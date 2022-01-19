Все мы прекрасно помним великолепную комедию "Свадьба в Малиновке", которая вышла на экраны в 1967 году. Одним из самых колоритных персонажей там был Яшка-артиллерист в исполнении Михаила Пуговкина.



Яков Александрович Бойко вернулся из австрийского плена и "скуки больше не будет. Мы ее - бац! Бац! И мимо". На протяжении всей ленты персонаж употребляет эту характерную фразу в разных вариациях. Но нас сегодня интересует "трубка 15, прицел 120", о которых Яшка упоминал. Имеет ли она смысл, и если с прицелом понятно (тоже не совсем, если быть откровенным), то что за трубка такая?