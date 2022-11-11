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Сводные брат и сестра поженились пр поддержке семьи

Сводные брат и сестра поженились пр поддержке семьи

Автор:
11 ноября 2022 16:00
Сообщество : Истории
Метки: брак   братья и сестры   истории   любовь   ну вы даете!   свадьба   семейная поддержка   удивительное рядом   
1054
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23-летняя жительница Финляндии вышла замуж за своего сводного брата. Хотя они не являются родственниками по крови, окружающие массово осудили их решение. И лишь поддержка родителей позволила им сохранить любовь и быть вместе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брак   братья и сестры   истории   любовь   ну вы даете!   свадьба   семейная поддержка   удивительное рядом   
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12  комментариев
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4k
Денис 41 минуту назад
Та и хера ли если у них лямур? Они друг другу никто. Разве они виноваты что отчим мачехе первее присадил
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8k
Александр Минуту назад
Ничего странного. Они же друг другу никто, по сути. Отличается только начало отношений. Обычно парень приглашает девушку в кафе, потом домой и тд. Но они уже живут вместе, тогда первый шаг должна делать сводная сестра. Ей надо, пока родителей нет дома, застрять в стиральной машине или под кроватью и позвать брата помочь выбраться, а потом все само закрутится, дело техники. Я такое кучу раз видел, только не знал чем это потом заканчивается. Оказывается свадьбой. Рад за них))
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1k
Татьяна Баженова Минуту назад
Греха в этом нет, я считаю. У нас тоже одна известная актриса была в браке со своим сводным братом.
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5k
sedoisever 3 минуты назад
Как говорится, проблема яйца выеденного не стоит. Они даже не росли вместе. Незнакомые чужие люди.
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8k
Garpia121 6 минут назад
А в чем затруднения? Они совершенно генетически разные. Вот кузенам жениться, более противоестественно. И то, в некоторых странах практикуют.
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36k
turyst 24 минуты назад
Да даже и были бы "юридические" запреты.

Родители разводятся.
Они перестают быть свободными братом и сестрой.
Потом все четверо, весело женятся опять. В обратном порядке.

Какой я умный!
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11k
.Атеист. Полчаса назад
Необычно, но совсем прилично! Были родными, так да, глупость, а так норм. Флаг им в руки и семейного счастья!)
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23k
Андрей Полчаса назад
И что нам делать с этой информацией?
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408
Knives22 39 минут назад
Чего общество так возмущается, я видео любви сводных брата и сестры больше сотни видел.
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1k
Lexx 41 минуту назад
Европейские короли и на своих родных сёстрах женились, лишь бы территории не отдавать. А потом удивлялись, откуда у них целое поколение дебилов рождается. Оно походу до сих пор длится.
Веками не мылись, всех красивых баб сожгли, кровосмешение и содомия, а оказыается, это мы не правильно жили и до сих пор живём. Хотя, это им не мешает, пользоваться изобретениями "этих варваров".
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2k
MPEG-8 47 минут назад
Доигрались под одеялом с фонариком.
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