Жительницу Новосибирска оштрафовали за избиение и оскорбление глухонемого таксиста

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Наконец, в этой гнусной истории поставлена точка. И хотя штраф не слишком внушительный, наказание и всенародная "слава" может послужить уроком тем, кто, самоутверждаясь, теряет остатки совести.
Водители такси регулярно становятся мишенью для оскорблений, а то и рукоприкладства. Но история, приключившаяся с жителем Новосибирска, потрясла даже самых черствых представителей человеческого рода. Глухонемой Дмитрий Кривошеев работает водителем такси не первый год. И на его профессиональной деятельности недуг никак не сказывается. Те пассажиры, которым удалось ездить с Дмитрием, рассказывают, что никаких проблем и неудобств при этом не испытывали.
Дмитрий Кривошеев, водитель такси
Летним июльским вечером Кривошеев вез подвыпившую даму, которая отказалась платить за поездку. А когда увидела, что водитель не может ей ответить, и вовсе распоясалась. Оскобления сменились побоями. Пассажирка пинала Дмитрия ногами, крича, что тот урод. Таксист знаками пытался показать, что ждет от дамы лишь оплату поездки, но та не унималась. Водитель даже попытался привлечь прохожего, чтобы тот объяснил женщине, чего от нее ожидают.
К слову, сумму, из-за которой случился конфликт, ну никак было нельзя назвать существенной - 207 рублей.
К слову, сумму, из-за которой случился конфликт, ну никак было нельзя назвать существенной - 207 рублей.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Дмитрий не захотел продолжения конфликта, однако его задело пренебрежение, с которым пассажирка с ним общалась. Об этой истории он рассказал в местном паблике,добавив, что "настроение, конечно, сильно испортилось", и он очень расстроился.
После публикации женщина связалась с Дмитрием, но диалога снова не получилось. Она заявила, что водитель ее оклеветал и настаивала на своем, несмотря на видеодоказательства.
После огласки этой истории пользователи соцсетей были возмущены поведением взрослой женщины. Они захотели помочь Дмитрию, и собрали ему около восьми тысячи рублей в качестве компенсации за неадекватное поведение пассажирки. Кривошеев был искренне растроган и даже прослезился, получив материальную помощь.
Несмотря на то, что сам водитель не собирался подавать заявление в полицию, публикация видео и широкий общественный резонанс сделали свое дело. Прокуратура Новосибирской области возбудила проверку по факту оскобления Кривошеева, и совсем недавно дело было рассмотрено мировым судьей 1-го судебного участка Дзержинского судебного района. "Суд, изучив материалы прокуратуры, назначил Дудиной наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей", - цитирует сообщение ведомства агенство РИА Новости. Конечно, сумму штрафа серьезной не назовешь, но, возможно, этот прецедент явится сдерживающим фактором для вспыльчивых пассажиров, которые свое плохое настроение и темперамент пытаются выместить на водителеях такси. Как считаете, уважаемые фишкяне?
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Метки: ynews Новосибирск авто конфликт оскорбление суд таксист
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P.S. Таксист не русский что ли или просто неграмотный? Сломал глаза об "не пускай из машина"
Любопытно по какой статье?
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.