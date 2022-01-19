"Это не наш танк!": под Волгоградом танк снёс опору ЛЭП и оставил без света 4 тысячи человек

В Городищенском районе Волгоградской области танк снёс опору ЛЭП с напряжением 110 кВ. Без света оказались около четырёх тысяч человек. Однако, в ЮВО заявили, что таких танков нет вовсе в Волгоградском соединении. Тем не менее жители района сидят без света.