"Сволочь года!": в Воронеже быдлан забрал у щенка подстилку и выбросил еду

Самый отвратительный россиянин был найден в Воронеже. Там у подъезда жил щеночек, за которым ухаживали жители двора и искали ему хозяев. Проходящего мимо мужика возмутил тот факт, что собака лежит рядом с подъездом. Он забрал у щенка подстилку и выбросил еду. В соцсетях люди уже наводят порчу на понос.
На камеры видеонаблюдения попал отвратительный поступок жителя Воронежа. Там у подъезда одного из домов жил щенок. Люди его кормили, устроили ему лежанку, сводили к ветеринару и искали ему хозяев. Собачка нравилась всем, кроме одного мужика. Выходя из подъезда, он выхватил из-под животного подстилку, пнул кормушку и удалился.
К счастью, история собачки закончилась хорошо. Ему нашли хозяина и он уже живёт в тёплой квартирке.
Вот только жителя Воронежа пользователи сети до сих пор простить не могут.
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У гражданина просто комплекс какой-то, может дома проблемы, или в детстве собака напугала... При свидетелях он бы не стал так делать, несчастный.
100% он не раз молча и с завистью наблюдал, как кто-то подкармливал этого пса.
Если вы такой любитель собак, то забирайте к себе домой...
2 дня клеил объявления, что достала ссанина, если жалко - заберите к себе домой.
бестолку, через час все срывают. на морозы выбрасывать, блин, рука не поднимется, но, ведь эта тварь 3 раза в день где то гадит, и не на улице! а потом через обувь все это по своим домам разносим. что делать, я хз. кто подкармилвает, не получается найти =(
Но бесхозных животных в городе быть не должно, если у животного нет хозяина, оно должно быть немедленно изолировано и передано новому хозяину или уничтожено. У нас в районе даже лисица бегала дикая, но ее все же отловили)))
Сейчас живу в Москве, рядом с домом парк, он весь загажен собачьими экскрементами, прямо вдоль дорожек "разложено" - особенно зимой хорошо заметно. Выглядит отвратно! Сам я не готов за животным экскременты убирать, поэтому и не завожу собаку себе.