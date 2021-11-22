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Парень потребовал от бывшей 600 тысяч, которые он на нее потратил

Парень потребовал от бывшей 600 тысяч, которые он на нее потратил (8 фото)

Автор:
22 ноября 2021 10:22
Сообщество : Истории
Метки: Наталья Данилова   иск   люди   отношения   суд   фото   
1364
8

Фитнес-тренерша и региональный директор сети спортклубов Наталья Данилова оказалась в непростой ситуации. С ней решил судиться её бывший парень и тренер Сергей Лисицын, с которым она рассталась год назад.

Они познакомились в 2019-м, но через какое-то время чувства Натальи к Сергею остыли, и она приняла решение расстаться.


Этот поступок сильно обидел Сергея, но девушка думала, что он остынет и будет жить дальше. Но общие знакомые приносили неутешительные новости — тренер всё ещё злится на статус бывшего и вспоминает Наталью недобрым словом. И вот на днях ей пришло заказное письмо с заявлением от Сергея — через суд он пытается взыскать с неё 600 тыс. рублей, которые она "взяла в долг".

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"Когда мы начали встречаться, он снимал квартиру, а я как раз накануне купила свою в ипотеку, вот и решили мы жить у меня (молодец, Наташа, отличное было решение!). Договорились платить вместе (ещё раз похвалю себя, обожаю пополамные отношения😍). После расставания прошёл год, он решил взыскать с меня всё! (Включая маникюр, еду, прокладки и т.д.)"

Бывший мотивировал это тем, что он тоже вкладывался в Наташину квартиру и вёл с любимой общий быт, за который теперь и просит компенсацию. В его понимании она составляет 585 450 рублей, к которым нужно прибавить 25,9 тысячи рублей (проценты за использование его денег), 30 тысяч за его адвоката, 9 — за госпошлину и ещё тысячу за корреспонденцию. В итоге два года отношений с Сергеем обошлись девушке в копеечку — 625 тыс. рублей.

Девушка призналась, что не любитель выносить сор из избы, но эту ситуацию она считает несправедливой, а потому и решилась на огласку в соцсетях и СМИ. "Такого унижения за свою тридцатку я ещё не испытывала, это реально со мной происходит?!" — возмущалась она в инстаграм-посте. Её история набрала обороты в Сети, и все были возмущены поведением Сергея, поэтому девушка предложила ему забрать иск в обмен на удаление поста. Но парень отказался — он считает себя в этой ситуации правым. На своей странице в "Инстаграме" он лишь заявил, что "вы не знаете и половины", и закрыл комментарии от хейтеров.

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Метки: Наталья Данилова   иск   люди   отношения   суд   фото   
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10k
Antique computer Час назад
Опять этот вброс в заголовке, рассчитанных на читающих не той частью тела, которая для этого предназначена..

На первой же картинке - парень платил за нее ипотеку, а вовсе не требовал вернуть деньги за презервативы и еду.

Поэтому КГ/АМ, автору ставлю заслуженный минус за вброс.
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4k
soar 17 минут назад
С интересом жду суда по этому делу. Если 28000р/мес этот товарисчъ назвал "деньгами в долг на оплату ипотеки", то интересно будет услышать на чьи деньги они вели совместный быт, оплачивали коммуналку и т.д. Парень ходит по оху#нно тонкому льду.
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1k
DarkMan666 18 минут назад
Чет я не въежжаю в кукареканье хейтеров бабы.
600 тыр поделить на 24 месяца (2 года) это 25 тыр\месяц.
У чела жилья небыло. Чел жил в квартире, за что и платил 25 тыр в месяц.
Где баба его нагло обманула и попыталась неистово обоготится за его счет?
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3k
Шизопряников Полчаса назад
Куча ситуаций такого толка. Они причем всегда были. Особо выделялись бабы за 50. Которые разведенки или вдовы. Подтягивали мужичков на типа "семью". Те впрягались в содержание не своих детей и квартир. А как только становился неудобным - быстро сливали таких "кошельков" и искали новых.

Сейчас эта мода помолодела. Сейчас "кошельки" оплачивают все - ипотеки, кредиты на машины, технику. Как только начинают задаваться вопросом, а собственно нафига оно надо лично ему, "кошелька" сливают.

А чтобы не роптали, вводят такую фигню как "тыжмужик" )) И уже "альфачи", готовы рвать глотки мужикам, которые задают вполне резонный вопрос "а что мне с этих отношений". Тыждолжен )

Но эта история - явный наброс. Однобокий, хотя афтар типа с двух сторон освятил, но эмоциональные маркеры видны сразу )

В общем - пусть суд разбирается. В чужое говно лезть - не благодарное дело.
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0
Владимир Полчаса назад
baba, dumaju skoro najdet novogo jobaria...i takze budet raskrucivat,ruskij biznes ,,u odnogo vzial,drugomu otdal,, i tak vsiu zizn na haliavu rtom rabotat.
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15k
SpoiltNail Полчаса назад
Капздец морда у нее страшная. А ведь это после обработки
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4k
soar Полчаса назад
https://old.fishki.net/4002472-manikjur-eda-prokladki-cherez-god-posle-rasstavanija-trener-podal-v-sud-na-svoju-byvshuju-devushku.htmlhttps://old.fishki.net/4002472-manikjur-eda-prokladki-cherez-god-posle-rasstavanija-trener-podal-v-sud-na-svoju-byvshuju-devushku.html
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4k
Максим 41 минуту назад
В своей практике юриста не раз помогал женщинам доказывать введение совместного хозяйства, когда действительно можно получить некоторую компенсацию... но ни разу не сталкивался с подобными требования от мужчины, впрочем похоже и сейчас не столкнулся.
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7k
Garpia121 Час назад
Я на стороне парня. Давно пора создать прецедент. А то уже появились профессиональные шкуры, меняющие мужчин исключительно как кошелек.
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10k
Karelian Час назад
В заявлении - оплата ипотеки, в говнопосте - прокладки и маникюр. автор -
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38
Роман Романов Час назад
Не зная второй половины правды, выводы делать преждевременно.
Девушки бывают достаточно коварны, чтобы в заработать себе баллов в виде эмоциональной поддержки аудитории, вместо того, чтобы дать юристам разобраться.
Можно только предполагать было:
может чел там мебели и техники напокупал на пару мультов..
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38
Роман Романов Час назад
блин:
"В итоге два года отношений с Сергеем обошлись девушке в копеечку 625 тыс. рублей."
А во сколько Сергею обошлись два года этих отношений?
Что за однобокий пост...
Испортила мужику репутацию, превратив все в малаховский срач...
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16k
homerchik Час назад
Не удастся "девочке" выехать бедной овечкой. Думала, сейчас мужик испугается и даст заднюю, ан нет. А говна еще много думаю всплывет, когда судиться начнут. Так что в очередной раз подтверждается истина - все проблемы баб из-за баб.
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46k
zloykoyot Час назад
Что же у них у всех ипальники-то одинаковые плять? Сука, как клонированные. По поводу денег - деваха 3,14здит как Троцкий. В заявлении ясно указана оплата ипотеки в размере 560 тыр. Или она не врёт, но тогда она и не ела ничего и маникюр сделала один раз.
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2k
Lovels Travel Час назад
Пусть пишет встречный иск: плата за аренду жилья.
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585
svarog19692007 Час назад
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3k
Дмитрий Час назад
Действительно. Деньги на квартиру? Она не отрицает? Будь добра либо долю в квартире, либо верни деньги. В исковом заявлении, к стати, нет ни какой лабуды, речь идёт только о деньгах для оплаты ипотеки. Так что, дорогая, либо верни деньги, либо долю в квартире! Всё по честному!
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544
Алексей Маз Час назад
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2k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Он живой вообще?
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19k
kamanch 2 часа назад
Не пойму, что не так?
Чувак платил половину её ипотеки, а она ему "писичку" ?
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7k
Ф Ив 2 часа назад
Он фактически участвовал в совместной покупке квартиры так что всё правильно.
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