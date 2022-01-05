20 фото, которые раскрывают всю доброту мира

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Жизнь не всегда добра к нам, и все же в мире, к счастью, припасено для нас немало доброты, тепла и человечности. И если у вас выдалась черная полоса, пусть эти снимки и истории, которые они рассказывают, согреют вас надеждой на будущее.
Дети спасли чужой скейтборд
"Если вы забыли здесь свой новенький фирменный скейтборд, можете забрать его у нас, позвонив по этому телефону".
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Пара оставила официанту большие чаевые в память о своем погибшем сыне
"Это просто доброе дело в память о нашем сыне Джоэле. Он приносил радость в жизнь каждого, кто общался с ним. Быть может, это даст радость и вам".
Мужчина, спешивший по своим делам, остановился, чтобы помочь старушке справиться с сумками
Владельцы единственного магазина, где после удара стихии сохранилось электричество, разрешили бесплатно зарядить телефон и позвонить всем желающим, чтобы люди могли связаться с родными и получить необходимую помощь
"Если хотите, можете зарядить телефон".
Владельцы химчистки предлагают бесплатную помощь нуждающимся
"Если вы безработный, и вам нужно почистить костюм для собеседования, мы почистим его вам бесплатно".
Все, кто был на улице, единым усилием подняли машину, чтобы вытащить застрявшего под ней мотоциклиста
Жители Бейрута после крупного взрыва в порту выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших
Игрок в регби Брайан О'Дрисколл специально приехал в госпиталь, чтобы навестить свою юную поклонницу
Источник: — переведено специально для fishki.net
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