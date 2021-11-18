Автобус ЗИЛ-159, который так и не вышел на дороги

Но теперь силовой агрегат был расположен продольно и это позволило аннулировать угловой редуктор. И стало возможным применение ведущего моста типа ЗИЛ-158. Трехступенчатый гидротрансформатор, в свою очередь, получил возможность работы в режиме тормоза-замедлителя. Управление сцеплениями теперь стало возможным как автоматически, так и в ручном режиме, с помощью селектора на рулевой колонке.