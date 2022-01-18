Пьяный пациент со сломанной челюстью напал на врача и получил от охранника травму головы

В петербургском НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе буйный пациент с подозрением на перелом челюсти, напал на рентгенолога, а затем и на сотрудника ЧОПа, за что заслуженно был избит.





Специалист лучевой диагностики пригласил мужчину в кабинет КТ, чтобы сделать снимок и убедиться, что у того нет травмы мозга. Но пьяный товарищ и без снимка доказал, что отбитый на всю голову. Он без причины напал на медика, а затем и на двух сотрудников ЧОПа.





"В кабинете КТ пациент напал на специалиста лучевой диагностики, несколько раз ударил его. На место инцидента были вызваны два сотрудника охранной фирмы. Пытаясь усмирить буйного пациента, один из охранников получил удары по голове и лицу, после чего пациент набросился на него и начал душить. В рамках самообороны охрана была вынуждена применить силу", - сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.