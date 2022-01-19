FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6534 поста • 744 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
20 невероятных кадров, сделанных в нужное время и в нужном месте

20 невероятных кадров, сделанных в нужное время и в нужном месте (21 фото)

Автор:
19 января 2022 21:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Кадры   Невероятные   место   нужное   шедевры   
2394
21
Уличные фотографы каждый день ловят в объектив повседневную жизнь. Этот жанр, безусловно, один из самых сложных, поскольку им всегда приходится быть начеку. В этом посте вы увидите работы талантливого художника Кинвинга Эдаса Вонга, который сумел запечатлеть настоящие шедевры.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Время   Кадры   Невероятные   место   нужное   шедевры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Домашний уборщик от ROIDMI: самоочищающийся робот-пылесос, который моет пол и щетки Домашний уборщик от ROIDMI: самоочищающийся робот-пылесос, который моет пол и щетки 17 пушистых несчастных случая, которые заставили людей взять в руки камеру 17 пушистых несчастных случая, которые заставили людей взять в руки камеру 15 обычных снимков, над которыми поработали гениальные фотошоперы 15 обычных снимков, над которыми поработали гениальные фотошоперы 17 фотографий, которые заставят вас протереть глаза 17 фотографий, которые заставят вас протереть глаза 20 идеальных кадров, сделанных в самый удачный момент 20 идеальных кадров, сделанных в самый удачный момент 15 раз, когда людям случайно попались настоящие шедевры 15 раз, когда людям случайно попались настоящие шедевры
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

215517



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Девушке дали пять лет за ложное обвинение в насилии
1
189
Девушке дали пять лет за ложное обвинение в насилии
Набирающие популярность в сообществах
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
1
35
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram
0
14
10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram
Как учат тех, кто учит наших детей
Как учат тех, кто учит наших детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ещё бы!
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#интересное#Разное#дтп#аварии#Приколы#дети#полиция
#Юмор#интересно#ватермарк#подборка#автомобили#картинки#авто аварии#Ynews#суд#конфликт
#животные#факты#история#кино#СССР#автомир#в мире#девушки#Россия#еда

На что жалуетесь?

Вернуться