Переиграл: актера Джусси Смоллетта обвиняют в инсценировке покушения на самого себя

В чем там суть дела? Смоллетт 29 января 2019 года явился в полицию Чикаго. Поведал, что неизвестные избили его на почве расизма и гомофобии. Это точно сторонники Трампа, уверял актер. Ведь они декламировали лозунг Дональда: Make America great again («Сделаем Америку великой снова!»)



Но просмотр сотен часов записей видеокамер наблюдения не дал результата: тяжкого «преступления» с выкриками слогана нигде не запечатлено. Вскоре объявились и подозреваемые: братья Абимбола и Олабинджо Осундайро. Но «драчуны» быстро сдали артиста, рассказали, что Смоллетт заплатил им за инсценировку.



Уже в конце февраля дело было заведено уже против самого «пострадавшего». Хотел больше популярности? Распишись в получении!