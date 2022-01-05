20 фото, которые раскрывают всю доброту мира

Жизнь не всегда добра к нам, и все же в мире, к счастью, припасено для нас немало доброты, тепла и человечности. И если у вас выдалась черная полоса, пусть эти снимки и истории, которые они рассказывают, согреют вас надеждой на будущее.

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Дети спасли чужой скейтборд 0 Источник: "Если вы забыли здесь свой новенький фирменный скейтборд, можете забрать его у нас, позвонив по этому телефону".

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Пара оставила официанту большие чаевые в память о своем погибшем сыне 0 Источник: "Это просто доброе дело в память о нашем сыне Джоэле. Он приносил радость в жизнь каждого, кто общался с ним. Быть может, это даст радость и вам".

Мужчина, спешивший по своим делам, остановился, чтобы помочь старушке справиться с сумками 0 Источник:

Велосипедист прервал заезд, чтобы напоить страдающего от жажды коалу 0 Источник:

Владельцы единственного магазина, где после удара стихии сохранилось электричество, разрешили бесплатно зарядить телефон и позвонить всем желающим, чтобы люди могли связаться с родными и получить необходимую помощь 0 Источник: "Если хотите, можете зарядить телефон".

Владельцы химчистки предлагают бесплатную помощь нуждающимся 0 Источник: "Если вы безработный, и вам нужно почистить костюм для собеседования, мы почистим его вам бесплатно".

Солдат кормит котенка 0 Источник:

Курсанты отдают честь ветерану 0 Источник:

Спортсменка остановилась, чтобы помочь сопернице, которой стало плохо на дистанции 0 Источник:

Мужчина купил бездомному горячий кофе 0 Источник:

Местный житель принес солдату попить 0 Источник:

Мальчик купил бездомному сэндвич 0 Источник:

Владелец магазина в Индии принес еды нищему инвалиду 0 Источник:

Все, кто был на улице, единым усилием подняли машину, чтобы вытащить застрявшего под ней мотоциклиста 0 Источник:

Жители Бейрута после крупного взрыва в порту выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших 0 Источник:

Мотоциклист остановил движение, чтобы помочь старушке перейти через дорогу 0 Источник:

Прохожий не только купил еды нищему инвалиду, но и помог ему поужинать 0 Источник:

Девушка вынесла зонт, чтобы спасти инвалида от дождя 0 Источник:

Игрок в регби Брайан О'Дрисколл специально приехал в госпиталь, чтобы навестить свою юную поклонницу 0 Источник: