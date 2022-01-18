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Суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе

Суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе (1 фото)

Автор:
18 января 2022 21:06
Метки: автобус   арест   дагестанец   оскорбление   суд   
459
1
Коптевский суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе
Коптевский суд Москвы во вторник арестовал уроженца Дагестана, который устроил конфликт с пассажирами автобуса в столице.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Болатукаеву Шугаибу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 марта".
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина, назвавший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами автобуса в столице и отпускает в их адрес оскорбительные комментарии.

На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что поведение мужчины должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения. Столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, вскоре 29-летнего Болатукаева задержали в Калужской области.

Впоследствии задержанный заявил на допросе, что был "резок в высказываниях в сторону русской нации" и "искренне сожалеет". Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы.

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Метки: автобус   арест   дагестанец   оскорбление   суд   
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4k
Allmaster 3 часа назад
Это чмо еще и в одежде с надписью Россия.
Отсидит и выдворить нахер.
Желательно забанить еще всю его родню многочисленную, чтоб почуяли на себя санкции от действий недалекого придурка.
Так оно лучше доходит.
А то - извинился он.
Да на хер его извинения!
Это слова.
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7k
Serjio 24 минуты назад
Ну вот. Полиция работает, скоро поедет человек-борода к себе домой революционировать.
Все в порядке.
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1k
Алек Сандр 2 часа назад
Может в общественном транспорте надо какие-то аварийные кнопки ставить? Развыступался такой даун, перья распушил - водитель блокирует двери, жмёт кнопку и полиция тут как тут! И не надо потом ловить по всем углам, когда вот он, тёпленький! И видосик с доказухой тут же!
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−2
VaKh 2 часа назад
Россиянин. Может пора отделять мух с гор и котлеты?
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
а разве водитель автобуса не правильно ему сказал про него
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35k
Антон 3 часа назад
Руафик не выноват!
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43k
Элек Мек 3 часа назад
Тот случай когда можно применить статью о лишении гражданства.
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3k
Олег Белов 3 часа назад
Более подробно.
Ссылка www.youtube.com
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515
moishab 3 часа назад
Бороду сбрить и заставить сожрать прилюдно
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797
SHAGREEN 3 часа назад
Лично я его извинения не принимаю. Пусть через 3-6 лет попробует, может приму.
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16k
albedo 3 часа назад
Впоследствии задержанный заявил на допросе, что был "резок в высказываниях в сторону русской нации" и "ипп
============
Стандартное поведение обезьян.
Надо быть полным дебилом, чтобы в напичканной камерами Москве совершать правонарушение.
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1k
Веселый Пук 3 часа назад
А извенения уже не принимаются?
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320
В. Л. Egoro Час назад
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805
Mixan 3 часа назад
Арестовали упырка ,это хорошо конечно ..Вот только с такими жизненными установками куда отправят ? Ведь он и там начнет вещать и сбивать группировку ? Таких по моему уже завал на зонах ,как афроамериканцах на зонах сша ..!!!
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566
Киса Кацман 4 часа назад
Да его похоже раза три, как арестовывают уже ...
Каждый раз отпускают?
Или просто очередной лайкодрочер копипастит?
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