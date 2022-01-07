Как живет самый старый человек на планете

Кане Танака получила титул "старейшего человека в мире" в 2019 году. Ее жизненный путь сегодня трудно даже вообразить. Она родилась недоношенной 2 января 1903 года - в том же году, когда был выпущен первый немой фильм, и когда Уилбур и Орвилл Райт впервые совершили успешный полет на воздушном судне с двигателем. Она пережила две мировые войны, две пандемии, изобретение бесчисленных технологий и больше перемен в жизни, чем мы можем себе представить. Она вышла замуж в 19 лет и воспитала пятерых детей. У ее мужа был семейный бизнес по производству риса и лапши, который она помогла вести, когда он ушел на войну в 1937 году.