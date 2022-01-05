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20 фото, которые раскрывают всю доброту мира

20 фото, которые раскрывают всю доброту мира (21 фото)

Автор:
05 января 2022 15:04
Сообщество : Истории
Метки: Радость   добро   доброта   истории   истории в картинках   надежда   помощь   щедрость   
428
21
Жизнь не всегда добра к нам, и все же в мире, к счастью, припасено для нас немало доброты, тепла и человечности. И если у вас выдалась черная полоса, пусть эти снимки и истории, которые они рассказывают, согреют вас надеждой на будущее.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Радость   добро   доброта   истории   истории в картинках   надежда   помощь   щедрость   
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Sandmännchen (DDR) Час назад
Доброта спасет мир!
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Нанук Паналык 54 минуты назад
Это не доброта...Это требование Воинского Устава!
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