Переиграл: актера Джусси Смоллетта обвиняют в инсценировке покушения на самого себя

853
2
Один из главных исполнителей ролей в сериале «Империя» два года назад пожаловался в полицию на «нападение», организованное, якобы, сторонниками Трампа. Ложь быстро выплыла наружу.
В чем только не винят в Штатах бедолагу Трампа! Вот и актер Джусси Смоллетт, засветившийся в сериале «Империя» и фильме «Чужой: Завет», решил поднабрать очков популярности «по легкому». Что из этого вышло, сообщают телеканал WFSB, издание Fox News и ряд других американских и мировых СМИ.
Сегодня решением Жюри присяжных суда Чикаго Смоллетта объявили виновным в нарушении общественного порядка, лжи полиции и нескольких других прегрешениях. Наказанием может стать лишение свободы до трех лет. Но большинство экспертов сошлись во мнении, что, скорее всего, неудачливому артисту назначат общественные работы. Приговор будет оглашен 27 января.
Сегодня решением Жюри присяжных суда Чикаго Смоллетта объявили виновным в нарушении общественного порядка, лжи полиции и нескольких других прегрешениях. Наказанием может стать лишение свободы до трех лет. Но большинство экспертов сошлись во мнении, что, скорее всего, неудачливому артисту назначат общественные работы. Приговор будет оглашен 27 января.
В чем там суть дела? Смоллетт 29 января 2019 года явился в полицию Чикаго. Поведал, что неизвестные избили его на почве расизма и гомофобии. Это точно сторонники Трампа, уверял актер. Ведь они декламировали лозунг Дональда: Make America great again («Сделаем Америку великой снова!»)
Но просмотр сотен часов записей видеокамер наблюдения не дал результата: тяжкого «преступления» с выкриками слогана нигде не запечатлено. Вскоре объявились и подозреваемые: братья Абимбола и Олабинджо Осундайро. Но «драчуны» быстро сдали артиста, рассказали, что Смоллетт заплатил им за инсценировку.
Уже в конце февраля дело было заведено уже против самого «пострадавшего». Хотел больше популярности? Распишись в получении!
Но просмотр сотен часов записей видеокамер наблюдения не дал результата: тяжкого «преступления» с выкриками слогана нигде не запечатлено. Вскоре объявились и подозреваемые: братья Абимбола и Олабинджо Осундайро. Но «драчуны» быстро сдали артиста, рассказали, что Смоллетт заплатил им за инсценировку.
Уже в конце февраля дело было заведено уже против самого «пострадавшего». Хотел больше популярности? Распишись в получении!
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Реальные сроки и колония строгого режима: в Кемеровском суде огласили приговоры по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
- Трамп VS Болдуин: сын экс-президента отомстил за отца, выпустив футболку с оскорбительной надписью
- Семиклассница обманула педофила и смогла убежать
- В суде Амстердама решили передать золото скифов из музеев Крыма Украине
- Два брата сбежали из зала суда после оглашения приговора в Ленобласти
22
Понравилось22
Новости партнёров