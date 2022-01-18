Россию пугают солдатами НАТО, а солдаты НАТО пугаются погодных условий

В СМИ появилась новость, что Эстония готова разместить у себя в стране контингент из пяти тысяч солдат НАТО.
Оставим геополитические разговоры о надвигающейся угрозе со стороны Североатлантического альянса близ наших границ политологам.
Давайте поговорим о "трагичных" историях солдат НАТО, которые проходили службу вблизи границ с Россией.
Прибалтика и Восточная Европа не самое лучшее место для службы, учитывая, что многие военные никогда до этого не видели в снега. Тут их встречают суровые погодные условия. Не удивительно, что для солдат НАТО устраивают специальный курс по выживанию.
Прибыв, например, в Эстонию солдаты "купаются" в прорубе, чтобы быстрее адаптироваться к холодам.
Но даже такое "радушное приветствие" не избавляет от жалоб среди военнослужащих. Например, в прошлом году британский военный, который в 2017 году отправился в командировку зимой в Эстонию, подал суд на военное ведомство. Чилеше Мвамба служил элитном Корпусе королевских инженеров и прибыл в прибалтийскую страну, чтобы противостоять "агрессии" со стороны Российской Федерации.
За несколько месяцев Мвамба получил травматическое стрессовое расстройство и заикание. Он требует у Минобороны Великобритании около 1, 1 миллиона долларов из-за полученных травм. Пострадавший утверждает, что увечья серьезно изменили его жизнь и карьерные перспективы.
Минобороны королевства признало вину из-за переохлаждения, но просит медэскпертов проверить привело «воздействие экстремальных холодов» на заикание британца. Следующее заседание Верховного суда Лондона состоится уже в этом году. К слову, в период нахождения британца в Эстонии, температура опускалась не ниже минус четырех градусов морозов.
Но перспектива у Мвамбы не самая радушная. В 2016 году с подобным иском обращался британец Брайан Муэппа, требуя компенсацию за обморожение стоп в размере 4,9 миллиона долларов.
Медэксперты установили, что Муэппа специально надел пакеты со льдом на ноги, пытаясь провернуть аферу с компенсацией.
Это не единственные иски против своих национальных военных ведомств от солдат НАТО. В 2018 году еще один британец африканского происхождения жаловался на плохие условия во время командировки в Прибалтику. Он сетовал на то, что ему не было предоставлено зимней формы и приходилось жить в плохо отапливаемых казармах. Правда, и его иск отклонили.
Не только номинальные британцы жалуются на погодные условия и плохое обмундирование. Солдаты из Голландии и Словении были переброшены на учения в Норвегии в летней форме. Правда, их довольно быстро доукомплектовали и после учений никто не подал исков.
В отличие от своих европейских коллег, американцы на удивление не так восприимчивы к холодам, но также судятся с Пентагоном на регулярной основе. Самым актуальным примером является коллективный иск от представителей элитных подразделений вооруженных сил США из-за принудительной вакцинации.
Нет, это не типичный пример борьбы антиваксеров. Всему виной религиозные догмы, которые военные не хотят нарушать. Речь идет о запрете на аборты. Причем тут аборты, спросите вы? Дело в том, что большинство из вакцин, которые предлагались на выбор для вакцинации военным были созданы из стволовых клеток извлеченных из человеческих эмбрионов. Довольно частыми причинами иска служат иски связанные с религией и половой дискриминацией. Для нашего брата эти истории покажутся диковинкой, но на Западе подобные иски не редкость.
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"Пришли солдаты НАТО забирать пенсии простых россиян ...посчитали, посмотрели платёжки жкх..короче,вместе поплакали,обнялись, попросили прощения, оставили свой сухпаёк, да и ушли, даже чаю не попив..потому что пенсионерам и угостить их даже было нечем"
Какая связь у исков и боязни погодных
Британцы, так вообще, в силу устоев, особенностей менталитета и организации отопительного сезона - не особо мерзлявые