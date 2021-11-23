Уволили, так еще и остался должен: Кевин Спейси должен киностудии 30 миллионов долларов

Звезда сериала "Карточный домик" должен выплатить своим бывшим работодателям больше 30 миллионов долларов.
Так постановил суд Лос-Анджелеса в ходе разбирательств, череды апелляций со стороны адвокатов Кевина Спейси.
MRK обвинила Спейси в том, что из-за вынужденного увольнения, киностудии, которая снимала сериал "Карточный Домик" для Netflix, пришлось изменить сюжет 6 сезона и сократить количество серий.
В связи с этим, MRK потеряла крупную сумму денег, поэтому и решила взыскать через суд свои убытки у Спейси, который напрямую виновен в ситуации.
Голливудского актера обвинили в сексуальных домогательствах к 18-летнему парню еще в 2017 году.
Судебный процесс в отношении актера длился несколько лет и в 2019 году Кевина Спейси признали невиновным в виду отсутствия весомых доказательств. Потерпевший в один из последних моментов "по необъяснимым причинам" отозвал гражданский иск против актера и отказался против него давать показания.
Несмотря на это, сторона обвинения надеялась на содержимое телефона, которое якобы доказывало факт приставания Спейси к молодому человеку. После того как выяснилось, что телефон и предполагаемые материалы, которые на нем хранились отсутствовали, суд прекратил дело против актера.
К слову, это лишь единственное дело, которое на данный момент дошло до суда. В разгар скандала, актер Энтони Рэпп заявил, что Кевин Спейси домогался до него, когда тому было 14 лет.
После этого с аналогичными обвинениями выступили еще несколько человек, который по сей день расследуют правоохранители.
После обвинений, Кевин Спейси был вынужден совершить каминг аут и принести публичные извинения.
Источник: Канобу
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Кто бы их сейчас вообще знал, если бы не это?
А так прое.бали 6 сезон и оооооооочень нетолерантно себя повели по отношению к геям))