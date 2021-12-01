«Москва, метро Люблино, работаем»: «запряженный» кавказец стал героем мема, которого пародируют даже в Ла Лиге

Пользователи "ТикТока" уже сняли 30 тысяч пародий на тренировку спортсмена.
В середине ноября российский тренер и боец смешанных единоборств Ризван Ошурмамадов опубликовал в своём ТикТоке ролик с тренировки, который завирусился на весь мир и взорвал тренды китайской социальной сети. В ничем не примечательном видео, "запряженный" кавказец (на самом деле таджик) показывает своим подопечным, как надо тренировать проход в ноги.
Вот это видео:
За несколько дней ролик набрал около 40 миллионов просмотров и прославил как самого Ривзана, так и его бойцовский клуб.
Источник:
Сегодня невозможно зайти на "ТикТок" и не увидеть пародию на этот ролик - их там даже не сотни, а тысячи (на момент написания поста их насчитывается 30 тысяч). Трудно ответить, почему это видео стало вирусным даже за пределами российского сегмента интернета. Логика здесь не работает.
Возможно, кого-то позабавило музыкальное сопровождение (это микс лезгинки и 50Cent), других - надпись "Москва, метро Люблино, работаем", а кого-то сама тренировка, которая сама по себе выглядит забавно.
«Я давно уже снимаю обучающие видеоролики и активно веду инстаграм, начал вести тикток. Снял обычную разминку с обычным проходом в ноги и наложил музыку. На следующий день проснулся, а там больше 10 млн просмотров. Потом 20 млн, 25 млн», - рассказал журналистам новоявленный блогер Ривзан.
Кто-то понял этот мем по-своему и наделал роликов с "работягами" и обезьянами:
Источник:
Особенно тепло встретили этот мем и спародировали его почему-то футболисты. Наверное, тоже любят "работать" под лезгинку. Тренд подхватили даже в Испании. На днях на официальном аккаунте "Реал Мадрида" появилось видео тренировки со знакомой теперь уже всем надписью и музыкой.
Не отстаёт и ФК "Сочи":
И ЦСКА:
Роспотребнадзор тоже умеет в мемы:
Источник:
Как рассказал Ривзан, сейчас его телефон разрывается от желающих записаться в секцию и "поработать". При этом тренер не собирается наживаться на своей популярности. Цены для за тренировки он повышать не будет.
Можно не сомневаться, что следующий выпуск "Вечернего Урганта" начнётся с шутки про Москву и метро Люблино.
Источник:
Источник:
- Застреливший чернокожую преступницу полицейский записал видео и высмеял своих критиков
- Майк Тайсон показал устрашающее видео с тренировок и восхитил своих фанатов
- Стриптизёрша решила проверить тренд из TikTok и чуть не умерла
- Как на самом деле выглядит "укуренный парень", чье фото стало мемом в 2011 году
- Тренировку канадских футболистов сорвал забежавший на поле аллигатор
Понравилось45