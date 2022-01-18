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Россию пугают солдатами НАТО, а солдаты НАТО пугаются погодных условий

Россию пугают солдатами НАТО, а солдаты НАТО пугаются погодных условий (13 фото)

Автор:
18 января 2022 17:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: иск   мороз   нато   политика   прибалтика   солдаты   суд   
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В СМИ появилась новость, что Эстония готова разместить у себя в стране контингент из пяти тысяч солдат НАТО.

Оставим геополитические разговоры о надвигающейся угрозе со стороны Североатлантического альянса близ наших границ политологам.

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Давайте поговорим о "трагичных" историях солдат НАТО, которые проходили службу вблизи границ с Россией.

Прибалтика и Восточная Европа не самое лучшее место для службы, учитывая, что многие военные никогда до этого не видели в снега. Тут их встречают суровые погодные условия. Не удивительно, что для солдат НАТО устраивают специальный курс по выживанию.

Прибыв, например, в Эстонию солдаты "купаются" в прорубе, чтобы быстрее адаптироваться к холодам.

Но даже такое "радушное приветствие" не избавляет от жалоб среди военнослужащих. Например, в прошлом году британский военный, который в 2017 году отправился в командировку зимой в Эстонию, подал суд на военное ведомство. Чилеше Мвамба служил элитном Корпусе королевских инженеров и прибыл в прибалтийскую страну, чтобы противостоять "агрессии" со стороны Российской Федерации.

За несколько месяцев Мвамба получил травматическое стрессовое расстройство и заикание. Он требует у Минобороны Великобритании около 1, 1 миллиона долларов из-за полученных травм. Пострадавший утверждает, что увечья серьезно изменили его жизнь и карьерные перспективы.

Минобороны королевства признало вину из-за переохлаждения, но просит медэскпертов проверить привело «воздействие экстремальных холодов» на заикание британца. Следующее заседание Верховного суда Лондона состоится уже в этом году. К слову, в период нахождения британца в Эстонии, температура опускалась не ниже минус четырех градусов морозов.

Но перспектива у Мвамбы не самая радушная. В 2016 году с подобным иском обращался британец Брайан Муэппа, требуя компенсацию за обморожение стоп в размере 4,9 миллиона долларов.

Медэксперты установили, что Муэппа специально надел пакеты со льдом на ноги, пытаясь провернуть аферу с компенсацией.

Это не единственные иски против своих национальных военных ведомств от солдат НАТО. В 2018 году еще один британец африканского происхождения жаловался на плохие условия во время командировки в Прибалтику. Он сетовал на то, что ему не было предоставлено зимней формы и приходилось жить в плохо отапливаемых казармах. Правда, и его иск отклонили.

Не только номинальные британцы жалуются на погодные условия и плохое обмундирование. Солдаты из Голландии и Словении были переброшены на учения в Норвегии в летней форме. Правда, их довольно быстро доукомплектовали и после учений никто не подал исков.

В отличие от своих европейских коллег, американцы на удивление не так восприимчивы к холодам, но также судятся с Пентагоном на регулярной основе. Самым актуальным примером является коллективный иск от представителей элитных подразделений вооруженных сил США из-за принудительной вакцинации.

Нет, это не типичный пример борьбы антиваксеров. Всему виной религиозные догмы, которые военные не хотят нарушать. Речь идет о запрете на аборты. Причем тут аборты, спросите вы? Дело в том, что большинство из вакцин, которые предлагались на выбор для вакцинации военным были созданы из стволовых клеток извлеченных из человеческих эмбрионов. Довольно частыми причинами иска служат иски связанные с религией и половой дискриминацией. Для нашего брата эти истории покажутся диковинкой, но на Западе подобные иски не редкость.

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Метки: иск   мороз   нато   политика   прибалтика   солдаты   суд   
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3k
Hunde Beißer2 Час назад
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8k
Шамсуддин 13 минут назад
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248
<name> Полчаса назад
попытка не засчитана, жалкий кремлебот
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29k
LEPA Полчаса назад
Басня
"Пришли солдаты НАТО забирать пенсии простых россиян ...посчитали, посмотрели платёжки жкх..короче,вместе поплакали,обнялись, попросили прощения, оставили свой сухпаёк, да и ушли, даже чаю не попив..потому что пенсионерам и угостить их даже было нечем"
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239
ton Полчаса назад
Начал про Фому, закончил про Ерему
Какая связь у исков и боязни погодных
Британцы, так вообще, в силу устоев, особенностей менталитета и организации отопительного сезона - не особо мерзлявые
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25k
Владимир 54 минуты назад
Как оо странно их страхуют. Логичней было бы страховку через плечи пропустить.
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267
Змій Горинич Час назад
По военным постам складывается ощущение что на Россию каждую неделю кто-то пытается напасть, то Украина, то Казахстан, вот и прибалты подтянулись
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7k
Wollas Час назад
Ссылка youtu.be
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14k
Nikita Час назад
Где солдаты "купаются" ? ..... в прорубе?
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261
Сергей Ляхов Nikita 44 минуты назад
...там ещё "градусов морозов" не ниже... опускалось
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