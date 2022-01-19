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"Это не наш танк!": под Волгоградом танк снёс опору ЛЭП и оставил без света 4 тысячи человек

"Это не наш танк!": под Волгоградом танк снёс опору ЛЭП и оставил без света 4 тысячи человек (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 10:43
Сообщество : Военное
Метки: Волгоград   видео   военные   интересное   танк   танкисты   фото   электричество   
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В Городищенском районе Волгоградской области танк снёс опору ЛЭП с напряжением 110 кВ. Без света оказались около четырёх тысяч человек. Однако, в ЮВО заявили, что таких танков нет вовсе в Волгоградском соединении. Тем не менее жители района сидят без света.

LiveCorp опубликовал видео, на котором танк протаранил опору ЛЭП, оборвав провода. Без света остается несколько поселков в Городищенском районе.

Позже в пресс-службе Южного военного округа ТАСС завили, что на видео танк Т-90, а "танков данной модификации в Волгоградском соединении нет".

Тем не менее ведущий специалист группы по связям с общественностью "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" Светлана Сазонова сообщила, что в Городищенском районе 4,7 тыс. человек остались без света.

"Было зафиксировано повреждение опоры воздушной линии электропередачи сторонним транспортом. Все потребители были оперативно подключены к электроснабжению. В настоящее время энергообъекты работают в штатном режиме", - сказала она корреспонденту ТАСС.


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Метки: Волгоград   видео   военные   интересное   танк   танкисты   фото   электричество   
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16  комментариев
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569
Dimon 42 минуты назад
А что так можно было?! Предлагаю развить тему отмазок: Это не наш мент! Это не наш врач! Это не наш воспитатель!
Товарищи подхватывайте!
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2k
Руслан Новак 4 минуты назад
Их там нет
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48k
Хельги 16 минут назад
И началась перепись шкур под явным вбросом говна на вентилятор.
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2k
azuver Полчаса назад
Это всё америкосы учудили.
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15k
Booka1a Полчаса назад
походу где-то тестируют довольно мощный телепорт... по первости с координатами напутали, швырнули танк в ЛЭП, но это не страшно)
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526
Алексей Полчаса назад
Фантомные войска. Появляются там где их нет.
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13
mosazer 38 минут назад
непохожа эта ЛЭП на 110 кВ
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5k
Максим Демидов 44 минуты назад
"Ну, это... Мы по своей территории свои танки перемещаем как хотим!.."
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739
luber0206 44 минуты назад
Белый Т-90
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397
Юденич 46 минут назад
Это террористы из Казахстана бегут.
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4k
Владимир 48 минут назад
получается по области катается ни кем не учтённый танк фантом,а вдруг он с боеприпасами,там столько может наворотить.что то странно.
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152
LeonID S Владимир Полминуты назад
Там, на дороге целый танковый взвод неучтенный. Звездят чего-то вояки.
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4k
Петрович 49 минут назад
Ах проклятые янки, эвлна чо учудили. А ведь предупреждали, Обама в лифтах ссыт
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19k
иванов дмитрий 50 минут назад
"Ихтамнеты" теперь и у нас (
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