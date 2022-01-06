О первом советском маньяке, который держал в страхе всю Москву

После первого преступления Комаров стал выходить "на охоту" регулярно. Жертв своих он всегда находил на конном рынке. Он шел по привычному сценарию, который был им разыгран в самый первый раз. В гостях несчастных жертв ждали веревка, молоток и оцинкованное корыто.

Одно из убийств как-то раз увидела жена Василия, которая вернулась домой раньше. Жена даже не стала и думать, чтобы заявить в милицию и просто начала спокойно оттирать с пола кровь. С того момента Софья всегда принимала участие в преступлениях мужа, усыпляя бдительность жертв, а потом смывая кровавые потеки. И справлялась женщина с этим просто прекрасно - когда следователи позже пытались найти на полу пятна крови или их следы, им это не удалось.

Комаровы после каждого убийства страстно молились за невинные души убитых и даже иногда приглашали священника для проведения молебна.

После того как муж и жена убили семнадцать человек, то рядом уже не оказалось мест, где можно было бы хоронить тела. Комаров стал заталкивать тело очередной жертвы в мешок, а потом вывозить его ночью к Москва-реке, где выбрасывал его в воду.