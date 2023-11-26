15 невероятных примеров, которые показывают течение времени

Ничто не застраховано от времени, и конечно оно оставляет свой след буквально на всём. Начиная от детских мягких игрушек до земли, на которую мы ступаем. В этом посте вы увидите фотографии, которые наглядно покажут, как меняется со временем всё, что нас окружает.