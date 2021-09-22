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Жительницу Новосибирска оштрафовали за избиение и оскорбление глухонемого таксиста

Жительницу Новосибирска оштрафовали за избиение и оскорбление глухонемого таксиста (5 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 08:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ynews   Новосибирск   авто   конфликт   оскорбление   суд   таксист   
2064
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Наконец, в этой гнусной истории поставлена точка. И хотя штраф не слишком внушительный, наказание и всенародная "слава" может послужить уроком тем, кто, самоутверждаясь, теряет остатки совести.

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Метки: ynews   Новосибирск   авто   конфликт   оскорбление   суд   таксист   
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⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
Надо было ещё добавить полгода исправительных работ.
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22k
Сибиряк 2 минуты назад
Депортировать её в Афганистан на недельку, там её быстро воспитают.
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2k
Sergius SPb 22 минуты назад
30 тысяч для первого раза хватило бы.
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3k
Alex75r 40 минут назад
Она надеялась что он ни чего против неё не скажет, а он написал.
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5k
Дмитрий Горчилин 41 минуту назад
Все правильно. Есть некоторые вещи, которые ранее воспринимались естественным образом, в частности, такое вот хамство по отношению к сотрудникам сферы обслуживания. Сейчас судебные инстанции пытаются разъяснить гражданам, что так поступать не следует. Поначалу наказания минимальные, но в дальнейшем все может быть очень даже всерьез.
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31k
Григорий 56 минут назад
Можете меня вусмерть заминусить, но я бы своего ребёнка в такси с глухонемым водителем не посадил.
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63k
Доктор Джонс Час назад
Хабалище высшего сорта...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
7k
722
DESANT_MSK137 Час назад
Просто мразь.
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102
Киса Кацман Час назад
"Сын хотел морду набить" (с)
Эти животные ещё и размножаются ...
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1k
Дрочер Полоумный Час назад
Всё таки есть польза от этих ваших интернетов когда такие скоты выкладываются на всеобщее обозрение. Пусть теперь её знакомые затравят до смерти. Хотя скорее всего там такой же быдляк

P.S. Таксист не русский что ли или просто неграмотный? Сломал глаза об "не пускай из машина"
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8k
БарНалей 2 часа назад
"Суд, изучив материалы прокуратуры, назначил Дудиной наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей"

Любопытно по какой статье?
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3k
Том Сойер 2 часа назад

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207
Гусар с халвой 2 часа назад
баба мерзкая особь
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532
MerryGoRound 2 часа назад
Никогда обычно не опускаюсь до личностных оскорблений с насилием, ибо воспитание не позволяет, но это М*НДА ТУПАЯ И УРОДЛИВАЯ даже меня выбесила!!! Ее и ее сынка, такого же морального выродка, изловить и попинать хорошо так с мордобоем, как она это делала против инвалида!!! Е*анутая тварь!!!
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593
Миша 2 часа назад
Оштрафовать - это нормально когда она витрины бьёт, а избиение и оскорбление это уголовщина.
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Привыкла в тырнете усераться
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239
Лёха Батончик с маком 2 часа назад
Судя по минусам, она сейчас здесь срёт
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28k
Игорь 2 часа назад
Конечно - хорошие, или хотя бы просто нормальные люди есть. НО их не видно. Видно только таких мразей и кажется, что только такие и живут вокруг.
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