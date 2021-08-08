Из-за непогоды в Сочи рекламный щит рухнул на автомобиль

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Вечером 7 августа на побережье разразилась буря. Сильный дождь и шквалистый ветер стали причиной многих неприятностей: отключение электроэнергии, подъём уровня воды в реках, опасность схода селей, затопление автострады. Но отдельному автомобилисту не повезло особенно.
Очевидец запечатлел падение рекламного щита на автомобиль в Центральном районе города Сочи. На кадрах видно, как порывы сильного ветра сносят щит, который обрушивается на транспортное средство, стоящее на проезжей части.
По предварительной информации, водитель автомобиля не пострадал.
Синоптики заявили, что непогода продлится до вечера 9 августа.
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