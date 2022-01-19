20 невероятных кадров, сделанных в нужное время и в нужном месте

Уличные фотографы каждый день ловят в объектив повседневную жизнь. Этот жанр, безусловно, один из самых сложных, поскольку им всегда приходится быть начеку. В этом посте вы увидите работы талантливого художника Кинвинга Эдаса Вонга, который сумел запечатлеть настоящие шедевры.

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