятно, к ней подошел. И мы с ней поговорили. Причем понятно, что есть эмоции, у каждого есть эмоции, но надо слышать. Если только ты шагаешь, никого не замечаешь - это большая ошибка. И потом, это несправедливость, и, самое главное, это то, что не должно быть ни у политика, ни у чиновника, ни у представителя органа власти. Взял на себя обязанности - выполняй. Людей люби. У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать все, для того чтобы, услышав то, что тебе сказали, изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать. Вот я, допустим, в этом не вижу и никогда не видел никаких других подходов. То есть это кредо, если хотите».
Видеозапись всей прогулки Володина по центру Саратова:
Бабка просто неудачница.Надо ему было свою маманю в пример привести и пожелать бабульке дорогу "в бизнес"☝️— FMJ (@FMJ408) April 30, 2021
ну что-то мне кажется, что это не перформанс: и мимо проходил, и камера, и бабулька с наездом на сбер (пенсионный вклад 3,5%)— Мельдон (@syncro3000) April 30, 2021
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Ну кремлеботы, ваш выход.
Хреначтье на диз!