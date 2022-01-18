Россию пугают солдатами НАТО, а солдаты НАТО пугаются погодных условий

Медэксперты установили, что Муэппа специально надел пакеты со льдом на ноги, пытаясь провернуть аферу с компенсацией.

Это не единственные иски против своих национальных военных ведомств от солдат НАТО. В 2018 году еще один британец африканского происхождения жаловался на плохие условия во время командировки в Прибалтику. Он сетовал на то, что ему не было предоставлено зимней формы и приходилось жить в плохо отапливаемых казармах. Правда, и его иск отклонили.