Если бы сериал "Игра в кальмара" был снят в России

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил, что «Игра в кальмара» — самый популярный сериал в истории компании. Вокруг этого сериала разворачиваются нешуточные истории. А что если в параллельной вселенной сериал "Игра в кальмара" был бы снят в России.

2021-11-05T13:57:54+03:00