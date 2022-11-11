Сводные брат и сестра поженились пр поддержке семьи

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23-летняя жительница Финляндии вышла замуж за своего сводного брата. Хотя они не являются родственниками по крови, окружающие массово осудили их решение. И лишь поддержка родителей позволила им сохранить любовь и быть вместе.
23-летняя Матильда Эрикссон признается, что никогда не думала о замужестве, пока не встретила 27-летнего Самули, который стал ее сводным братом после того, как ее мама вышла замуж за его отца в 2019 году. «Я сразу же страстно влюбилась, — призналась Эрикссон. - После этого нам потребовалось две недели, чтобы начать встречаться, и он практически сразу переехал ко мне. Нам сразу было хорошо и естественно вместе».
По словам Матильды, многие из их друзей немного сомневались в их отношениях, но ее мама помогла ей «привести мои мысли в порядок» и избавиться от сомнений.
По словам Матильды, многие из их друзей немного сомневались в их отношениях, но ее мама помогла ей «привести мои мысли в порядок» и избавиться от сомнений.
«Некоторые из наших друзей сначала осуждали нас - но, думаю, скорее, по инерции: они только начали называть Самули моим сводным братом, а теперь его нужно называть моим парнем, — рассказала девушка. - Моя мама сказала мне делать то, что я считаю наиболее правильным в тот момент, отложив все остальное в сторону, и следовать своему сердцу, и это привело меня к женитьбе на Самули. Мы оба были в нескольких длительных отношениях раньше, но никогда ни с кем не чувствовали себя так хорошо».
Эрикссон добавила, что, по ее мнению, родители ее и Самули очень рады их любви. Тем не менее, она тщательно изучила, могут ли быть какие-либо юридические последствия из-за необычности их брака. «Сначала мы нашли ложную, старую информацию о том, что это будет незаконно, но, к счастью, одна из ближайших подруг моей сестры — студентка юридического факультета, и она сказала нам, что не будет никаких проблем, если мы захотим пожениться», — сказала она.
«Мы сделали друг другу предложение одновременно и плакали, - рассказала она. - Мы на 100% совпали на небесах».
Эрикссон добавила, что, по ее мнению, родители ее и Самули очень рады их любви. Тем не менее, она тщательно изучила, могут ли быть какие-либо юридические последствия из-за необычности их брака. «Сначала мы нашли ложную, старую информацию о том, что это будет незаконно, но, к счастью, одна из ближайших подруг моей сестры — студентка юридического факультета, и она сказала нам, что не будет никаких проблем, если мы захотим пожениться», — сказала она.
«Мы сделали друг другу предложение одновременно и плакали, - рассказала она. - Мы на 100% совпали на небесах».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Родители разводятся.
Они перестают быть свободными братом и сестрой.
Потом все четверо, весело женятся опять. В обратном порядке.
Какой я умный!
Веками не мылись, всех красивых баб сожгли, кровосмешение и содомия, а оказыается, это мы не правильно жили и до сих пор живём. Хотя, это им не мешает, пользоваться изобретениями "этих варваров".