Что не так с современными «блогерами» TikTok? (впечатлительным не смотреть)

Но про второй ресурс поговорим в другой раз, а сейчас TikTok.



Глядя на сегодняшних новоявленных блогеров, им уверенно можно поставить диагноз «беды с башкой». Ведь ради популярности и заветного «сердечка» они готовы не только унижаться, но и рисковать своей и чужой жизнью.