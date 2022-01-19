Что означают слова "Трубка 15, прицел 120. Бац-бац! И … мимо" в фильме "Свадьба в Малиновке"

Наверное, каждый из нас смотрел легендарный советский фильм 1967 года "Свадьба в Малиновке". Помните, там был колоритный персонаж Яшка, который вернулся из австрийского плена? На протяжении...