Работа автомеханика полна сюрпризов

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Работа автомеханика - непростая, но интересная: каждый день может преподнести что-нибудь необычное. Иногда - настолько, что приходится фотографировать и размещать в сети. А то ведь не поверят!
"Я не стоматолог, я автомеханик. Просто дочка подарила мне такой оригинальный набор бит для шуруповерта"
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"Машину затопило. Когда клиент спросил, все ли с ней в порядке, она сама выдала ответ на панели приборов"
"Нет".
"Через год после смерти отца мама решила сдать его машину в мастерскую. Я подумал о тех, кто там работает, и целый день отмывал ее"
"Приехала сегодня в автомастерскую. Кажется, надо предложить ребятам на следующий год сделать рекламный календарь"
"Приговор автомеханика окончателен и обжалованию не подлежит"
"Эта машина все. Покупайте новую".
"Когда здравые идеи кончились, мы используем этот диагностический набор. Что выбросят кубики, то и чиним. Шутка"
"Клиент оставил машину на сервисе для ремонта. На следующий день звонит в волнении: сигнализация показала, что у машины открыты двери, почему? И в самом деле, почему?"
"Заказали деталь, ждяли неделю с лишним... только чтобы обнаружить, что доставка разломала ее на три части, чтобы влезла в стандартную упаковку"
"Иногда я очень жалею о том, что стал автомехаником. Например, когда на сервис приезжает вот такое авто"
"Хозяину этого джипа просто не повезло. Монету я вытащил из сливного отверстия трансмиссии"
"Хозяин машины пожаловался, что она не заводится. Признался, что "некоторое время" ее никто не заводил. Какое именно, я понял, когда достал из багажника газету 1986 года издания"
"Хозяин этого авто меняет масло второй раз за год. За это время он проехал только 500 километров. Но ему все равно неспокойно"
"Яремонтирую и продаю подержанные машины. За эти годы у меня накопилась целая коллекция перочинных ножей, завалившихся за задние сиденья"
"Сегодня привезли гибридную Honda Accord, пробег около 600 тысяч. Это новый рекорд нашего сервиса, такого у нас еще не было"
"Подушку безопасности можно не проверять, на пассажирском сиденье все равно никто не ездит", - сказал клиент. И я ему верю"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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