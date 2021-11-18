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Автобус ЗИЛ-159, который так и не вышел на дороги

Автобус ЗИЛ-159, который так и не вышел на дороги (6 фото)

Автор:
18 ноября 2021 15:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомобиль   СССР   авто   интересное   советский автопром   факты   
978
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Когда разрабатывался ЗИЛ-159, то были учтены пожелания, что высказывались раньше, при планировании проектов автобусов ЗИЛ-129.
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ЗИЛ-159 был представлен в 1959 году на Всесоюзной промышленной выставке в Москве. Потом его передали для эксплуатационных испытаний в московский автобусный парк. Однако, изначально помещенный в автобус шестилитровый двигатель, был недостаточно силен и его заменили на семилитровый.

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Метки: Автомобиль   СССР   авто   интересное   советский автопром   факты   
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1  комментарий
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Лимонадный Джо 17 минут назад
И получилось бы такое же рычащее как ЛАЗ изделие. На заднем сиденье не усидеть из-за жары.
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