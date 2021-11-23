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Уволили, так еще и остался должен: Кевин Спейси должен киностудии 30 миллионов долларов

Уволили, так еще и остался должен: Кевин Спейси должен киностудии 30 миллионов долларов (9 фото)

Автор:
23 ноября 2021 17:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спейси   Энтони Рэпп   домогательства   иск   карточный домик   кевин спейси   суд   
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Звезда сериала "Карточный домик" должен выплатить своим бывшим работодателям больше 30 миллионов долларов.

Так постановил суд Лос-Анджелеса в ходе разбирательств, череды апелляций со стороны адвокатов Кевина Спейси.

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MRK обвинила Спейси в том, что из-за вынужденного увольнения, киностудии, которая снимала сериал "Карточный Домик" для Netflix, пришлось изменить сюжет 6 сезона и сократить количество серий.

В связи с этим, MRK потеряла крупную сумму денег, поэтому и решила взыскать через суд свои убытки у Спейси, который напрямую виновен в ситуации.

Голливудского актера обвинили в сексуальных домогательствах к 18-летнему парню еще в 2017 году.

Судебный процесс в отношении актера длился несколько лет и в 2019 году Кевина Спейси признали невиновным в виду отсутствия весомых доказательств. Потерпевший в один из последних моментов "по необъяснимым причинам" отозвал гражданский иск против актера и отказался против него давать показания.


Несмотря на это, сторона обвинения надеялась на содержимое телефона, которое якобы доказывало факт приставания Спейси к молодому человеку. После того как выяснилось, что телефон и предполагаемые материалы, которые на нем хранились отсутствовали, суд прекратил дело против актера.

К слову, это лишь единственное дело, которое на данный момент дошло до суда. В разгар скандала, актер Энтони Рэпп заявил, что Кевин Спейси домогался до него, когда тому было 14 лет.

После этого с аналогичными обвинениями выступили еще несколько человек, который по сей день расследуют правоохранители.

После обвинений, Кевин Спейси был вынужден совершить каминг аут и принести публичные извинения.


Источник: Канобу

Источник:

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Метки: Спейси   Энтони Рэпп   домогательства   иск   карточный домик   кевин спейси   суд   
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15k
dimitr 58 минут назад
А в чем эти пи.доры обвиняли Спейси?
Кто бы их сейчас вообще знал, если бы не это?
А так прое.бали 6 сезон и оооооооочень нетолерантно себя повели по отношению к геям))
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396
SHAGREEN 20 минут назад
Вся эта практика общественного давления, социальной изоляции и лишения возможности работать, практикуемая в Штатах, напоминает по сути суд Линча. Есть суд, есть следствие. Закон должен наказывать человека. По сути на данный момент он должен выигрывать иски. Пока его вина не доказана это травля.
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46k
zloykoyot 42 минуты назад
Там вообще знаменитым актёрам/режиссёрам сейчас невесело живётся. В любой момент какая-нибудь потасканая жизнью и многим другим никому нахер не впёршаяся актриса, которых там как говна за баней, вдруг внезапно вспомнит, что именно вот этот гипотетический Болдуин/Белуши/Сталлоне в 1992 году, проезжая мимо в кабриолете, косо посмотрел на её тогда молодую сраку, когда она отскребала лошадиное говно с реквизита на съёмках какого-то там фильма. И она долго молчала все эти годы, испытывая унижение и вообще херово спала.
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