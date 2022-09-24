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Художник фотографирует детей из разных стран мира: 20 красивых и пленительных снимков

Художник фотографирует детей из разных стран мира: 20 красивых и пленительных снимков

Автор:
24 сентября 2022 12:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Массимо Биетти   дети   путешественник   путешествия   фото   фотограф   
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Через свои прекрасные фотографии этот художник показывает, как выглядит детство в разных странах мира.
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Источник:

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Метки: Массимо Биетти   дети   путешественник   путешествия   фото   фотограф   
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1  комментарий
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Шурман Полчаса назад
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