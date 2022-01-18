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Пьяный пациент со сломанной челюстью напал на врача и получил от охранника травму головы

Пьяный пациент со сломанной челюстью напал на врача и получил от охранника травму головы (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 января 2022 16:19
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   алкоголь   видео   конфликт   нападение   
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Видимо, и на улице дебошира избили за несносное поведение.

В петербургском НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе буйный пациент с подозрением на перелом челюсти, напал на рентгенолога, а затем и на сотрудника ЧОПа, за что заслуженно был избит.


Специалист лучевой диагностики пригласил мужчину в кабинет КТ, чтобы сделать снимок и убедиться, что у того нет травмы мозга. Но пьяный товарищ и без снимка доказал, что отбитый на всю голову. Он без причины напал на медика, а затем и на двух сотрудников ЧОПа.


"В кабинете КТ пациент напал на специалиста лучевой диагностики, несколько раз ударил его. На место инцидента были вызваны два сотрудника охранной фирмы. Пытаясь усмирить буйного пациента, один из охранников получил удары по голове и лицу, после чего пациент набросился на него и начал душить. В рамках самообороны охрана была вынуждена применить силу", - сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

И к слову, вчера в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе был полный "аншлаг". Пациентов в травматологическом отделении собралось в три раза больше обычного. Огромные очереди и нервы у всех на пределе. Возможно, это и стало причиной конфликта с врачом.


В последние дни люди массово травмируются на "катках", в которые превратились многие улицы Санкт-Петербурга.

Что касается дебошира, то с ним всё в порядке - что может случится с пьяным? Но вскоре его ждёт разбирательство в суде. Сотрудник охранной фирмы и специалист лучевой диагностики уже сняли в травмпункте побои (благо далеко ходить не надо) и написали заявление в полицию.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   алкоголь   видео   конфликт   нападение   
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5  комментариев
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64
Егор Терентьев 47 минут назад
Реально бесят, сука люди, у которых с бухла бычка прёт!!
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−29
Сигизмунд Лазаревич 9 минут назад
сторож явно попутал свои полномочия..
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27k
СпящийКрасавец 43 минуты назад
Одной челюсти было мало.Решил,раз уж в больнице,можно еще травму головы добавить.За бесплатно.
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3k
Дарвин и аморальная премия 45 минут назад
Редька,такое ощущуние,что твои посты-это весь собранный шлак с просторов интернета
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5k
Димыч 51 минуту назад
Врачам, особенно "скорякам", надо уже на законодательной основе выдавать спецсредства для самообороны.
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