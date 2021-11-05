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Если бы сериал "Игра в кальмара" был снят в России

Если бы сериал "Игра в кальмара" был снят в России

Автор:
05 ноября 2021 13:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Игра в кальмара   актеры   видеоблогерша   вирусное видео   нетфликс   тиктокерша   
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Онлайн-кинотеатр Netflix объявил, что «Игра в кальмара» — самый популярный сериал в истории компании. Вокруг этого сериала разворачиваются нешуточные истории. А что если в параллельной вселенной сериал "Игра в кальмара" был бы снят в России.
В сети набирает ажиотаж видео Tik-Tok блогера mimimila007  канал которой посвящён фильмам и сериалам. Пару дней назад девушка выложила видео, в котором заменила актёров южнокорейского сериала на наших актёров. Не обошлось без Бузовой, Петрова и Безрукова.
Видео быстро стало вирусным и набрало больше 4 миллионов просмотров.
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Метки: Игра в кальмара   актеры   видеоблогерша   вирусное видео   нетфликс   тиктокерша   
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37  комментариев
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33k
Опаньки 2 часа назад
та идите вы в опу со своими кальмарами

я не люблю морепродукты
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12k
Великий Кормчий 21 минуту назад
Игру престолов я смог выдержать лишь 10 минут первой серии.
Игру в кальмара - от одного названия тошнит.
дибилиада очередная
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1k
Росомаха 22 минуты назад
Первую серию не досмотрел, уснул... Придётся пересматривать(хотя не люблю азиатское кино из-за излишней аффектации).
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6k
mH Полчаса назад
"Фишки" зашкварились
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119k
arek14 Полчаса назад
В союзе уже была игра в кальмара.
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154
Brawl Dd Полчаса назад
Ясно понятно, пойду посру
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8k
Izrin Maria Полчаса назад
Получилось бы обычное унылое г-но.
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709
Мы Ул 59 минут назад
Устройте "взаправду" это в черножопии!
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105
Максим Абвгд Час назад
Засуньте вашего этого кальмара туда же, где ваша игра престолов. Из каждого самовара уже вещают про игру в кальмара
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1k
smokes Час назад
куйня...
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2k
Sergius SPb Час назад
Как же вы зае.али с этой азиатской мудней....
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255
SHAGREEN Час назад
Тоже не смотрел долго из-за раздражающего пиара, но сериал определенно неплох серии со второй, особенно для тех, кто смотрел корейские фильмы, приобретя тем самым иммунитет на обилие монголоидов в кадре. Дед так вообще шикарен. Для сериала вполне достойно, а титул самого массового в онлайне можно списать на ковидную эру.
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255
SHAGREEN elf2000 41 минуту назад
Еще минус корейских фильмов в том, что во все, даже серьезные, обязательно вставляют неумело кривляющегося юродивого, типа этой кучерявой тетки, вечно орущей. Видимо юмор у них такой. Но к этому я уже привык, по одному за фильм прощаю.
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243
Чумной Доктор Час назад
надоела эта реклама игры в омара.
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
Ссылка youtu.be
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255
SHAGREEN 2 часа назад
Бл, хотел плюсануть, ну нах.р здесь Бузова?
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974
Ольга 2 часа назад
Сериал достаточно хороший, но не на тот уровень шума вокруг него.
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255
SHAGREEN Ольга Час назад
Верно. Я без рекламы может раньше б глянул.
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3k
мемфрид 2 часа назад
Сериал может быть и неплох. Но слишком много вокруг него суеты.
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9k
Cornho 2 часа назад
"А вы смотрели сериал "Игра в кальмара"?

Нет, не смотрели и смотреть не собираемся.
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5
Виктор Глущенко Умница-красавица 48 минут назад
Хорошо сказал !!!
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431
Собака 2 часа назад
Теперь это говно сюда притащили...
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Nika
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