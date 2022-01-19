"Это не наш танк!": под Волгоградом танк снёс опору ЛЭП и оставил без света 4 тысячи человек

В Городищенском районе Волгоградской области танк снёс опору ЛЭП с напряжением 110 кВ. Без света оказались около четырёх тысяч человек. Однако, в ЮВО заявили, что таких танков нет вовсе в Волгоградском соединении. Тем не менее жители района сидят без света.
Тем не менее ведущий специалист группы по связям с общественностью "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" Светлана Сазонова сообщила, что в Городищенском районе 4,7 тыс. человек остались без света.
"Было зафиксировано повреждение опоры воздушной линии электропередачи сторонним транспортом. Все потребители были оперативно подключены к электроснабжению. В настоящее время энергообъекты работают в штатном режиме", - сказала она корреспонденту ТАСС.
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