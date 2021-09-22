Жительницу Новосибирска оштрафовали за избиение и оскорбление глухонемого таксиста

Летним июльским вечером Кривошеев вез подвыпившую даму, которая отказалась платить за поездку. А когда увидела, что водитель не может ей ответить, и вовсе распоясалась. Оскобления сменились побоями. Пассажирка пинала Дмитрия ногами, крича, что тот урод. Таксист знаками пытался показать, что ждет от дамы лишь оплату поездки, но та не унималась. Водитель даже попытался привлечь прохожего, чтобы тот объяснил женщине, чего от нее ожидают.

К слову, сумму, из-за которой случился конфликт, ну никак было нельзя назвать существенной - 207 рублей.