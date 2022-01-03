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17 пушистых несчастных случая, которые заставили людей взять в руки камеру

17 пушистых несчастных случая, которые заставили людей взять в руки камеру (18 фото)

Автор:
03 января 2022 00:37
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   Кадры   Несчастные   Пушистые   Случаи   выходки   питомцы   
1033
18
Какими бы очаровательными ни были домашние животные, они частенько попадают в неприятности или создают вокруг хаос. Но всё равно они никогда не перестанут смешить нас своими забавными выходками. В этом посте хозяевам удалось запечатлеть дурацкие и смешные ситуации, в которые вляпались их незадачливые питомцы.
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Метки: Забавные   Кадры   Несчастные   Пушистые   Случаи   выходки   питомцы   
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448
да пох 3 часа назад
Норм ..
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2k
Andy Birkin 2 часа назад
Смешные
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