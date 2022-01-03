17 пушистых несчастных случая, которые заставили людей взять в руки камеру

Какими бы очаровательными ни были домашние животные, они частенько попадают в неприятности или создают вокруг хаос. Но всё равно они никогда не перестанут смешить нас своими забавными выходками. В этом посте хозяевам удалось запечатлеть дурацкие и смешные ситуации, в которые вляпались их незадачливые питомцы.

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Она рассыпала тарелку с кормом, и её реакция потрясающая

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Он очень постарался найти грязь 0 Источник:

Ребята были пойманы в процессе обгрызания ёлочных игрушек 0 Источник:

Посмотрите на этого обжору 0 Источник:

Им очень была нужна коробка, поэтому они уронили её со стола 0 Источник:

Нет, она не раскаивается 0 Источник:

Оставила молоко на пять минут, а в следующую минуту стакан был на полу 0 Источник:

Миска зацепилась за ошейник 0 Источник:

Наша собака каким-то образом засунула ветку себе за ошейник 0 Источник:

Муж думал, что если повесить жалюзи, наши коты перестанут прыгать на окно. Но не тут-то было, теперь они застревают 0 Источник:

Он утопил свою игрушку 0 Источник:

Я долго не мог найти пони, пока не увидел куда он забрался 0 Источник:

По выражению морды видно, что она сожалеет, что забралась на это дерево 0 Источник:

Разве так используют качели? 0 Источник:

Нашла кота в сапоге, он застрял 0 Источник:

Как ты туда попала? 0 Источник: