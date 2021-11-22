Парень потребовал от бывшей 600 тысяч, которые он на нее потратил

Они познакомились в 2019-м, но через какое-то время чувства Натальи к Сергею остыли, и она приняла решение расстаться.

Этот поступок сильно обидел Сергея, но девушка думала, что он остынет и будет жить дальше. Но общие знакомые приносили неутешительные новости — тренер всё ещё злится на статус бывшего и вспоминает Наталью недобрым словом. И вот на днях ей пришло заказное письмо с заявлением от Сергея — через суд он пытается взыскать с неё 600 тыс. рублей, которые она "взяла в долг".