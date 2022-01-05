Суд отклонил иск героя обложки альбома Nevermind к группе Nirvana

Адвокаты группы также заявили, что Элден «провёл три десятилетия, наживаясь на своей знаменитости как самопровозглашенный “ребёнок Нирваны”». Они также считают, что срок давности по иску истёк более десяти лет назад, а на обложке нет признаков детской порнографии.



«Утверждение Элдена о том, что фотография на обложке альбома Nevermind является детской порнографией, не имеет оснований. Краткое изучение фотографии или собственного поведения Элдена (ранее Элден фотографировался со своим изображением на альбоме Nirvana), не говоря уже о присутствии фотографии в домах миллионов американцев, которые, по теории Элдена, виновны в тяжком преступлении, связанном с детской порнографией, подтверждает это», — сообщали адвокаты.