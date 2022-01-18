Суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе

Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина, назвавший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами автобуса в столице и отпускает в их адрес оскорбительные комментарии.



На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что поведение мужчины должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения. Столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, вскоре 29-летнего Болатукаева задержали в Калужской области.



Впоследствии задержанный заявил на допросе, что был "резок в высказываниях в сторону русской нации" и "искренне сожалеет". Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы.