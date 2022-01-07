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Терминал по-казахски: сотни граждан РФ застряли в Алма-Ате

Терминал по-казахски: сотни граждан РФ застряли в Алма-Ате (11 фото)

Автор:
07 января 2022 19:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   аэропорт   новости   пассажиры   протесты   самолет   
2274
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Все мы знаем, какие сейчас события происходят в Казахстане: протесты, мародерства, нападения на силовиков и фактическое отсутствие связи с теми, кто там находится. Но есть и другая сторона конфликта в стране: тысячи людей, которые не могут попасть домой и которые застряли в аэропортах.

Острее всего ситуация обстоит в Алма-Ате.


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В целом, жизнь множества из них начала напоминать сюжет фильма «Терминал». Только если там это была легкая комедия с глубоким смыслом о выживании в аэропорту, то здесь множество людей не могут покинуть Россию или въехать в нее из-за того, что аэропорт в Алма-Ате, бывшей столице Казахстана, сначала захватили протестующие, а теперь он по понятным причинам не принимает гражданские рейсы: в аэропорту все разбито.

Но ладно бы в аэропорту в тот момент никого не было. На самом деле, в момент захвата аэропорта, там были люди. Более того, некоторые из них сидели в самолетах, уже готовые к вылету, но улететь не получилось: диспетчерские службы не работали, поэтому экипажи самолетов сделали все возможное, чтобы спасти своих пассажиров: выключили свет, иллюминаторы закрыли, никого с бортов не выпускали.

Многим пассажирам пришлось провести на борту несколько часов.

А в это же время снаружи бунтовщики сражались с силовиками, жгли авто, а мародеры грабили магазины.

В итоге из-за всего этого переполоха в московском аэропорту застряли множество пассажиров казахских авиалиний. Дело в том, что авиалинии отказываются брать на себя ответственность за пассажиров, застрявших в аэропортах. С одной стороны, их можно понять: не они виноваты, что начались протесты. Но с другой стороны, хватит ли двух талонов на питание на 800 рублей при том, что люди фактически остались без места банального ночлега?

Стоит отметить, что застрявшим пассажирам все же помогли. Киргизская диаспора в Москве передала горячие обеды людям и помогла водой.

Похожая ситуация сейчас и в Казахстане. Там застряли граждане России и те, кто на постоянной основе живет и работает в РФ. Аэропорт Алма-Аты закрыли до 9 января, и, выходит, что он не работает уже несколько дней. А это – счета в гостиницах, невозможность связаться с близкими из-за того, что интернет глушат и недоступные блага цивилизации вроде банковских переводов или стабильных поставок продовольствия.

Более того, выяснилось, что некоторых пассажиров, собиравшихся попасть в РФ и переживших захват аэропорта, сейчас выселяют из отеля. Все из-за того, что авиакомпания оплатила им проживание только на сутки, а затем и вовсе сняла с себя обязательства из-за «форс-мажора». При этом доходы конкретной авиакомпании позволяют оплатить несколько номеров гостиницы.

А если учесть, что наличные безопасно снять практически невозможно, а банковские переводы не работают, неудивительно, что люди оказались в затруднительном положении.

МИД России при этом запустило горячую линию по помощи застрявшим в Казахстане иностранцам. Однако фактической помощи пока нет: министерство ограничивается рекомендациями, в которых советует укрыться в безопасном месте и пополнить запасы продовольствия.

Сколько будет продолжаться антитеррористическая операция, пока неизвестно. Но перемещаться между городами сейчас небезопасно, и тысячи людей фактически стали заложниками ситуации. Аэропорт в Алма-Ате не будет работать как минимум до 9 января. А многие компании при этом приостановили свои рейсы в Казахстан, и некоторые и вовсе не продают билеты в эту страну.

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Метки: Казахстан   аэропорт   новости   пассажиры   протесты   самолет   
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754
Максим Максимов Час назад
В Казахстан надо было не миротворцев отправлять, а загружать ИЛы под завязку казахской диаспорой, во главе с ихним вожаком, который трындел, что "ввод миротворцев - это оккупация", и отправлять прямыми рейсами в Алма-Ату. Вот там же, на лётном поле, диаспора и начала бы разборки с "недовольными согражданами"
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960
курильщик Минуту назад
Вот наши властьимущие уёпки однако, раз уж самолёты с миротворцами туда улетели, почему бы на этих бортах не эвакуировать своих граждан ???
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1k
muhomor 3 минуты назад
Зато без задержки вылетели самолёты с десантурой-по приказзу ПЛЕШИВОГО
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14k
alexis 7 минут назад
Если дутик не разграблен- то нормально.
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839
Alex 10 минут назад
казахский бунт бессмысленный и беспощадный ?
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1k
an-bask Полчаса назад
кто-знает, куда этот полетел и откуда?
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49
nik7856 Полчаса назад
Надо было всех на "Ангару" пополнять Тихоокеанский подводный спутниковый флот. Все новосты - Казахстан, все фишки - Казахстан. А про фиаско Роскосмоса ни слова.
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49
nik7856 poбт 12 минут назад
Пуск из Плесецка 27 декабря
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6k
Дмитрий Горчилин 44 минуты назад
Хороший вопрос, может ли КВС принять решение о вылете из неподконтрольного властям аэропорта без разрешения наземных служб в случае форсмажора? Оставаться в таком аэропорту- подвергать опасности воздушное судно, экипаж и пассажиров.
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9k
Lynx 2 часа назад
Киргизы братья на век, раша в жопе как всегда, нежели предотвратить сиё действо на корню. Но затем на КОНЕ и многоходовочка. Как обычно.
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368
Arti 2 часа назад
Хмм, и опять казахстан, час не прошёл , скоро сайт будет фишки.кз
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839
Alex 2 часа назад
теперь и в Казахстане зона АТО ?
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82k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Может, я многого не понимаю, но раз НЕБО СВОБОДНО - ВЗЛЕТАЙ, СЦУКО, И УЛЕТАЙ ИЗ ЭТОГО МОРДОРА !
У тебя полный пассажиров заправленный борт, у всех - какие-то ДЕНЬГИ при себе
САМОЛЕТ с ЛЮДЬМИ - исключительно лакомый кусок для бандитов
"БАШНЯ" НЕ РАБОТАЕТ - так она и не заработает еще месяц, ее разграбят бандиты !!!!!
Я НЕ ПОНИМАЮ ПИЛОТОВ
ПОТЕРЯЕШЬ БОРТ С ПАССАЖИРАМИ - НАВЕКИ ВЫГОНЯТ ИЗ АВИАЦИИ
У тебя, сцуко, поэтому и зарплата больше 500 тыс в месяц - патамушта ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮДЕЙ
Максимум - будешь на кукурузнике поля опылять ДДТ
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3k
sedoisever 2 часа назад
Такое ощущение, что те, кто хотят лучшей жизни, не собираются жить в той стране, в которой борются за это.
Большевики в этом плане были умнее. Они захватывали, а не уничтожали ценности и обьекты.
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82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Отправить их домой на бортах мо
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