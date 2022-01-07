Терминал по-казахски: сотни граждан РФ застряли в Алма-Ате

В целом, жизнь множества из них начала напоминать сюжет фильма «Терминал». Только если там это была легкая комедия с глубоким смыслом о выживании в аэропорту, то здесь множество людей не могут покинуть Россию или въехать в нее из-за того, что аэропорт в Алма-Ате, бывшей столице Казахстана, сначала захватили протестующие, а теперь он по понятным причинам не принимает гражданские рейсы: в аэропорту все разбито.