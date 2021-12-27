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"Сволочь года!": в Воронеже быдлан забрал у щенка подстилку и выбросил еду

"Сволочь года!": в Воронеже быдлан забрал у щенка подстилку и выбросил еду (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 09:38
Сообщество : Животные
Метки: быдло   видео   воронеж   интересное   сволочь   собака   фото   щеночек   
1381
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Самый отвратительный россиянин был найден в Воронеже. Там у подъезда жил щеночек, за которым ухаживали жители двора и искали ему хозяев. Проходящего мимо мужика возмутил тот факт, что собака лежит рядом с подъездом. Он забрал у щенка подстилку и выбросил еду. В соцсетях люди уже наводят порчу на понос.

На камеры видеонаблюдения попал отвратительный поступок жителя Воронежа. Там у подъезда одного из домов жил щенок. Люди его кормили, устроили ему лежанку, сводили к ветеринару и искали ему хозяев. Собачка нравилась всем, кроме одного мужика. Выходя из подъезда, он выхватил из-под животного подстилку, пнул кормушку и удалился.

К счастью, история собачки закончилась хорошо. Ему нашли хозяина и он уже живёт в тёплой квартирке.

Вот только жителя Воронежа пользователи сети до сих пор простить не могут.

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Метки: быдло   видео   воронеж   интересное   сволочь   собака   фото   щеночек   
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15k
Booka1a 2 часа назад
да просто мужика задолбало, что у подъезда постоянно объедки и говно а хуже всего, когда сердобольные начинают подкармливать собачек внутри подъезда. те же объедки, говно и вонь появляются на ковриках у квартир первого этажа, потому что сытая и довольная собачка сама из подъезда выйти не может
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Показать 1 ответ
71
Александр Поляков 9 минут назад
мент наверное или евроукр.
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−17
Эдуард Сайфуллин 22 минуты назад
Воронеж далеко.. у меня бы этот петух [мат] получил. У него есть дети? Как же они его признают навернное
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32
refis Полчаса назад
Как будто мешал ему этот пес. Животное ни в чем не виновато.
У гражданина просто комплекс какой-то, может дома проблемы, или в детстве собака напугала... При свидетелях он бы не стал так делать, несчастный.
100% он не раз молча и с завистью наблюдал, как кто-то подкармливал этого пса.
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18k
nobody® 37 минут назад
Ну теперь-то Воронеж будут бомбить?
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261
Аккаунт удален 38 минут назад
у нас какаято мразь прикормила кошку в подъезде... вонища от ссанины будь здоров (14 этажей по 4 квартиры)
2 дня клеил объявления, что достала ссанина, если жалко - заберите к себе домой.
бестолку, через час все срывают. на морозы выбрасывать, блин, рука не поднимется, но, ведь эта тварь 3 раза в день где то гадит, и не на улице! а потом через обувь все это по своим домам разносим. что делать, я хз. кто подкармилвает, не получается найти =(
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1k
Nameless 39 минут назад
Ох, такая спорная ситуация... Да, человек поступил жестоко, но... Есть вот это вот "но". Живу в многоквартирном доме, в подвале пожилая пара с нашего подъезда устроила приют для котиков. Что из этого получилось? В подвале вонь, блохи (не соврать - бывает столько блох, что даже слышно, как они прыгают, потому что пол застелен картоном), коты тащят туда убитых птиц. Эта пожилая пара часто кормит их рыбой - тот ещё аромат. Коты выходят на прогулку на парковку и срут там, бесконечно срут. Сколько раз уже люди стирали свои велюровые коврики с машин... Подвалом пользуюсь активно, сколько раз бывало, что открываю свою каморку - оттуда выбегают коты. Один раз при мне кот пометил коробку с вещами. Крысы в подвале всё равно присутствуют, ходит слух, что кто-то видел, что крыса пила молоко из миски рядом с котом. Может врут, лично не видел такого. Домуправу пофиг, полиция говорит, что нет такого запрета в законе. Коты умудряются царапать лак на машинах (в основном страдает капот). Точат когти об покрышки. Так же эти милые старики кормят и бакланов, те потом чистят клювы об крыши машин и гадят на них. Вовремя не смыл - так же страдает лак. Можно рассказывать бесконечно про все эти "прелести". Я очень, очень люблю животных. Но затаскивая на ботинке очередной раз какаху в салон автомобиля или домой, или ужасаясь от количества укусов блох на себе, детях, собаке - хочется просто забить палкой этих мохнатых... Но я понимаю, что они не виноваты. Писали всем подъездом жалобу управдому, просили вывезти их в приют. Старики те подали заявление в полицию, типа мы хотим убить котов... Короче, это вот обратная сторона этой жалости к животным
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154
Сигизмунд Лазаревич 50 минут назад
Да уж... это насколько этому желудку надо плохо жить, что бы вот так отрываться на собаке...
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38k
Лесли 🥰 56 минут назад
У нас в соседнем доме живет бабуля. И у нее есть свой палисадник. Она всегда кормит котеев бездомных, они вечно у нее тусят. Никто из соседей ни разу не фыркнул, не вякнул и не навредил! Кормят тоже. Бабуля за ними всегда убирает, моет. Так что не надо гнать на пса! А вот через наши дома, живет падла алкашина! И он воняет еще как! И полиции похрену! От них мусора больше чем от баков мусорных! Че его никто не пиз/дит-то?! Че коврики то не выбросят?! А потому что ссыкло люди! Они только приходят и жалуются на него. А тут че не навредить бедному щенку-то?! Герой бл*ять мудацкий!
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699
Сергей Викторович 59 минут назад
Мужик, между прочим, подстилку аккуратно в урну выбросил. Да и щенок уже далеко не щенок. А вообще - удобно быть добрым за чужой счет. Не удивлюсь даже, если сами "благодетели" не живут в этом подъезде! Недавний случай в Сургуте, когда из "зоозащитники" из теплой стоянки сделали будку для собаки и развели там свинарник. То есть построили остановку для людей, а зоошизы буквально захватили ее для собаки. Так что пусть мужик не расстраивается насчет комментариев про него - на самом адекватные люди его поддерживают!!!
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365
Andrey Час назад
собаке возле подъезда не место ! если такие сердобольне ,нужно было домой забрать !
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43
На хер ЗАПАД! Час назад
Сын поганой твари и гон*она!!!
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12k
Dmitry Obuhov Час назад
Жду с нетерпением новостей о том, как награда нашла героя!
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27k
lem02 Час назад
"Щенок уже живёт в тёплой квартирке" - хорошая новость. "Житель Воронежа пока не живет на подстилке у подъезда" - плохая.
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3k
portroy Час назад
У меня была собака в детстве, когда жил в маленьком городке. Я люблю собак!
Но бесхозных животных в городе быть не должно, если у животного нет хозяина, оно должно быть немедленно изолировано и передано новому хозяину или уничтожено. У нас в районе даже лисица бегала дикая, но ее все же отловили)))
Сейчас живу в Москве, рядом с домом парк, он весь загажен собачьими экскрементами, прямо вдоль дорожек "разложено" - особенно зимой хорошо заметно. Выглядит отвратно! Сам я не готов за животным экскременты убирать, поэтому и не завожу собаку себе.
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722
KVadik 2 часа назад
Быдланы это те, кто устраивает лежанки и прикармливать бродячих собак возле подъезда.
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19k
sanchesS80 2 часа назад
Ну так пускай сердобольные и забирают к себе домой. У нас тоже так прикормили - как итог постоянно недоеденные объедки перед подъездом, они портятся и начинают вонять. Целая война была в подъезде. Еле еле убедили сердобольных что еду лучше оставлять ближе к помойке - ничего с собачкой не станет, если она пройдёт метров 30-40 чтобы там покушать.
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