Пьяный пациент со сломанной челюстью напал на врача и получил от охранника травму головы

Видимо, и на улице дебошира избили за несносное поведение.
В петербургском НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе буйный пациент с подозрением на перелом челюсти, напал на рентгенолога, а затем и на сотрудника ЧОПа, за что заслуженно был избит.
Специалист лучевой диагностики пригласил мужчину в кабинет КТ, чтобы сделать снимок и убедиться, что у того нет травмы мозга. Но пьяный товарищ и без снимка доказал, что отбитый на всю голову. Он без причины напал на медика, а затем и на двух сотрудников ЧОПа.
"В кабинете КТ пациент напал на специалиста лучевой диагностики, несколько раз ударил его. На место инцидента были вызваны два сотрудника охранной фирмы. Пытаясь усмирить буйного пациента, один из охранников получил удары по голове и лицу, после чего пациент набросился на него и начал душить. В рамках самообороны охрана была вынуждена применить силу", - сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Чтобы усмирить дебошира, охранникам пришлось немного настучать по его буйной головушке:
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И к слову, вчера в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе был полный "аншлаг". Пациентов в травматологическом отделении собралось в три раза больше обычного. Огромные очереди и нервы у всех на пределе. Возможно, это и стало причиной конфликта с врачом.
В последние дни люди массово травмируются на "катках", в которые превратились многие улицы Санкт-Петербурга.
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Что касается дебошира, то с ним всё в порядке - что может случится с пьяным? Но вскоре его ждёт разбирательство в суде. Сотрудник охранной фирмы и специалист лучевой диагностики уже сняли в травмпункте побои (благо далеко ходить не надо) и написали заявление в полицию.
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