Популярные советские фильмы, снятые по заказу государства

В Советском союзе кино считалось важнейшим из искусств. Каждый новый фильм или мультфильм становился событием, которое обсуждали. Чиновники быстро сориентировались, что с помощью кино можно влиять на умы советских граждан и направлять их в нужное русло. Поэтому множество фильмов снималось не по собственному желанию кинематографистов, а по велению сверху.

Основным заказчиком кино, мультфильмов, радиопостановок было государство, а именно — Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио) и Государственный комитет по кинематографии (Госкино).

В условиях плановой экономики они составляли годовую разнарядку с темами, на которые должны были быть сняты художественные и документальные фильмы, нарисованы мультфильмы, поставлены спектакли, концерты. Комитеты спускали директиву в студию, которая назначала режиссёра, ответственного за проект.

Среди десятков картин большая доля приходилась на детское кино и экранизации, считалось что фильмы должны достойно воспитывать подрастающее поколение советских граждан. Кинопропаганду активно использовали, когда государству срочно надо было показать, как хорошо жить в деревне или какие в СССР доблестные сотрудники милиции. Режиссёры открыто вспоминали, как не любили заказное кино, но иногда оно получалось намного лучше того, которое хотели снимать сами постановщики.

Как ни смешно, но раньше существовали тематические планы, которые мы проклинали. Должен быть фильм про советскую армию, про крестьян, про рабочих, про рабочих и крестьян. Но все, конечно, норовили снимать про интеллигенцию. И когда приходил молодой режиссёр, его вынуждали снимать про рабочий класс. И получились такие шедевры как «Высота», «Весна на Заречной улице» — дебют Марлена Хуциева. «Иван Бровкин», «Максим Перепелица» — это всё заказные фильмы, их заставляли снимать. Владимир Меньшов режиссёр

Кино про школу жизни в армии

После окончания войны люди хотели забыть об этом времени и вздрагивали при одном упоминании о ней. Все изголодались по мирной жизни и даже армия вызывала тоску и отчаяние.

Государство понимало, что нужно поддерживать престиж войск и показать армию с другой стороны — как школу жизни и мужественности. Патриотическое назидательное кино в то время уже справится с этой задачей не могло, поэтому было решено снимать комедию. Сложно сказать, случайно или по злому умыслу, но сразу на двух советских киностудиях были запущены в производство похожие фильмы.