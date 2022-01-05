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Суд отклонил иск героя обложки альбома Nevermind к группе Nirvana

Суд отклонил иск героя обложки альбома Nevermind к группе Nirvana (4 фото)

Автор:
05 января 2022 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Nevermind   Музыка   Спенсер Элден   иск   люди   младенец   нирвана   суд   
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4
Суд в США отклонил иск Спенсера Элдена — младенца с обложки культового альбома «Nevermind» группы Nirvana. Мужчина требовал несколько миллионов долларов от участников группы за «детскую эксплуатацию» и «порнографию».

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Метки: Nevermind   Музыка   Спенсер Элден   иск   люди   младенец   нирвана   суд   
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1k
Vadynik 49 минут назад
придется идти работать
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Дмитрий Фёдоров 11 минут назад
Из всех достижений у него и есть только это фото.
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5k
Mixalych 24 минуты назад
Задержка дыхания для парня не прошла бесследно. Мозг без кисдорода пострадал безвозвратно...
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3k
Tuskub Час назад
..какое жадное кю...
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