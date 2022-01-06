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О первом советском маньяке, который держал в страхе всю Москву

О первом советском маньяке, который держал в страхе всю Москву (6 фото)

Автор:
06 января 2022 19:05
Сообщество : Криминал
Метки: СССР   интересное   история   криминал   маньяки   факты   
1819
6
Его называли "Человек-зверь" и это прозвище не может передать весь кошмар того, что он творил, будучи вроде бы здоровым человеком. Именно его, Василия Комарова, считают первым советским серийником.
Он не мог придумать ничего лучше, чем воровство. После того, как обчистил военный склад, то был арестован и заключен в тюрьму на год. Освободившись поехал в Ригу, где познакомился с вдовой Софьей, растившей двух малолетних детей. Вскоре они поженились.
Когда в 1915 году немцы подходили к Балтике, семья Комаровых перебралась в Поволжье, а в 1917 году Василий примкнул добровольцем к красноармейцам. Дослужился до командира взвода, расстреливал дезертиров. Скорее всего, именно тогда он осознал убийство как метод воспитания.
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В 1921 году в милицию стали заявлять о пропаже людей. Все следы достаточно быстро привели к тому самому конному рынку в Серпухове, а через какое-то время в недостроенных или заброшенных зданиях Замоскворечья стали находить останки людей в мешках. Следствие не сомневалось, что это все дело рук одного и того же душегуба: тела были связаны особенным образом, так, чтобы они занимали меньше места. И способ убийства всегда был одинаков - сильнейший удар по голове и удушение. Москвичи были в ужасе, о таинственном убийце говорили все. Ленин выпустил особое распоряжение и был объявлен полномасштабный поиск серийника.
Самые лучшие криминалисты столицы начали рыть землю в поисках убийцы. Вычислили возможную профессию маньяка, который прятал трупы в мешки из-под овса. Вероятнее всего, что искать нужно было среди извозчиков. Но в Москве тогда работали официально примерно две тысячи извозчиков, а еще и частники. Проверять их всех просто невозможно.
Василий Комаров совершенно не раскаивался в содеянном. Он спесиво называл жертв "хомутами" и с явным наслаждением описывал свои деяния. Допросы были в том числе и выездные, на одном из которых милиция с трудом смогла сдержать разъяренную толпу, которая жаждала устроить над Комаровым самосуд. Некоторые требовали, чтобы душегуба сварили заживо.
На допросах убийца говорил, что совершенно добровольно расправлялся со своими жертвами и даже поправил следователей, которые вменяли ему 29 убийств вместо 33. Комаров гордо заявлял, что он искоренял преступных спекулянтов. Денег с них, по его словам, могло хватить только на пачку сигарет, да бутылку портвейна. Комаров утверждал, что шел на такие радикальные меры исключительно ради процветания общества и государства.

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Метки: СССР   интересное   история   криминал   маньяки   факты   
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10  комментариев
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3k
sedoisever 2 часа назад
Блин... Стиль школотрона троечника с кучей ошибок. Треть не осилил.
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31k
Растрелли В.В. 39 минут назад
Зачем прославлять этих мразей?
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7k
Погулять вышел 59 минут назад
Метиловый спирт?!.
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4k
B@r@bux Час назад
Васька-Кривой зарезал трех рыбаков
Отточенным обрезком штыря.
Вывернул карманы и набрал серебром,
Без малого, четыре рубля.

Вытряхнул рюкзак и нашел в рюкзаке
Полбутылки дрянного вина.
Выпил вино и уснул на песке,
Стала красной речная волна.

Nautilus Pompilius Эти реки
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31k
Korolev Час назад
Тема интересная, но текст больше похож на школьное сочинение...
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3k
RALEXXX Час назад
Серийные маньяки как правило убивают и мучают свои жертвы ради своего самоудовлетворения. Сексуального или какого-либо другого. В паре с кем-то они свои преступления не совершают. Здесь же на лицо жажда наживы, убийство с целью ограбления в сговоре с женой. Обыкновенный бандитизм.
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224
Rom Час назад
Ну это скорее не маньяк... а просто грабитель, который убивал тех, кого грабил. И все.
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