«Москва, метро Люблино, работаем»: «запряженный» кавказец стал героем мема, которого пародируют даже в Ла Лиге

Сегодня невозможно зайти на "ТикТок" и не увидеть пародию на этот ролик - их там даже не сотни, а тысячи (на момент написания поста их насчитывается 30 тысяч). Трудно ответить, почему это видео стало вирусным даже за пределами российского сегмента интернета. Логика здесь не работает.





Возможно, кого-то позабавило музыкальное сопровождение (это микс лезгинки и 50Cent), других - надпись "Москва, метро Люблино, работаем", а кого-то сама тренировка, которая сама по себе выглядит забавно.