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В Сочи из-за штормового ветра едва не разбился самолет

В Сочи из-за штормового ветра едва не разбился самолет (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 января 2022 15:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   аэродром   аэропорт   непогода   пилот   посадка   самолет   шторм   
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Несколько раз заходил на посадку, но его сдувало с полосы. В итоге он почти час кружил над аэропортом.

В курортном городе разгулялась непогода: ветер - больше 20 метров в секунду, к вечеру может усилиться. Плюс обещают снег с дождем.

Ранее из-за этого снегопада уже был закрыт аэропорт в Краснодаре, а самолеты направили в Ростов-на-Дону и Анапу.

Вот кадры экстрим-приземлений нескольких бортов из сочинского аэропорта. К счастью, все пилоты оказались асами и посадили машины даже в таких непростых условиях:

Штормовая угроза действует до завтра. Возможно, к вечеру аэропорт закроют.

Источник:

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Метки: Сочи   аэродром   аэропорт   непогода   пилот   посадка   самолет   шторм   
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11  комментариев
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19k
sanchesS80 Час назад
Чего то я не увидел ни одного самолёта, который "едва не разбился"
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7k
Dima Полчаса назад
На Мадейре почти каждую неделю чуть не разбиваются сотни самолётов, но вот почему то за десятки лет, там не разбился ни один самолёт
Ссылка youtu.be
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437
Александр Полчаса назад
Похоже что рейтинг этой статьи разбился...
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2k
Буратино Полчаса назад
Уралы садятся и взлетают в любую погоду, точнее, непогоду, им пох)))но у них действительно хорошая школа, и ещё жадные очень.
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1k
Владимир Полчаса назад
В Адлере очень сложная взлетная полоса. Заходить нужно с моря и взлетать туда же.
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696
Hallo FreeSpace 42 минуты назад
Кто там чуть не разбился ?
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400
Трям 42 минуты назад
на стоке валим боком..
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68k
Нанук Паналык Час назад
Да нее..Неправильно!Нужно так;
-В Сочи из-за штормового ветра едва не разбились двенадцать самолетов подряд!
Так круче будет..
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58k
pynh Час назад
ок
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