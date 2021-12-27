"Сволочь года!": в Воронеже быдлан забрал у щенка подстилку и выбросил еду

Самый отвратительный россиянин был найден в Воронеже. Там у подъезда жил щеночек, за которым ухаживали жители двора и искали ему хозяев. Проходящего мимо мужика возмутил тот факт, что собака лежит рядом с подъездом. Он забрал у щенка подстилку и выбросил еду. В соцсетях люди уже наводят порчу на понос.