Путешествие в прошлое: как провести на карантине время

Карантин и иные ограничения не оставят нас в 2022 году. Новый штамм коронавируса ставит рекорды по заражению в России и в мире. Уже сейчас можно забежать вперед и предположить, вряд ли этим летом удастся отправиться в путешествие.
Как занять себя во время отпуска на карантине? Фотограф Элисон Лутц нашла способ как путешествовать не выходя из собственной квартиры.
Она разбирала свои старые фотографии из архива, и ей пришла идея сделать постановочные фотографии. Получилась достаточно интересная серия.
Идея Элисон Лутц не нова, ведь многие люди пытаются воспроизвести детские фотографии в зрелом возрасте.
Так что не стоит унывать даже взаперти из-за коронавируса можно сотворить нечто прекрасное.
Источник:
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