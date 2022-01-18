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Коптевский суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе
Коптевский суд Москвы во вторник арестовал уроженца Дагестана, который устроил конфликт с пассажирами автобуса в столице.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Болатукаеву Шугаибу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 марта".
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Болатукаеву Шугаибу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 марта".
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина, назвавший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами автобуса в столице и отпускает в их адрес оскорбительные комментарии.
На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что поведение мужчины должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения. Столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, вскоре 29-летнего Болатукаева задержали в Калужской области.
Впоследствии задержанный заявил на допросе, что был "резок в высказываниях в сторону русской нации" и "искренне сожалеет". Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы.
На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что поведение мужчины должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения. Столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, вскоре 29-летнего Болатукаева задержали в Калужской области.
Впоследствии задержанный заявил на допросе, что был "резок в высказываниях в сторону русской нации" и "искренне сожалеет". Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы.
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Метки: автобус арест дагестанец оскорбление суд
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Отсидит и выдворить нахер.
Желательно забанить еще всю его родню многочисленную, чтоб почуяли на себя санкции от действий недалекого придурка.
Так оно лучше доходит.
А то - извинился он.
Да на хер его извинения!
Это слова.
Все в порядке.
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Стандартное поведение обезьян.
Надо быть полным дебилом, чтобы в напичканной камерами Москве совершать правонарушение.
Каждый раз отпускают?
Или просто очередной лайкодрочер копипастит?