Художник фотографирует детей из разных стран мира: 20 красивых и пленительных снимков

Итальянец Массимо Биетти — путешественник и фотограф в одном флаконе. Посещая различные страны мира, он делает удивительные портреты людей, которые демонстрируют особенности их культуры, быта и обычаев. Однако особого внимания заслуживает его серия детских снимков. Она отличается особой воздушностью и трогательностью. Через них Массимо Биетти смог передать, что в каждой стране живут дети, которые одинаково красивы и умилительны. Все они обожают игры, проказы и общение с друзьями. Возможно, через свои работы фотограф попытался донести, что именно в детях заключается единство людей, способное убрать любую вражду и недопонимание. Ведь, несмотря на то, что все малыши на планете такие разные, они всё-таки во многом друг на друга похожи.