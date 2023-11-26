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15 невероятных примеров, которые показывают течение времени

15 невероятных примеров, которые показывают течение времени

Автор:
26 ноября 2023 22:57
Сообщество : Жизнь
Метки: Время   Невероятные   наглядно   оставляет   показывают   течение   
1699
16

Ничто не застраховано от времени, и конечно оно оставляет свой след буквально на всём. Начиная от детских мягких игрушек до земли, на которую мы ступаем. В этом посте вы увидите фотографии, которые наглядно покажут, как меняется со временем всё, что нас окружает.

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Метки: Время   Невероятные   наглядно   оставляет   показывают   течение   
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5  комментариев
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Александр Полчаса назад
За бухлишко с 6-й фото грустно((( - свет делает печаль...
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