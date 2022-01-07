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Как живет самый старый человек на планете

Как живет самый старый человек на планете (5 фото)

Автор:
07 января 2022 10:59
Сообщество : Факты
Метки: Кане Танака   Япония   истории   ну вы даете!   образ_жизни   старейший человек   удивительное рядом   факты   
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Канэ Танака, жительница японского города Фукуока, вот уже второй год является обладательницей титула «самый старый человек в мире». 2 января Танака отпраздновала свой 119-й день рождения.
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Танака живет в доме престарелых. Она просыпается в 6 утра и часть дня посвящает изучению математики. Она любит решать числовые головоломки и играть в настольные игры. В частности, она стала настоящим экспертом в игре "Отелло" и часто обыгрывает в нее персонал.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кане Танака   Япония   истории   ну вы даете!   образ_жизни   старейший человек   удивительное рядом   факты   
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5  комментариев
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30k
ACU900 3 часа назад
А говорят что много шоколада есть вредно.Раз до 119 лет доживают значит врут. Пойду куплю себе шоколадку...
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SilentBob Полчаса назад
у нас ещё круче бабушка жила! (насчёт родства с Александром Васильевичем Суворовым есть сомнения, а вот возраст вроде как подтверждается).
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4k
Timur 56 минут назад
Сомнительная вещь долголетие... Как не крути, но в итоге похоронишь почти всех родных и близких и знакомых и соседей. А так то конечно пожить подольше каждый или почти каждый хочет.
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2k
fraxinus Час назад
... а как там у моего внука внучата?
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8k
Garpia121 2 часа назад
Не дай бог так припоздниться.
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