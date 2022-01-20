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Работа автомеханика полна сюрпризов

Работа автомеханика полна сюрпризов (29 фото)

Автор:
20 января 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: автомеханики   автосервис   истории   истории в картинках   неожиданное   ну вы даете!   ремонт машин   удивительное рядом   
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Работа автомеханика - непростая, но интересная: каждый день может преподнести что-нибудь необычное. Иногда - настолько, что приходится фотографировать и размещать в сети. А то ведь не поверят!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автомеханики   автосервис   истории   истории в картинках   неожиданное   ну вы даете!   ремонт машин   удивительное рядом   
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5  комментариев
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Лещ 58 минут назад
Автомеханник хренов. Машину затопило, Всё в порядке? Машина говорит НЕТ....
Это Хонда цивик 8, режим самодиагностики. На дисплее высвечиваются коды ошибок. Если ошибок нет, горит надпись NO/ Ошибок НЕТ!!
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vts Полчаса назад
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