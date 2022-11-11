Сводные брат и сестра поженились пр поддержке семьи

«Некоторые из наших друзей сначала осуждали нас - но, думаю, скорее, по инерции: они только начали называть Самули моим сводным братом, а теперь его нужно называть моим парнем, — рассказала девушка. - Моя мама сказала мне делать то, что я считаю наиболее правильным в тот момент, отложив все остальное в сторону, и следовать своему сердцу, и это привело меня к женитьбе на Самули. Мы оба были в нескольких длительных отношениях раньше, но никогда ни с кем не чувствовали себя так хорошо».

Эрикссон добавила, что, по ее мнению, родители ее и Самули очень рады их любви. Тем не менее, она тщательно изучила, могут ли быть какие-либо юридические последствия из-за необычности их брака. «Сначала мы нашли ложную, старую информацию о том, что это будет незаконно, но, к счастью, одна из ближайших подруг моей сестры — студентка юридического факультета, и она сказала нам, что не будет никаких проблем, если мы захотим пожениться», — сказала она.

«Мы сделали друг другу предложение одновременно и плакали, - рассказала она. - Мы на 100% совпали на небесах».