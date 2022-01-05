Популярные советские фильмы, снятые по заказу государства

Подборка неплохих советских фильмов, снятых режиссёрами по заказу государства.
Вдохновение и веление сердца были не единственными мотиваторами режиссёров. Как показала история советского кинематографа, фильмы можно снимать по заказу. Иногда — в обмен на возможность позже сделать желанную картину, а порой — как долг стране. Государство всегда заказывало кино и делает это до сих пор, но периодом тотальной агитки и пропаганды считаются 1950-1970 годы.
Как мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» должен был прославить труд, а «Большая перемена» — повысить уровень образования населения. Почему Эльдара Рязанова шантажом заставили снимать «Дайте жалобную книгу», а актёрам «Следствия ведут ЗнаТоКи» не разрешали портить честь мундира съёмками в других фильмах. В данной статье речь пойдет про кино, снятое по принуждению, но любимое зрителями.
В Советском союзе кино считалось важнейшим из искусств. Каждый новый фильм или мультфильм становился событием, которое обсуждали. Чиновники быстро сориентировались, что с помощью кино можно влиять на умы советских граждан и направлять их в нужное русло. Поэтому множество фильмов снималось не по собственному желанию кинематографистов, а по велению сверху.
Основным заказчиком кино, мультфильмов, радиопостановок было государство, а именно — Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио) и Государственный комитет по кинематографии (Госкино).
В условиях плановой экономики они составляли годовую разнарядку с темами, на которые должны были быть сняты художественные и документальные фильмы, нарисованы мультфильмы, поставлены спектакли, концерты. Комитеты спускали директиву в студию, которая назначала режиссёра, ответственного за проект.
Среди десятков картин большая доля приходилась на детское кино и экранизации, считалось что фильмы должны достойно воспитывать подрастающее поколение советских граждан. Кинопропаганду активно использовали, когда государству срочно надо было показать, как хорошо жить в деревне или какие в СССР доблестные сотрудники милиции. Режиссёры открыто вспоминали, как не любили заказное кино, но иногда оно получалось намного лучше того, которое хотели снимать сами постановщики.
Как ни смешно, но раньше существовали тематические планы, которые мы проклинали. Должен быть фильм про советскую армию, про крестьян, про рабочих, про рабочих и крестьян. Но все, конечно, норовили снимать про интеллигенцию. И когда приходил молодой режиссёр, его вынуждали снимать про рабочий класс. И получились такие шедевры как «Высота», «Весна на Заречной улице» — дебют Марлена Хуциева. «Иван Бровкин», «Максим Перепелица» — это всё заказные фильмы, их заставляли снимать.
Владимир Меньшов
режиссёр
Кино про школу жизни в армии
После окончания войны люди хотели забыть об этом времени и вздрагивали при одном упоминании о ней. Все изголодались по мирной жизни и даже армия вызывала тоску и отчаяние.
Государство понимало, что нужно поддерживать престиж войск и показать армию с другой стороны — как школу жизни и мужественности. Патриотическое назидательное кино в то время уже справится с этой задачей не могло, поэтому было решено снимать комедию. Сложно сказать, случайно или по злому умыслу, но сразу на двух советских киностудиях были запущены в производство похожие фильмы.
«Ленфильм» снимал «Максима Перепелицу» по сценарию Ивана Стаднюка, а «Киностудия имени Горького» — «Солдата Ивана Бровкина», где автором был Георгий Мдивани. Сюжеты до боли напоминали друг друга — жил-был непутёвый деревенский парень, от проделок которого плакали все соседи. Никто не мог с ним справиться и наставить на правильный путь. Поэтому воспитать героя берётся армия, в которую ему неожиданно приходит повестка.
С юмором и песней герой отправляется служить Родине, но по факту выясняется, что ничего он не умеет. Армия делает из него человека, счастливым и преображённым он возвращается в деревню, на удивление соседей. Мораль кино проста: если бы не армия, то главный герой так бы дальше и хулиганил и был бы бесполезным членом общества.
Чем ближе были даты премьер фильмов, тем больше споров возникало об авторстве. Картину «Максим Перепелица» снимали по книге украинского писателя Ивана Стаднюка, которую он написал за несколько лет до съёмок, поэтому технически он был первым, кто придумал такой сюжет.
Но Георгий Мдивани был к тому моменту известным сценаристом, и Гостелерадио не мог не выпустить ленту «Солдат Иван Бровкин». Поэтому к показу готовили оба фильма, хотя коллеги поддерживали Стаднюка, о чём ему прямо и сказал известный кинорежиссёр Александр Довженко.
Я смотрел вашего «Перепелицу». Не переживайте… То, что позволил себе Мдивани, — мерзко. Но его фильм — цыганщина дурного вкуса, а «Максим Перепелица» — народная комедия. Ей суждена долгая жизнь.
Александр Довженко
режиссёр
Долгая жизнь и признание публики были суждены обеим картинам. Несмотря на схожести сюжета, зрителю понравились обе комедии. Пока женщины заглядывались на актёров, сыгравших главные роли — Леонида Харитонова (Иван Бровкин) и Леонида Быкова (Максим Перепелица), мужчины отмечали для себя обмундирование солдат. Впервые на экране было показано секретное оружие советской армии: автомат Калашникова, самозарядный карабин Симонова и ручной пулемёт Дегтярёва.
История Максимы Перепелицы закончилась на одном фильме, а вот для Ивана Бровкина придумали продолжение. В 1954 году по распоряжению генсека Никиты Хрущева началось освоение целины. Чтобы показать, какая это важная и нужная задача для государства, полюбившегося героя было велено перекинуть в Оренбургскую область в колхоз «Комсомольский», тем более, что первая волна целинников схлынула и на освоение земель требовались новые руки.
По сюжету, Иван Бровкин жертвует личным счастьем — отношениями с Любашей, которая ждала его из армии, и едет помогать Родине. Сюжет соответствовал идеологии тех лет: сначала — общественные интересы, а уже потом личные.
Никто в то время, конечно, не подсчитывал, сколько молодёжи отправилось на целину после фильма, но картина имела даже больший успех, чем предыдущая серия. «Иван Бровкин на целине» посмотрело 44,8 миллиона зрителей, а её предшественницу — 40,4 миллиона.
Кино про рабочий класс
Долгие годы в обязательные тематические планы входили фильмы про рабочий класс. Началась эта тенденция ещё в 1950-х годах. После войны государству нужна была рабочая сила, а не студенты и учащиеся, будущие бухгалтеры и юристы. Молодёжь нужно было мотивировать идти работать на заводы, фабрики, валить лес, строить дома.
Сразу несколько известных советских режиссеров взялись воплощать идею на экране. Возможно, благодаря их таланту и способностям актёров, кино не казалось такой уже агиткой. Постановщики с успехом использовали отвлекающий приём, чтобы пропаганда не так бросалась в глаза публике — в фильмах любовные истории часто заслоняли идейный смысл.
Яркими примерами таких картин стали «Весна на Заречной улице» (1956), «Высота» (1957), «Девушка без адреса» (1958), «Девчата» (1961). Интересно, что режиссёры всех этик фильмов утвердили на главную роль актёра Николая Рыбникова.
В «Весне на Заречной улице» он сыграл сталевара Александра Савченко. Молодой парень много работает и параллельно учится в вечерней школе, в которую приезжает вести русский язык и литературу новая учительница. По законам жанра, яркий передовик и балагур влюбляется в тихую и интеллигентную учительницу.
Режиссёрам Марлену Хуциеву и Феликсу Миронеру удалось показать рабочую молодёжь без лишнего морализаторства. Лирическая линия сместила акцент в фильме и металлургический комбинат стал больше фоном, чем основным местом действия.
В «Высоте» у Александра Зархи Рыбников опять сыграл обычного рабочего, на этот раз монтажника. Фильм романтизировал профессию высотников, а «Марш монтажников», написанный Родионом Щедриным в качестве дебюта для кино, и вовсе придал лёгкость работе высотников.
Почти все съёмки проходили на заводе в Днепродзержинске, актёрам приходилось самим карабкаться на высоту, чтобы отыграть дубли. Это касалось и актрисы Инны Макаровой, которая сыграла возлюбленную героя Рыбникова. Если бы не любовная история главных героев и музыка, кино напоминало бы очевидную агитку, которая откровенно зазывала молодых советских граждан идти работать монтажниками. А так, по опросу читателей «Советского экрана», фильм был признан лучшим в 1957 году.
Когда Николаю Рыбникову в третий раз предложили сыграть простого работягу в «Девушке без адреса», актёр засомневался — опасался застрять в киноамплуа «своего парня». Большой вопрос, почему Рыбников в итоге согласился — интервью актёр не давал.
Возможно, ему понравился сценарий, потому что это была его первая комедийная роль. В «Девушке без адреса» Рыбников сыграл строителя, который влюбляется в случайную попутчицу в поезде и позже пытается разыскать её в большом городе.
А вот для Эльдара Рязанова это был уже второй фильм. Начальство, поручив ему картину, ожидало от него повторения успеха «Карнавальной ночи». Но с самого начала всё пошло не так и режиссёр несколько раз порывался бросить фильм и уйти.
Удерживал его от такого шага директор «Мосфильма» Иван Пырьев. А Рязанов продолжал спорить, потому что ему не давали снимать Людмилу Гурченко в главной роли, потому что его не устраивал материал. В конце концов режиссёр доснял историю, но до конца жизни не любил вспоминать про этот фильм, считая его своей неудачей.
В «Девчатах» Рыбникову вновь предложили роль передовика производства — бригадира-лесоруба. По одной из версий, актёра привлёк сценарий, по другой — он хотел играть вместе со своей женой Аллой Ларионовой, но её кандидатуру в конце концов не утвердили.
Фильм показывал, как молодёжь увлечённо валит лес на Урале. А в свободное от малоинтересной работы ходит на танцы, в кино и даже учится в вечерней школе. Все друг в друга влюбляются, женятся, а в качестве свадебного подарка получают отдельную комнату для построения семьи.
А пока пары нет, советская молодёжь дружно живёт в общежитии по пять человек в комнате, делится своим нехитрым скрабом и ни на что не жалуется. Лирическая линия между героями Рыбникова и Надежды Румянцевой оттеняла суровые будни рабочего класса в леспромхозе.
Фильмы явно приукрашивали рабочие будни, но имели большой успех у зрителя. А вот с Николаем Рыбниковым картины сыграли злую шутку — режиссёры больше не видели уже его ни в каком другом амплуа, а работящих парней актёр безнадёжно перерос. После этих лент Рыбникову больше не предлагали главных ролей.
Кино к юбилею Бородинского сражения
Советское правительство готовилось с размахом отпраздновать 150-летие со дня Бородинского сражения. Снять одну из картин к юбилею поручили Эльдару Рязанову. Это был крупный и серьёзный государственный заказ, но молодой и авантюрный режиссёр решил пойти своим путём и вместо патриотического кино поставить фильм по комедийной пьесе Александра Гладкова «Давным-давно».
Все поступки персонажей стали мотивироваться не житейскими обстоятельствами, не любовными передрягами, а патриотическими побуждениями… Произведение сразу же перестало быть лёгким пустячком. Оно превратилось в героическую комедию, сохраняя при этом веселье, очарование и непринуждённость водевиля. Этой пьесой сочинитель показал, что и о самых серьёзных, трагических эпохах нашей истории можно рассказывать задорно и с улыбкой.
Эльдар Рязанов
режиссёр фильма «Гусарская баллада»
Водевиль разворачивается на фоне военных действий — девица Шурочка Азарова (Лариса Голубкина) рвётся защищать родину, но женщин в армию не берут. Тогда она переодеваться в мундир корнета, который был приготовлён для маскарада, и сбегает из дома. В полку она встречает давнего знакомого поручика Ржевского (Юрий Яковлев), который не узнаёт её в мужской форме. Обман раскрывается лишь спустя полугода службы.
Одной из оригинальных задумок режиссёра было пригласить на роль серьёзного полководца Михаила Кутузова актёра Игоря Ильинского, который запомнился зрителям как Огурцов из «Карнавальной ночи».
Ассоциации с комическим амплуа актёра возникли и у чиновников, которые были категорически против Ильинского в роли военного. Но это были только частности, сама идея Рязанова вызвала у руководства шквальную критику.
В Министерстве культуры сочли произведение слишком легковесным. «Как! К юбилею Отечественной войны 1812 года выступить с легкомысленной комедией, смакующей гульбу дворян и их любовные забавы? Это невозможно!» — говорили мне авторитетные редакторы. Я пытался доказать, что пьеса вызывает в зрителе гордость за наших предков, восхищение их подвигом, будит любовь к Отчизне. Однако призывы оставались тщетными.
Эльдар Рязанов
режиссёр фильма «Гусарская баллада»
Режиссёру пришлось пойти на множество хитростей, чтобы получить разрешение на съёмку. Однако и готовый вариант не вдохновил чиновников. За десять дней до юбилейной даты тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева запретила фильм к показу, а Рязанова рекомендовала уволить.
Спас «Гусарскую балладу» зять Никиты Хрущёва — главный редактор «Известий» Алексей Аджубей. После предварительного просмотра в его газете вышла хвалебная рецензия на фильм и ровно в день 150-летия со дня Бородинской битвы «Гусарская баллада» была запущена в кинотеатрах.
Ещё одним, куда более амбициозным государственным заказом к годовщине 1812 года, стала экранизация романа Льва Толстого «Война и мир». Правда, изначально разговор шёл о съёмках фильма к 1960-му году: датам стотридцатилетия со дня рождения и пятидесятилетия со дня смерти писателя. Потом решили приурочить к юбилею Бородинского сражения, но всё равно не успели — первая часть вышла только в 1965 году, а последняя в 1967 году.
Подстёгивали чиновников к экранизации романа не только круглые даты — в 1956 году мир увидел американскую версию «Войны и мира» с Одри Хепбёрн в роли Наташи Ростовой. Советские чиновники были возмущены — почему иностранная экранизация есть, а отечественная — только старая версия 1915 года.
Стоит отметить, что это был тот редкий случай, когда мысли киночиновников и народа сошлись — к годовщине Войны 1812 года на «Мосфильм» стали приходить письма от потомков воевавших с французами солдат, которые делились интересными историями и фактами и были готовы выступить консультантами для фильма.
Решение об экранизации было принято быстро, учитывая всю бюрократию. А вот выбор режиссёра затянулся. В 1958 году киностудия «Мосфильм» предложила кандидатуру Ивана Пырьева, но Министерство культуры его не согласовало. И только спустя три года министр культуры Екатерина Фурцева поручила экранизацию Сергею Бондарчуку, который отлично зарекомендовал себя, сняв «Судьбу человека».
Бондарчука одобрили историки и военные деятели. Не устроил он только Пырьева, который до конца своей жизни больше никогда с ним не разговаривал. Как писала пресса, Бондарчук приступал к съёмкам молодым сорокалетним мужчиной с густой тёмной шевелюрой, а спустя шесть лет он закончил картину полностью седым, пережившим два сердечных приступа и одну клиническую смерть.
Государству съёмки «Войны и мира» влетели в копеечку, а точнее — в 100 миллионов долларов, что эквивалентно сегодняшним 780 миллионам долларов. Фильм стал национальным событием, которому бросились помогать многие госпредприятия страны: заводы выпускали сервизы по образцам XVIII века, фабрики шили костюмы, заводы производили реквизит. Для съёмок сражений армия предоставила тысячи солдат, всего в массовке снималось около 15 тысяч человек. На подмогу съёмочной группе кинулась вся страна.
Достаточно сказать, что 58 музеев предоставили в наше распоряжение фонды. А кроме того, тысячи будущих зрителей присылали нам личные вещи, хранившиеся десятилетиями в семейных архивах.
Геннадий Мясников
один из художников-постановщиков фильма «Война и мир»
Кропотливая и масштабная работа была высоко оценена за границей — фильм получил премии «Оскар» и «Золотой глобус». На родине картина «Война и мир» была отмечена лишь однажды, ей был вручён Главный приз Московского кинофестиваля. Но самое важное, что заказчик остался доволен и Бондарчук с успехом продолжил снимать эпические ленты.
Совпали устремления постановщика и важный государственный заказ – ответить американцам более величественной киноэпопеей по сравнению с лишённой исторического фона и даже несколько камерной любовной «беллетристикой по–голливудски»… Если оценивать успешность проекта Бондарчука как раз с этой точки зрения, … то нельзя не признать, что стиль эпического романа, запечатления частных судеб героев в тесной связи с исторической судьбой целого народа был всё-таки схвачен и передан (может, не без погрешностей) отечественным режиссёром.
Сергей Кудрявцев
кинокритик
Кино про недостатки советского сервиса
В начале 1960-х годов советское население было крайне недовольно работниками торговли. Тогда Госкино решил обличить недостатки советского обслуживания с помощью фильма. Сценарий написали Борис Ласкин и Александр Галич, но восторгов у чиновников он не вызывал. Незамысловатый фельетон требовалось усилить хорошей режиссурой — жертвой пал Эльдар Рязанов, которому и было предложено взяться за постановку фильма «Дайте жалобную книгу».
Просто так Рязанов никак не хотел браться за откровенный социальный заказник, тогда киночиновники предложили ему сделку — если он снимет для них этот фильм, они дадут согласие на съёмки картины «Берегись автомобиля», на которую режиссёр никак не мог выбить финансирование.
Рязанов согласился, но постарался внести хоть какую-то остроту в примитивный материал. Для начала он усугубил конфликт, сделав из банального столкновения покупателя и хамоватого официанта сатирический фильм о борьбе устаревших взглядов консервативных работников общепита с новыми подходами молодых рестораторов.
Основную ставку режиссёр сделал на актёрский состав — в картине даже в эпизодических ролях засветились знаменитости: Рина Зелёная, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов и другие. Три главные роли достались популярным в то время молодым актёрам Ларисе Голубкиной, Олегу Борисову и Анатолию Кузнецову.
По сюжету, в типичный московский ресторан заглядывает компания журналистов. Обслуживающая их официантка хамит и скандалит с гостями. Поняв, что записью в жалобной книге дело не изменить, корреспондент пишет забавный фельетон в газету, что приводит к разбирательству работы ресторана на собрании. Тогда-то и выясняется, что молодым новаторам не дают что-то менять старые советские сотрудники.
Фильм вызвал возмущение в Министерстве торговли, где настаивали, что Рязанов всё преувеличил и выставил их порядочных сотрудников в дурном свете. Картину требовали запретить и не допускать до зрителей. Но в 1965 году фильм «Дайте жалобную книгу» всё-таки вышел на экраны и его посмотрели почти 30 миллионов человек.
А через несколько лет он был положен на полку. Однако Министерство торговли в итоге было ни при чём — в тот момент из страны эмигрировали Александр Галич и певица из фильма Лариса Мондрус. Лента вернулась к публике только в 1980-х, но «предателей родины» из титров предусмотрительно вырезали.
Мультфильм во славу труда
В 1961 году вышел новый закон о борьбе с тунеядством, теперь, если человек не работал четыре месяца подряд в году, его могли посадить за это в тюрьму. Исключение делалось только для женщин, воспитывающих маленьких детей. Очевидно, что кинематограф не мог не отреагировать на новые советские веяния.
Одним из самых известных фильмов на тему «хулиганов, алкоголиков и тунеядцев» стал «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» 1965 года.
Вопреки мнению, что это был очередной госзаказ, никакой достоверной информации об этом нет. Напротив, многие говорили, что режиссёр фильма Леонид Гайдай просто очень точно отразил актуальные вопросы того времени.
В том же 1965 году зрители увидели «Вовку в Тридевятом царстве». Тогда публика и не знала, что мультфильм-то как раз снят по разнарядке — чиновники дали распоряжение «Союзмультфильму» создать анимацию, «прославляющую труд как один из столпов жизни советского человека».
Задание было поручено известному режиссёру-мультипликатору Борису Степанцеву. Он и выбрал «Сказку про мальчика Вовку, который ничего не любил делать сам» Вадима Коростелева. Когда-то автор написал её про свою дочь — Марину, он и не предполагал, что эта история будет использована, чтобы прославить труд в СССР.
Считается, что писатель начинает писать детские произведения, когда у него рождается ребёнок. В нашем случае это так и было. Мы уже начали активно общаться между собой, отец и дочь, и появился образ, который соединял в себе и меня, и его. «Хочу мороженое, хочу пирожное!» — это, конечно, от меня.
Марина Коростелева
дочь Вадима Коростелева
Мальчик Вовка был олицетворением лени и очень любил сказки, особенно за то, что, как ему казалось, героям в них ничего не нужно было делать самим. Тогда библиотекарь отправила его в Тридевятое царство, чтобы он своими глазами увидел, как живут сказочные персонажи. Мораль мультфильма была проста: даже в книгах плохо живётся тем, кто не желает трудиться.
Художественный совет пришёл в восторг от того как высокопарный смысл был обыгран в мультфильме и сразу выдал прокатное удостоверение. Картина мгновенно разлетелась на цитаты.
Кино, созданное по заказу МВД
Когда Николай Щёлоков в 1966 году занял пост министра внутренних дел, он сразу же приступил к работе над улучшением образа милиционера. Чтобы молодые и талантливые шли служить в органы, он стал строить жилье для сотрудников, поднимать оклады, открыл десятки школ милиции и Академию МВД СССР.
Щёлоков понимал, что важно работать и с народом — нужно повышать престиж профессии, уважение к сотрудникам. Этого можно было добиться с помощью киноматографа. Поэтому он обратился к Госкино с просьбой дать задание снять фильм про честных, самоотверженных, смелых, умных милиционеров. Результатом госзаказа стал сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» 1971 года.
Фильм выполнил сразу две задачи — сформировал образ идеальных милиционеров и стал неплохой профилактикой преступности: улицы замирали, когда по телевизору шли «ЗнаТоКи». Обаятельная троица Пал Палыч Знаменский (Георгий Мартынюк), Александр Томин (Леонид Каневский) и Зинаида Кибрит (Эльза Леждей) успешно раскрывала преступления, следовав только букве закона.
Мы сделали правильные, положительные образы. У нас были очень хорошие, знающие свое дело консультанты. В период работы над ролью мы присутствовали при проведении допросов — наблюдали за настоящими сотрудниками милиции. На Петровке был такой следователь по особо важным делам — Михаил Петрович Дайнеко, профессионал и замечательный человек. Я был «прикреплён» именно к нему. После выхода фильма на экраны он всем говорил, что Мартынюк играет именно его.
Георгий Мартынюк
актёр, исполнитель роли Знаменского
Актёры настолько вжились в свои роли, что люди на улице обращались к ним за помощью найти украденную вещь или раскрыть преступление. С одной стороны это упрощало артистам жизнь: они покупали дефицитную продукцию в магазинах, выбивали квартиры друзьям и коллегам, решали быстро бытовые вопросы.
С другой — режиссёры перестали предлагать им другие роли, не видя в них никакого, кроме милиционеров. Кроме того, сотрудники МВД не рекомендовали актёрам сниматься в каких-то фильмах, которые могли нанести урон их безупречной репутации.
Фильм проходил сразу несколько несколько ступеней цензуры, например, консультанты строго следили за светлым образом милиционера. Так, они запретили любые служебные романы: сценаристы предлагали любовную линию между Знаменским и Кибрит.
Цензура пристально следила, чтобы на экране не появилось никакой лишней информации. В то время работа милиционеров была сверх засекреченной и преступники пытались узнать о ней хоть что-то из кино, к примеру, какие экспертизы проводят следователи, по каким уликам вычисляют злоумышленников.
Единственными, кому не нравились знатоки, были сотрудники КГБ. Между службами всегда существовала конкуренция, а в некоторых эпизодах сериала милиционеры оказывались прозорливее и умнее своих «коллег».
Сериал в оригинальном составе просуществовал почти 30 лет. В 2002 году «Следствие ведут ЗнаТоКи» пытались реанимировать, заменив Зинаиду Кибрит из-за смерти актрисы на эксперта Китаеву в исполнении Лидии Вележевой. Но страна полностью изменилась, как и кинематограф, поэтому пропагандистский детектив, основанный только на кабинетной работе следователей, без экшена и кровавых подробностей, уже мало интересовал зрителей.
В 1967 году новая проблема для МВД пришла оттуда, откуда не ждали. На советские экраны вышли сразу две серии комедийного французского детектива «Фантомас» и «Фантомас разбушевался» снятых несколькими годами ранее.
Эта была уже далеко не первая экранизация романов Пьера Сувестра и Марселя Аллена, возможно, поэтому для французских зрителей она не представляла большого интереса, чего нельзя было сказать о неизбалованной советской публике. Если на родине один из фильмов трилогии посмотрело 4,5 миллиона человек, то в СССР этот показатель достиг 46 миллионов.
Всё бы ничего, но подростки начали копировать преступника в маске — они грабили уличные киоски, поджигали почтовые ящики, били витрины и везде неизменно оставляли записку: «Это сделал Фантомас».
По Советскому союзу прокатилась волна хулиганства: тинейджеры звонили по телефону случайным людям и говорили: «Через несколько минут вас посетит Фантомас!». В почтовых ящиках ничего не подозревающие советские граждане находили записки: «Мне нужен труп. Я выбрал вас. До скорой встречи! Фантомас».
Сотрудники МВД не знали что делать с разбушевавшейся молодёжью — на совещаниях то и дело обсуждался вопрос о влиянии Фантомаса на неокрепшие умы подрастающего советского поколения. В итоге в 1968 году Министерство обратилось к Госкино с просьбой прекратить показывать французский детектив.
Но фильмы про преступника в маске приносили казне огромную прибыль и в прокат вышел третий фильм «Фантомас против Скотланд-Ярда». Сгладить ситуацию пытались с помощью журнала «Советский экран», который напоминал что эти фильмы — комедии, задуманные как пародия на бондиану.
Сколько денег принёс новый эпизод доподлинно неизвестно, а вот МВД официально заявило, что подростковая преступность выросла на 15%. На дело стали выходить и более взрослые последователи Фантомаса. По примеру преступника они натягивали на лицо чулок с прорезями для глаз и совершали уже не просто хулиганские выходки, а вооружённые ограбления, в которых начали гибнуть люди.
В конце концов сотрудникам правоохранительных органов удалось запретить показ фильмов про Фантомаса на четыре года. В дальнейшем все детективные ленты проходили жесточайшую цензуру в МВД. Но Госкино одной отменой проката не обошёлся. Было решено выбить клин клином, а именно — снять фильм про отважного советского милиционера, бросившегося бороться с подростками, которые подражали антигерою Фантомасу.
Фактура нашлась сразу — в 1968 году в советских кинотеатрах с успехом прошёл «Деревенский детектив» про честного участкового Анискина в исполнении Михаила Жарова. В управление МВД был вызван сценарист фильма Виль Липатов, которого попросили развить сюжет с милиционером и выставить последователей Фантомаса в дурном свете.
Автору идея не понравилась и, как писала пресса, он попытался отказаться от работы под предлогом сломанной пишущей машинки. На что тут же получил от МВД в подарок новую. Когда сценарий был готов, министр Щёлоков пришёл в восторг и сразу же запустил съёмки картины «Анискин и Фантомас», которая вышла в 1973 году.
Бравый участковый, по сюжету, выводит на чистую воду подростков, которые в масках ограбили кассира. По задумке МВД молодые зрители должны были понять, что и за ними также придёт свой Анискин и раскроет преступление. Доподлинно неизвестно, какой эффект возымел фильм — снизил подростковую преступность или ещё больше подогрел интерес к запрещённому Фантомасу.
Кино для поднятия уровня образования
В начале 1970-х годов в обществе назрела очередная проблема — молодёжь, которую кино в конце 1950-х годов отчаянно зазывало идти трудиться, с энтузиазмом делала то, что от неё ждала страна. Недоучившись в школе, молодые советские граждане шли работать на производства и уровень образования населения сильно просел. Государство бросилось решать вопрос и, как водится, в этом ему должен был опять помочь кинематограф. На студию «Мосфильм» был спущен госзаказ «снять тематический фильм о школе рабочей молодежи».
Многие режиссёры отказались сразу, им казалось, что в идейной агитации нет места творчеству. Согласился лишь Алексей Коренев, который подумал, что на предложенную тему можно снять неплохую комедию. Вот только Георгий Садовников, автор книги, по которой решили снимать фильм, был против превращения его биографической истории «Иду к людям» в весёлое кино «Большая перемена».
Кое-как Кореневу удалось уговорить автора и вместе они приступили к написанию сценария. Основной смысл повести оставался прежним — в школу рабочей молодёжи приходит молодой учитель истории Нестор Петрович (Михаил Кононов). Кто-то из его новых учеников оказывается даже старше его, поэтому прежде чем начать обучать предмету, ему нужно добиться уважения в коллективе.
А вот многих персонажей в книге не было или их роль была эпизодической. Так в повести мельком прописан характер хулиганистого Ганжи, который в фильме превратился в основного действующего персонажа в исполнении талантливого Александр Збруева.
Это был способный парень, весёлый, но учёба была ему «до лампочки». Он приходил в школу «на тусовку», потому что в классе учились его товарищи по цеху, а когда становилось скучно, исчезал. И я за ним гонялся, возвращал его.
Георгий Садовников
автор книги, сценарист фильма «Большая перемена»
На экране герои легко и весело совмещают тяжёлую работу и учёбу. Создать нужную атмосферу помогала сложившаяся на съёмках обстановка в коллективе — актёры действительно очень сдружились. Исключением стал исполнитель роли Нестора Петровича — Кононов. Он всегда держался обособленно, предпочитая ни с кем не общаться, а только работать. До конца жизни актёр считал эту роль проходной и обижался, когда его вспоминали только по этому фильму.
Отснятый материал полностью удовлетворил студию и она заказала к имеющимся двум сериям ещё две. Пришлось в срочном порядке дописывать сценарий и придумывать новые эпизоды.
Но и в этом случае не обошлось без недовольных. Когда в одной из советских газет появилась заметка о съёмках новой комедии под названием «Похождения школьного учителя», в Министерство образования хлынул поток писем от возмущённых учителей.
Преподаватели были оскорблены тем, что кинематограф надсмехается над их тяжёлым трудом и делает комедию из серьёзной педагогической деятельности. Чиновники пошли на поводу у народа и настоятельно попросили режиссёра сменить название.
Лёша объявил конкурс на название фильма, и я тут же придумал название «Большая перемена». Потому что в большой перемене есть двойной смысл: это большая перемена как школьная перемена, и большая перемена в жизни. Премией за название была бутылка коньяка, и мы её весело распили.
Анатолий Мукасей
оператор-постановщик фильма «Большая перемена»
Зрители тепло приняли «Большую перемену» и фильм быстро разобрали на цитаты. Точные попадания в образы актёрского состава сгладили нелепые ситуации в сюжете. Что и требовало государство — авторам удалось создать яркий образ советского рабочего, который сознательно идёт учиться, чтобы добиться лучших результатов на производстве. За парту садится даже отец одной из учениц — Леднёв (Евгений Леонов) и советский зритель понимает, что в любом возрасте не стыдно вернуться в школу.
Кино, снятое за долги
В 1970-м году на экраны вышел исторический фильм «Ватерлоо» советско-итальянского производства. Бюджет картины по тем временам был огромным — 35 миллионов долларов. Итальянский партнёр подвёл советскую сторону и выплатил лишь часть своей доли.
Когда Госкино попытался выбить долг, компания под руководством Дино де Лаурентиса объявила, что денег нет, но она готова заняться ещё одним совместным проектом за свой счёт. У чиновников не было другого возможности вернуть деньги, кроме как согласиться на съёмки нового фильма.
Вот тут в Госкино и вспомнили о сценарии Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского, который назывался «Спагетти по-русски». В заявке автора было написано, о чём они хотят снимать картину:
«Сюжет строится на злоключениях группы итальянских авантюристов, пытающихся овладеть драгоценностями, закопанными в Ярославле ещё во время революции. Избранная авторами ситуация позволяет развернуть весёлое и увлекательное комедийное действие. Значительное место в будущем фильме отведено образу советского милиционера Серебрякова, который положительно трактуется авторами».
Чиновники отправили наброски сюжета в Италию и стали ждать ответа. На удивление, Дино де Лаурентис согласился, но сценарий попросил полностью переделать, оставив в нём от первоначального варианта только живого льва. Итальянцы поставили задачу сделать авантюрный фильм-погоню.
Рязанов с соавтором дописали многочисленные трюки и погони, которые требовали от них партнёры и с лёгкой совестью сдали новый вариант, посмеиваясь над тем, кому Госкино поручит снимать эту чепуху.
Рязанов так и сказал: «Мне жаль режиссёра-балбеса, который рискнёт это снимать». А когда у него спросили, кто бы мог взяться за постановку, он предложил отдать сценарий Леониду Гайдаю. Но у того уже был фильм в производстве — «Иван Васильевич меняет профессию» и он предусмотрительно отказался.
Тогда чиновники надавили на Рязанова и заставили его снимать по написанному им самим сценарию. Однако основным заказчиком оказались даже не советские чиновники, а Дино де Лаурентис, который из Италии и диктовал правила.
По просьбам продюсеров, действие фильма было перенесено в Москву и Ленинград. Кроме того, итальянцы просили снимать как можно больше русских достопримечательностей, ведь фильм был ориентирован на западного зрителя.
Жёсткие сроки, второсортные итальянские актёры, потрёпанная одежда, дешёвые отели в Риме и мизерные суточные — партнёры делали всё, чтобы максимально осложнить работу Рязанову. Режиссёр несколько раз порывался бросить проект, например, когда выяснилось, что итальянская сторона не оплатила съёмки на улице и группе пришлось делать это незаконно.
Интересно, что удержали Рязанова в фильме советские актёры — Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев и Ольга Аросева, которые были счастливы провести несколько недель в Италии даже в самых плохих условиях.
На удивление фильм понравился зрителям — за пару месяцев его посмотрело около 50 миллионов зрителей. Рязанов никогда не считал эту свою работу шедевром, а вот итальянские продюсеры остались довольны результатом и пожалели, что не пригласили сниматься в картину своих звёзд. После «Невероятных приключение итальянцев в России» Эльдар Рязанов навсегда зарёкся снимать фильмы с животными.
Практика заказного кино существует и сегодня, чиновники до сих пор уверены, что кинематограф способен влиять на общественное мнение. Вот только далеко не всегда режиссёрам удаётся по просьбам государства сделать по-настоящему стоящий фильм.
Источник:
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