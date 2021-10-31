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20 идеальных кадров, сделанных в самый удачный момент

20 идеальных кадров, сделанных в самый удачный момент (21 фото)

Автор:
31 октября 2021 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Жизнь   Идеальные   Кадры   Момент   Удачный   
1492
21
Мы всегда берем в руки телефон или камеру, чтобы запечатлеть моменты из нашей повседневной жизни, которые мы хотели бы сохранить навсегда. Однако иногда мы не осознаем, что некоторые из сделанных нами фотографий настолько точно рассчитаны по времени, что мы не можем поверить своим глазам или тому, что нам удалось запечатлеть самый интересный момент. Именно такие снимки, смотрите далее в посте...
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Метки: Время   Жизнь   Идеальные   Кадры   Момент   Удачный   
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2  комментария
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13k
Nikita 55 минут назад
Хм.... Интересно, а сколько служителей пожарной части отреагируют на "Ученик пожарника"
?
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11k
Valiko 47 минут назад
первые снимки напомнили)
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