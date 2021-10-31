20 идеальных кадров, сделанных в самый удачный момент

Мы всегда берем в руки телефон или камеру, чтобы запечатлеть моменты из нашей повседневной жизни, которые мы хотели бы сохранить навсегда. Однако иногда мы не осознаем, что некоторые из сделанных нами фотографий настолько точно рассчитаны по времени, что мы не можем поверить своим глазам или тому, что нам удалось запечатлеть самый интересный момент. Именно такие снимки, смотрите далее в посте...

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Мяч пойман 0 Источник:

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Но не всегда удачно 0 Источник:

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Игра в снежки пошла не по плану 0 Источник:

Птица случайно попала в кадр, когда я фотографировал самолёт 0 Источник:

Эффектный прыжок в бассейн с шариками 0 Источник:

Молния ударила, когда два моих пса пытались отобрать друг у друга игрушку 0 Источник:

Матч окончен 0 Источник:

Один пассажир не удержался 0 Источник:

Удачная рыбалка 0 Источник:

Ученик пожарника 0 Источник:

Марш косолапых 0 Источник:

Жестокие разборки 0 Источник:

Не доехал 0 Источник:

Немного перестарался 0 Источник:

Тукан был против фотографии 0 Источник:

Моя любимая шляпа 0 Источник:

Момент, когда кенгуру улыбнулась 0 Источник:

Даже не успела попробовать 0 Источник: