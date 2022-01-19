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Яшка-артиллерист на протяжении всей киноленты повторяет одну и туже фразу. Задавались ли вы вопросом, имеет ли она какой-то смысл, или Яшка просто покурил не пойми чего из той самой "трубки 15"?
Все мы прекрасно помним великолепную комедию "Свадьба в Малиновке", которая вышла на экраны в 1967 году. Одним из самых колоритных персонажей там был Яшка-артиллерист в исполнении Михаила Пуговкина.
Яков Александрович Бойко вернулся из австрийского плена и "скуки больше не будет. Мы ее - бац! Бац! И мимо". На протяжении всей ленты персонаж употребляет эту характерную фразу в разных вариациях. Но нас сегодня интересует "трубка 15, прицел 120", о которых Яшка упоминал. Имеет ли она смысл, и если с прицелом понятно (тоже не совсем, если быть откровенным), то что за трубка такая?
Яков Александрович Бойко вернулся из австрийского плена и "скуки больше не будет. Мы ее - бац! Бац! И мимо". На протяжении всей ленты персонаж употребляет эту характерную фразу в разных вариациях. Но нас сегодня интересует "трубка 15, прицел 120", о которых Яшка упоминал. Имеет ли она смысл, и если с прицелом понятно (тоже не совсем, если быть откровенным), то что за трубка такая?
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Для начала давайте немного освежим память и вспомним сюжет фильма.
Идет гражданская война. В небольшую украинскую деревню прибывает отряд "белых" под командованием Грициана Таврического, который намерен провозгласить село отдельным государством и ввести свои порядки.
Идет гражданская война. В небольшую украинскую деревню прибывает отряд "белых" под командованием Грициана Таврического, который намерен провозгласить село отдельным государством и ввести свои порядки.
И чтобы помочь "красным" местная девушка Яринка соглашается сыграть с атаманом свадьбу.
В этом же поселке оказывается Яшка-артиллерист, который долго возвращался из австрийского плена.
И так как период Гражданской войны (1917 - 1922) пересекается со временем Первой мировой (1914 — 1918), то становится понятно, что участвуя в мировой войне, Яшка и почерпнул свою знаменитую фразу.
В этом же поселке оказывается Яшка-артиллерист, который долго возвращался из австрийского плена.
И так как период Гражданской войны (1917 - 1922) пересекается со временем Первой мировой (1914 — 1918), то становится понятно, что участвуя в мировой войне, Яшка и почерпнул свою знаменитую фразу.
Понятно, что "трубка 15, прицел 120" относится к стрельбе, и так как плененный австрийцами Яшка служил в пешей артиллерии, то понятно где и как он выучил свою фразу.
Итак, что известно про "прицел 120"? Эта команда предназначена для наводчика орудия, который располагает ствол по направлению к возвышению. А такое большое число для прицела связано с тем, что угол в артиллерии измеряют не в градусах или радианах, а в тысячных долях.
Итак, что известно про "прицел 120"? Эта команда предназначена для наводчика орудия, который располагает ствол по направлению к возвышению. А такое большое число для прицела связано с тем, что угол в артиллерии измеряют не в градусах или радианах, а в тысячных долях.
Деления дальности на орудии поделены на каждые 50 метров. Таким образом, 120 умножив на 50, мы получим 6000 метров. Хотя дальность и огромная на первый взгляд, но тем не менее она соответствует характеристикам некоторых орудий тех времен. Сам угол прицела составлял 7 градусов так как 120 x 360°/6000 ≈ 7°. Вся окружность у артиллеристов составляет 6000 тысячных долей. То есть Яшка не был выдумщиком и с прицелом не врал.
С трубкой, как оказывается, тоже. В те времена так назывался снаряд со шрапнелью, и команда "трубка 15" отдавалась заряжающему. Сама трубка в боеприпасе отвечала за время детонации, то есть она прогорала за отведенное время, а затем срабатывал взрыватель.
Таким образом, команда "трубка 15" означала замедление детонации на 15 секунд. Средняя скорость снаряда составляла 375 метров в секунду. Умножим скорость на время полета (15 секунд) и получим расстояние до приземления - 5625 метров. Точнее, снаряды со шрапнелью, в отличие от других снарядов, не приземлялись, а взрывались в воздухе.
Тем не менее мы выяснили, что с военной точки зрения слова Яшки-артиллериста имеют смысл. И он нигде не приврал. Разве что в словах "мимо" и "в точку" - они не могут относиться к шрапнели, ведь разброс поражающих элементов не предназначен для попадания в определенную точку.
Тем не менее мы выяснили, что с военной точки зрения слова Яшки-артиллериста имеют смысл. И он нигде не приврал. Разве что в словах "мимо" и "в точку" - они не могут относиться к шрапнели, ведь разброс поражающих элементов не предназначен для попадания в определенную точку.
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Наверное, каждый из нас смотрел легендарный советский фильм 1967 года "Свадьба в Малиновке". Помните, там был колоритный персонаж Яшка, который вернулся из австрийского плена? На протяжении...
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Автор, ты уж определись по поводу прицела 120. Это по азимуту (направлению стрельбы) или по вертикали (дальности стрельбы)? Ты скопипастил 2 версии "прицела 120"? Верна последняя.
Прицел - 120"- это команда наводчику орудия на наведение ствола по направлению. Так называемый "дирекционный угол", горизонтальный, который в артиллерии измеряют не в румбах, градусах или в радианах, а в тысячных. Фактически у артиллеристов окружность разделена на 60 частей (большие деления угломера), а каждая из этих частей ещё на 100 (малые деления угломера). Таким образом, вся окружность - это 6000 тысячных а "120" - это 120 тысячных, или 120*360 /6000 = 7 градусов.
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"Команда "трубка 15" означала замедление детонации на 15 секунд."
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Опять не угадал. Команда "Трубка 15" - это команда для заряжающего на установку времени подрыва. Но не в секундах, а в делениях, нанесённых на поворотном кольце. Секунда для снаряда - это слишком много, а поэтому будет очень грубо так устанавливать замедление взрывателя.
Скорее всего это 122-мм. полевая скорострельная гаубица обр. 1909 года. Тогда про "бах-бах и мимо" становится понятно. Гранатой бабахнули и не попали. Она 6 км как раз секунд за 15-16 пролетит.