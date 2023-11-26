15 невероятных примеров, которые показывают течение времени

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Ничто не застраховано от времени, и конечно оно оставляет свой след буквально на всём. Начиная от детских мягких игрушек до земли, на которую мы ступаем. В этом посте вы увидите фотографии, которые наглядно покажут, как меняется со временем всё, что нас окружает.
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5. Деревья искривляются от постоянного потока воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий
6. Каждая бутылка - это тот же виски, но выдержанный на год дольше, чем предыдущая бутылка
9. Внутри собора Святого Петра в Ватикане паломники на протяжении веков прикасались к ногам этой статуи
13. Одной наволочкой пользовались почти каждый день в течение 40 лет. Другая лежала в шкафу
14. Этот столб находится за пределами популярного музыкального клуба в Новом Орлеане. После 40 лет прикрепления к нему листовок групп, места больше нет
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