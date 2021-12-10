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Переиграл: актера Джусси Смоллетта обвиняют в инсценировке покушения на самого себя

Переиграл: актера Джусси Смоллетта обвиняют в инсценировке покушения на самого себя (2 фото)

Автор:
10 декабря 2021 19:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Трамп   актер   братья   инсценировка   наказание   нападение   политика   суд   
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Один из главных исполнителей ролей в сериале «Империя» два года назад пожаловался в полицию на «нападение», организованное, якобы, сторонниками Трампа. Ложь быстро выплыла наружу.
В чем только не винят в Штатах бедолагу Трампа! Вот и актер Джусси Смоллетт, засветившийся в сериале «Империя» и фильме «Чужой: Завет», решил поднабрать очков популярности «по легкому». Что из этого вышло, сообщают телеканал WFSB, издание Fox News и ряд других американских и мировых СМИ.

Сегодня решением Жюри присяжных суда Чикаго Смоллетта объявили виновным в нарушении общественного порядка, лжи полиции и нескольких других прегрешениях. Наказанием может стать лишение свободы до трех лет. Но большинство экспертов сошлись во мнении, что, скорее всего, неудачливому артисту назначат общественные работы. Приговор будет оглашен 27 января.
В чем там суть дела? Смоллетт 29 января 2019 года явился в полицию Чикаго. Поведал, что неизвестные избили его на почве расизма и гомофобии. Это точно сторонники Трампа, уверял актер. Ведь они декламировали лозунг Дональда: Make America great again («Сделаем Америку великой снова!»)

Но просмотр сотен часов записей видеокамер наблюдения не дал результата: тяжкого «преступления» с выкриками слогана нигде не запечатлено. Вскоре объявились и подозреваемые: братья Абимбола и Олабинджо Осундайро. Но «драчуны» быстро сдали артиста, рассказали, что Смоллетт заплатил им за инсценировку.

Уже в конце февраля дело было заведено уже против самого «пострадавшего». Хотел больше популярности? Распишись в получении!

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Метки: Трамп   актер   братья   инсценировка   наказание   нападение   политика   суд   
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42k
Прораб 2 часа назад
Б.лядь! Кто эта негрила ваще?
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Руслан 2 часа назад
Вся суть долбанных тунеядцев-ниггеров
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Tuskub 2 часа назад
Да кто же "минусует"!!?? "Небелый" (это в достаточной области толерастно??) совершает уголовное деяние "лжествидетельствование", его надо сажать по американским законам. Прошу "защитников" объясниться!!
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