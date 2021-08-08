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Из-за непогоды в Сочи рекламный щит рухнул на автомобиль

Из-за непогоды в Сочи рекламный щит рухнул на автомобиль (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 августа 2021 10:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   Сочи   ветер   море   непогода   падение   побережье   рекламный щит   
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Вечером 7 августа на побережье разразилась буря. Сильный дождь и шквалистый ветер стали причиной многих неприятностей: отключение электроэнергии, подъём уровня воды в реках, опасность схода селей, затопление автострады. Но отдельному автомобилисту не повезло особенно.

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Метки: Автомобиль   Сочи   ветер   море   непогода   падение   побережье   рекламный щит   
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