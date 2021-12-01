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«Москва, метро Люблино, работаем»: «запряженный» кавказец стал героем мема, которого пародируют даже в Ла Лиге

«Москва, метро Люблино, работаем»: «запряженный» кавказец стал героем мема, которого пародируют даже в Ла Лиге (4 фото + 8 видео)

Автор:
01 декабря 2021 17:34
Сообщество : RealFishki
Метки: trendy   видео   мем   пародии   тикток   тренировка   
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Пользователи "ТикТока" уже сняли 30 тысяч пародий на тренировку спортсмена.

В середине ноября российский тренер и боец смешанных единоборств Ризван Ошурмамадов опубликовал в своём ТикТоке ролик с тренировки, который завирусился на весь мир и взорвал тренды китайской социальной сети. В ничем не примечательном видео, "запряженный" кавказец (на самом деле таджик) показывает своим подопечным, как надо тренировать проход в ноги.


Вот это видео:

За несколько дней ролик набрал около 40 миллионов просмотров и прославил как самого Ривзана, так и его бойцовский клуб.

Сегодня невозможно зайти на "ТикТок" и не увидеть пародию на этот ролик - их там даже не сотни, а тысячи (на момент написания поста их насчитывается 30 тысяч). Трудно ответить, почему это видео стало вирусным даже за пределами российского сегмента интернета. Логика здесь не работает.


Возможно, кого-то позабавило музыкальное сопровождение (это микс лезгинки и 50Cent), других - надпись "Москва, метро Люблино, работаем", а кого-то сама тренировка, которая сама по себе выглядит забавно.

«Я давно уже снимаю обучающие видеоролики и активно веду инстаграм, начал вести тикток. Снял обычную разминку с обычным проходом в ноги и наложил музыку. На следующий день проснулся, а там больше 10 млн просмотров. Потом 20 млн, 25 млн», - рассказал журналистам новоявленный блогер Ривзан.


Особенно тепло встретили этот мем и спародировали его почему-то футболисты. Наверное, тоже любят "работать" под лезгинку. Тренд подхватили даже в Испании. На днях на официальном аккаунте "Реал Мадрида" появилось видео тренировки со знакомой теперь уже всем надписью и музыкой.

Не отстаёт и ФК "Сочи":

И ЦСКА:

Роспотребнадзор тоже умеет в мемы:

Как рассказал Ривзан, сейчас его телефон разрывается от желающих записаться в секцию и "поработать". При этом тренер не собирается наживаться на своей популярности. Цены для за тренировки он повышать не будет.



Можно не сомневаться, что следующий выпуск "Вечернего Урганта" начнётся с шутки про Москву и метро Люблино.

Источник:

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Метки: trendy   видео   мем   пародии   тикток   тренировка   
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9  комментариев
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36k
Александр 2 часа назад
наш мир все больше похож на дурдом. причем на дурдом, в котором правят пациенты...
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775
Homem 8 минут назад
Хорошо привлекает.В основном среди клиентов те кто без национальности.
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13k
Роман Полчаса назад
Я человек простой - читаю тик-ток - ставлю дизлайк
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650
Constructor 38 минут назад
Про горилл эпично )))
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612
Torvard Час назад
могло быть смешно,если не было бы так грустно....
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
БЛДЬ, пацаны просто тренируются, а вот долбобобы из тиктока уже как обычно
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8k
Ден 2 часа назад
Как говорится, этот мир [мат]. ну. лся. Но нет, это люди б. Л. Яд. Ъ еб. А. Ну. Лись
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6k
Александр Зотов 3 часа назад
ФМС ролик запилит, интересно?)
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