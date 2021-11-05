Если бы сериал "Игра в кальмара" был снят в России

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Онлайн-кинотеатр Netflix объявил, что «Игра в кальмара» — самый популярный сериал в истории компании. Вокруг этого сериала разворачиваются нешуточные истории. А что если в параллельной вселенной сериал "Игра в кальмара" был бы снят в России.
В сети набирает ажиотаж видео Tik-Tok блогера mimimila007 канал которой посвящён фильмам и сериалам. Пару дней назад девушка выложила видео, в котором заменила актёров южнокорейского сериала на наших актёров. Не обошлось без Бузовой, Петрова и Безрукова.
Видео быстро стало вирусным и набрало больше 4 миллионов просмотров.
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я не люблю морепродукты
Игру в кальмара - от одного названия тошнит.
дибилиада очередная
Моё мнение: посмотреть однозначно стоит. Но из-за поднятой шумихи ожидаешь увидеть что-то шедевральное, а тут весьма избитые и предсказуемые сюжетные линии. Кто распорядитель и 001 я сказал ещё при просмотре второй серии.
Снят хорошо. Кто-то жалуется на перегруженность "ненужными" диалогами и видами. По мне они как раз самые важные.
Нет, не смотрели и смотреть не собираемся.