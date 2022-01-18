В Сочи из-за штормового ветра едва не разбился самолет

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Несколько раз заходил на посадку, но его сдувало с полосы. В итоге он почти час кружил над аэропортом.
В курортном городе разгулялась непогода: ветер - больше 20 метров в секунду, к вечеру может усилиться. Плюс обещают снег с дождем.
Ранее из-за этого снегопада уже был закрыт аэропорт в Краснодаре, а самолеты направили в Ростов-на-Дону и Анапу.
Вот кадры экстрим-приземлений нескольких бортов из сочинского аэропорта. К счастью, все пилоты оказались асами и посадили машины даже в таких непростых условиях:
Штормовая угроза действует до завтра. Возможно, к вечеру аэропорт закроют.
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Так круче будет..