Парень потребовал от бывшей 600 тысяч, которые он на нее потратил

Фитнес-тренерша и региональный директор сети спортклубов Наталья Данилова оказалась в непростой ситуации. С ней решил судиться её бывший парень и тренер Сергей Лисицын, с которым она рассталась год назад.
Они познакомились в 2019-м, но через какое-то время чувства Натальи к Сергею остыли, и она приняла решение расстаться.
Этот поступок сильно обидел Сергея, но девушка думала, что он остынет и будет жить дальше. Но общие знакомые приносили неутешительные новости — тренер всё ещё злится на статус бывшего и вспоминает Наталью недобрым словом. И вот на днях ей пришло заказное письмо с заявлением от Сергея — через суд он пытается взыскать с неё 600 тыс. рублей, которые она "взяла в долг".
"Когда мы начали встречаться, он снимал квартиру, а я как раз накануне купила свою в ипотеку, вот и решили мы жить у меня (молодец, Наташа, отличное было решение!). Договорились платить вместе (ещё раз похвалю себя, обожаю пополамные отношения😍). После расставания прошёл год, он решил взыскать с меня всё! (Включая маникюр, еду, прокладки и т.д.)"
Бывший мотивировал это тем, что он тоже вкладывался в Наташину квартиру и вёл с любимой общий быт, за который теперь и просит компенсацию. В его понимании она составляет 585 450 рублей, к которым нужно прибавить 25,9 тысячи рублей (проценты за использование его денег), 30 тысяч за его адвоката, 9 — за госпошлину и ещё тысячу за корреспонденцию. В итоге два года отношений с Сергеем обошлись девушке в копеечку — 625 тыс. рублей.
Девушка призналась, что не любитель выносить сор из избы, но эту ситуацию она считает несправедливой, а потому и решилась на огласку в соцсетях и СМИ. "Такого унижения за свою тридцатку я ещё не испытывала, это реально со мной происходит?!" — возмущалась она в инстаграм-посте. Её история набрала обороты в Сети, и все были возмущены поведением Сергея, поэтому девушка предложила ему забрать иск в обмен на удаление поста. Но парень отказался — он считает себя в этой ситуации правым. На своей странице в "Инстаграме" он лишь заявил, что "вы не знаете и половины", и закрыл комментарии от хейтеров.
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На первой же картинке - парень платил за нее ипотеку, а вовсе не требовал вернуть деньги за презервативы и еду.
Поэтому КГ/АМ, автору ставлю заслуженный минус за вброс.
600 тыр поделить на 24 месяца (2 года) это 25 тыр\месяц.
У чела жилья небыло. Чел жил в квартире, за что и платил 25 тыр в месяц.
Где баба его нагло обманула и попыталась неистово обоготится за его счет?
Сейчас эта мода помолодела. Сейчас "кошельки" оплачивают все - ипотеки, кредиты на машины, технику. Как только начинают задаваться вопросом, а собственно нафига оно надо лично ему, "кошелька" сливают.
А чтобы не роптали, вводят такую фигню как "тыжмужик" )) И уже "альфачи", готовы рвать глотки мужикам, которые задают вполне резонный вопрос "а что мне с этих отношений". Тыждолжен )
Но эта история - явный наброс. Однобокий, хотя афтар типа с двух сторон освятил, но эмоциональные маркеры видны сразу )
В общем - пусть суд разбирается. В чужое говно лезть - не благодарное дело.
Девушки бывают достаточно коварны, чтобы в заработать себе баллов в виде эмоциональной поддержки аудитории, вместо того, чтобы дать юристам разобраться.
Можно только предполагать было:
может чел там мебели и техники напокупал на пару мультов..
"В итоге два года отношений с Сергеем обошлись девушке в копеечку 625 тыс. рублей."
А во сколько Сергею обошлись два года этих отношений?
Что за однобокий пост...
Испортила мужику репутацию, превратив все в малаховский срач...
Я Вас поддерживаю. В данном случае речь идет о том, что парень без собственного жилья снимал квартиру и тратился, вместо этого он смог проживать у женщины, не имея своего жилья, но теперь готов вспомнить лишь свои траты, а не факт проживание в чужом жилье.
А теперь читайте ст.35 Семейного Кодекса рФ. Что признается совместно нажитым имуществом. Доля в квартире ему никак не положена, да и не нужна она ему. А вот деньги вернуть, дело хорошее.
Чувак платил половину её ипотеки, а она ему "писичку" ?