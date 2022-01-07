Терминал по-казахски: сотни граждан РФ застряли в Алма-Ате

Все мы знаем, какие сейчас события происходят в Казахстане: протесты, мародерства, нападения на силовиков и фактическое отсутствие связи с теми, кто там находится. Но есть и другая сторона конфликта в стране: тысячи людей, которые не могут попасть домой и которые застряли в аэропортах.
Острее всего ситуация обстоит в Алма-Ате.
В целом, жизнь множества из них начала напоминать сюжет фильма «Терминал». Только если там это была легкая комедия с глубоким смыслом о выживании в аэропорту, то здесь множество людей не могут покинуть Россию или въехать в нее из-за того, что аэропорт в Алма-Ате, бывшей столице Казахстана, сначала захватили протестующие, а теперь он по понятным причинам не принимает гражданские рейсы: в аэропорту все разбито.
Но ладно бы в аэропорту в тот момент никого не было. На самом деле, в момент захвата аэропорта, там были люди. Более того, некоторые из них сидели в самолетах, уже готовые к вылету, но улететь не получилось: диспетчерские службы не работали, поэтому экипажи самолетов сделали все возможное, чтобы спасти своих пассажиров: выключили свет, иллюминаторы закрыли, никого с бортов не выпускали.
Многим пассажирам пришлось провести на борту несколько часов.
А в это же время снаружи бунтовщики сражались с силовиками, жгли авто, а мародеры грабили магазины.
В итоге из-за всего этого переполоха в московском аэропорту застряли множество пассажиров казахских авиалиний. Дело в том, что авиалинии отказываются брать на себя ответственность за пассажиров, застрявших в аэропортах. С одной стороны, их можно понять: не они виноваты, что начались протесты. Но с другой стороны, хватит ли двух талонов на питание на 800 рублей при том, что люди фактически остались без места банального ночлега?
Стоит отметить, что застрявшим пассажирам все же помогли. Киргизская диаспора в Москве передала горячие обеды людям и помогла водой.
Похожая ситуация сейчас и в Казахстане. Там застряли граждане России и те, кто на постоянной основе живет и работает в РФ. Аэропорт Алма-Аты закрыли до 9 января, и, выходит, что он не работает уже несколько дней. А это – счета в гостиницах, невозможность связаться с близкими из-за того, что интернет глушат и недоступные блага цивилизации вроде банковских переводов или стабильных поставок продовольствия.
Более того, выяснилось, что некоторых пассажиров, собиравшихся попасть в РФ и переживших захват аэропорта, сейчас выселяют из отеля. Все из-за того, что авиакомпания оплатила им проживание только на сутки, а затем и вовсе сняла с себя обязательства из-за «форс-мажора». При этом доходы конкретной авиакомпании позволяют оплатить несколько номеров гостиницы.
А если учесть, что наличные безопасно снять практически невозможно, а банковские переводы не работают, неудивительно, что люди оказались в затруднительном положении.
МИД России при этом запустило горячую линию по помощи застрявшим в Казахстане иностранцам. Однако фактической помощи пока нет: министерство ограничивается рекомендациями, в которых советует укрыться в безопасном месте и пополнить запасы продовольствия.
Сколько будет продолжаться антитеррористическая операция, пока неизвестно. Но перемещаться между городами сейчас небезопасно, и тысячи людей фактически стали заложниками ситуации. Аэропорт в Алма-Ате не будет работать как минимум до 9 января. А многие компании при этом приостановили свои рейсы в Казахстан, и некоторые и вовсе не продают билеты в эту страну.
Источник:
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удивительно
он как капитан судна и командир воинской части - может даже арестовать и применять оружие
полное право имеет для спасения пассажиров
У тебя полный пассажиров заправленный борт, у всех - какие-то ДЕНЬГИ при себе
САМОЛЕТ с ЛЮДЬМИ - исключительно лакомый кусок для бандитов
"БАШНЯ" НЕ РАБОТАЕТ - так она и не заработает еще месяц, ее разграбят бандиты !!!!!
Я НЕ ПОНИМАЮ ПИЛОТОВ
ПОТЕРЯЕШЬ БОРТ С ПАССАЖИРАМИ - НАВЕКИ ВЫГОНЯТ ИЗ АВИАЦИИ
У тебя, сцуко, поэтому и зарплата больше 500 тыс в месяц - патамушта ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮДЕЙ
Максимум - будешь на кукурузнике поля опылять ДДТ
продолжаешь дурака включать ?
ПОЛУЧАЕТСЯ
Большевики в этом плане были умнее. Они захватывали, а не уничтожали ценности и обьекты.
Вот только мозгов у них поменьше, чем у тех же большевиков. Неизмеримо.