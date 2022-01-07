Как живет самый старый человек на планете

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Канэ Танака, жительница японского города Фукуока, вот уже второй год является обладательницей титула «самый старый человек в мире». 2 января Танака отпраздновала свой 119-й день рождения.
Кане Танака получила титул "старейшего человека в мире" в 2019 году. Ее жизненный путь сегодня трудно даже вообразить. Она родилась недоношенной 2 января 1903 года - в том же году, когда был выпущен первый немой фильм, и когда Уилбур и Орвилл Райт впервые совершили успешный полет на воздушном судне с двигателем. Она пережила две мировые войны, две пандемии, изобретение бесчисленных технологий и больше перемен в жизни, чем мы можем себе представить. Она вышла замуж в 19 лет и воспитала пятерых детей. У ее мужа был семейный бизнес по производству риса и лапши, который она помогла вести, когда он ушел на войну в 1937 году.
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Meet 116-year-old Kane Tanaka from Japan, our new oldest person living record holder > https://t.co/rgrgP0JcRp pic.twitter.com/wroWdOXxpU— Guinness World Records (@GWR) March 9, 2019
Танака живет в доме престарелых. Она просыпается в 6 утра и часть дня посвящает изучению математики. Она любит решать числовые головоломки и играть в настольные игры. В частности, она стала настоящим экспертом в игре "Отелло" и часто обыгрывает в нее персонал.
Танака любит газированные напитки и шоколад. Во время церемонии присвоения звания представителями Книги рекордов Гиннесса ей подарили коробку шоколадных конфет, и когда кто-то спросил ее, сколько конфет она хочет съесть, она ответила: «Сто».
На сегодня подтвержденной обладательницей титула старейшего человека в истории является Жанна Луиза Кальман из Франции, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Она также любила шоколад и, как сообщается, съедала около килограмма шоколада в неделю.
На сегодня подтвержденной обладательницей титула старейшего человека в истории является Жанна Луиза Кальман из Франции, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Она также любила шоколад и, как сообщается, съедала около килограмма шоколада в неделю.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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