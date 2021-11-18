Автобус ЗИЛ-159, который так и не вышел на дороги

978
6
Когда разрабатывался ЗИЛ-159, то были учтены пожелания, что высказывались раньше, при планировании проектов автобусов ЗИЛ-129.
Сборка опытного образца ЗИЛ-159 была завершена в декабре 1958 года. В автобусе сохранили заднемоторную компоновку, ГМП и карбюраторный двигатель V-8.
Но теперь силовой агрегат был расположен продольно и это позволило аннулировать угловой редуктор. И стало возможным применение ведущего моста типа ЗИЛ-158. Трехступенчатый гидротрансформатор, в свою очередь, получил возможность работы в режиме тормоза-замедлителя. Управление сцеплениями теперь стало возможным как автоматически, так и в ручном режиме, с помощью селектора на рулевой колонке.
×
×
Коробка передач управлялась традиционным рычагом, вручную и у нее было две ступени - прямая и пониженная, предназначавшаяся только для перемещения в сложных дорожных условиях.
Кузов, у которого был клепаный дюралевый каркас и обшивка из стальных и дюралевых панелей, был создан не ориентируясь на серийный автобусы ЗИЛ. Общей архитектурой он был схож с моделью ЛАЗ-695Б. Из принципиальных отличий было расположение передней двери в пределах колесной базы.
Пассажирообмен на остановках был ускорен, благодаря рациональной планировке салона и расширенным дверным проемам. В особенности автомобиля входил гидроусилитель руля, раздельный пневмопривод тормозов и обогрев кондукторского места.
ЗИЛ-159 был представлен в 1959 году на Всесоюзной промышленной выставке в Москве. Потом его передали для эксплуатационных испытаний в московский автобусный парк. Однако, изначально помещенный в автобус шестилитровый двигатель, был недостаточно силен и его заменили на семилитровый.
Источник:
Ссылки по теме:
- Архитектурный советский мем "Ушац": мем был, а интернета не было
- 15 коллекций, которым позавидует каждый мужчина
- 5 гигантских машин времён СССР
- Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
- Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма
15
Понравилось15
Новости партнёров