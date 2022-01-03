17 пушистых несчастных случая, которые заставили людей взять в руки камеру

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Какими бы очаровательными ни были домашние животные, они частенько попадают в неприятности или создают вокруг хаос. Но всё равно они никогда не перестанут смешить нас своими забавными выходками. В этом посте хозяевам удалось запечатлеть дурацкие и смешные ситуации, в которые вляпались их незадачливые питомцы.
Она рассыпала тарелку с кормом, и её реакция потрясающая
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Муж думал, что если повесить жалюзи, наши коты перестанут прыгать на окно. Но не тут-то было, теперь они застревают
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