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Путешествие в прошлое: как провести на карантине время

Путешествие в прошлое: как провести на карантине время (20 фото)

Автор:
18 января 2022 11:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: изоляция   интересно   карантин   ностальгия   путешествия   фото   фотограф   
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Карантин и иные ограничения не оставят нас в 2022 году. Новый штамм коронавируса ставит рекорды по заражению в России и в мире. Уже сейчас можно забежать вперед и предположить, вряд ли этим летом удастся отправиться в путешествие.

Как занять себя во время отпуска на карантине? Фотограф Элисон Лутц нашла способ как путешествовать не выходя из собственной квартиры.

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Она разбирала свои старые фотографии из архива, и ей пришла идея сделать постановочные фотографии. Получилась достаточно интересная серия.

Идея Элисон Лутц не нова, ведь многие люди пытаются воспроизвести детские фотографии в зрелом возрасте.

Так что не стоит унывать даже взаперти из-за коронавируса можно сотворить нечто прекрасное.

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Метки: изоляция   интересно   карантин   ностальгия   путешествия   фото   фотограф   
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doker 20 минут назад
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