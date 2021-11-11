Что не так с современными «блогерами» TikTok? (впечатлительным не смотреть)

Ни для кого не секрет, что TikTok создавался как платформа с развлекательным контентом. Своего рода YouTube, но с короткими роликами. Вот только оба сервиса сегодня вызывают всё больше опасений со стороны, как это модно говорить, бумером и миллениалов.
Но про второй ресурс поговорим в другой раз, а сейчас TikTok.
Глядя на сегодняшних новоявленных блогеров, им уверенно можно поставить диагноз «беды с башкой». Ведь ради популярности и заветного «сердечка» они готовы не только унижаться, но и рисковать своей и чужой жизнью.
Коронавирус усугубил массовый психоз от пекинской соцсети и, видимо, серьезно поразил мозг юного поколения. Если тренд «мочиться в штаны на камеру», к счастью, мы пережили, то сейчас всё чаще встречаются блогеры, готовые за копеечку есть червей и опарышей.
На этом фоне те, кто часы трансляции машет вас кремом через камеру, не кажутся настолько безумными.
Некоторые, конечно, просто грамотно делают монтаж, выдавая желаемое за действительное. Однако найдутся и те, кто всерьез решает съесть «деликатес». В лучшем случае, такой поступок ограничится походом в туалет.
Но есть вещи и опаснее, чем «ходить под себя». Например, тренд, который заключается в имитации пирсинга путем закрепления на языке магнитов. Пять месяцев назад 13-летняя жительница Великобритании из-за этого фокуса проглотила 15 магнитных шариков и оказалась в реанимации. Как итог, удаление части кишечника.
Прикрыли ли этот тренд? Нет. Позавчера магнитных шариков отведала другая 12-летняя девочка, которую теперь ожидает та же хирургическая процедура.
В Италии 10-летняя девочка погибла после участия в челлендже на выносливость. Попытка надолго задержать дыхание закончилась смертью от удушья.
А в прошлом месяце появился новый тренд, где нужно съесть целую ложку сухого энергетика, не запивая. Врачи уже предупредили, что это может закончиться удушьем, сердечно-сосудистой недостаточностью или пневмонией, но людей это не остановило.
Но есть в TikTok вещи, максимально бьющие не по физической оболочке, а по психике и нервной системе. Мало кто знает про такой сегмент как «Deep TikTok», состоящий из агрессивных сюжетов, где депрессивные люди через ролики демонстрируют накопленную боль и злость. Чем заканчивается это для юных блогеров очевидно – как правило, суицид.
Конечно, в TikTok есть смешной и даже полезный контент, вроде рецептов или объяснения билетов ГИБДД, но среди общего мусора – это всего лишь капля в море.
Сегодня многие готовы подвергаться естественному отбору через тренды соцсети, желая оставаться безработными и получить безграничную славу в Сети. Увы, но наша молодежь «овощей», о чём говорят их поступки в реальности, нередко попадающие в заголовки новостей.
Источник:
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