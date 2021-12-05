Фотограф и модели: 40 лет спустя

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Четыре десятилетия назад фотограф Крис Порш начал документировать жизнь обитателей города Питерсборо, Кембриджшир. Теперь, 40 лет спустя, он нашел своих прежних моделей и узнал, как сложилась их жизнь.
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Мистер Джино (1980 - 2021)
Продавец мороженого Дженезио Боррилло (он же Джино) был снят на Кромвель-роуд, обслуживающим Захиду Парвин. Он купил фургон для мороженого, когда переехал в Питерборо из Италии, и летом катался по городу, продавая сладкое лакомство. В 1992 году он открыл магазин макаронных изделий в Питерборо, которым до сих пор владеет вместе со своей женой Кларой и дочерью Люсией. У него трое детей и четверо внуков. Захида рассказала: «Раньше я жила недалеко от Кромвель-роуд, и я часто покупала мороженое у Джино, у меня обычно было рожок с клубничным джемом, а иногда с шоколадной стружкой. Думаю, на фото мне было около семи». Захида до сих пор живет в Питерборо, у нее трое детей и внук. Она добавила: «Было приятно снова сфотографироваться».
Бернард (1981 - 2021)
Бернард, который живет недалеко от Стэмфорда в Линкольншире, женат на Ирен 58 лет и имеет двух дочерей, трех внуков и трех правнуков. Уже 30 лет он увлекается масляной живописью последние. Он коллекционирует банки с картинками и за последние 13 лет собрал коллекцию из 31 500 штук, которую выставляет в своем доме.
Пол Смит (1980 - 2021)
Пол Смит был снят стоящим перед автомобилем Ford Cortina на Кобден-стрит, Питерборо, в 1980 году. С 1978 года он работал носильщиком в районной больнице Питерборо в течение 12 лет. «Фотография была сделана возле моей квартиры, и это была машина моего соседа», - вспоминает он. У Пола двое детей, он работает ди-джеем на местной радиостанции Peterborough Community Radio. Крис изо всех сил пытался найти похожую машину поскольку сегодня они очень редки, - и вот однажды друг связался с ним и сообщил, что он заметил красную "Кортину" на одной из улиц. Владельцы, Морис и Джоан Брэдфорд были очень рады предоставить свой Ford Cortina Mk 5 Crusader для фото. Крис добавил: «Я попросил Пола красочно одеться, чтобы оживить старую монохромную картинку, и, как видите, он не разочаровал!»
Адалат Хан и Амир Баз (1980 - 2020)
Братья Адалат Хан и Амир Баз владели киоском на углу Кобден-стрит и Кромвель-роуд в Питерборо с 1979 по 1996 год. Они были сфотографированы в 1980 году. Сейчас они на пенсии и все еще живут в Питерборо. Адалат женат, имеет двух сыновей, а Амир женат, имеет сына и дочь. «Как вы можете видеть по их лицам, им нравится стоять за прилавком, - говорит Крис. - Они даже хотели остаться, чтобы обслуживать еще несколько клиентов».
Тим Дэвис (1981 - 2020)
В начале 1980-х Тим Дэвис пять лет работал кузнецом в кузнице Торп-Холл (ныне приют Сью Райдер) в Питерборо. «Я всегда хотел этим заниматься, - говорит он. - Я учился на работе, и мне все это нравилось. Было приятно учиться кузнечному делу». Позже он уехал в Гримсби и трудился на опасных работах на глубоководных рыболовных траулерах, добывавших рыбу в водах Гренландии. Там он провел около двух лет. «Я вернулся домой для более стабильной, безопасной и спокойной жизни, поэтому стал дежурным в местном центре занятости, - рассказывает Тим. - Я выбрал эту работу, поскольку я общительный человек, и мне нравится встречаться с людьми и помогать им». Тим, у которого есть дочь по имени Гвендолин, вышел на пенсию в 2012 году и постоянно посещает богадельню Уортли, где он наслаждается настоящим элем и хорошей компанией своих друзей. Тим отправился в кузницу в деревне Торни, чтобы сделать новое фото. «Я увидел кузницу, и она вернула много прекрасных воспоминаний», - говорит он.
Тони Крей и Тереза Уэстон (1985 - 2021)
Подруги Тони Крей (в девичестве Пиньятелло) и Тереза Уэстон (в девичестве Макпартлин) были сфотографированы на городской ярмаркеr в Питерборо в 1985 году. Тони рассказала: «Мы только что закончили общеобразовательную школу Стэнграунда, и после сдачи экзаменов пошли на ярмарку в пятницу вечером, чтобы отпраздновать это событие. Мне было 15, а Терезе 16. Это был совершенно замечательный вечер, последний вечер перед взрослой жизнью. В те дни у нас не было выпускных вечеров, поэтому мы пошли на ярмарку. Фотография, сделанная Крисом, вернула мне все воспоминания того вечера. Мы приехали туда около 17:00 и прошли множество аттракционов, и я помню, как мы ехали по туннелю, который вращается».
Глория Стил (1984 - 2020)
Глория Стил любила свою работу дежурной по переходу в школе Квинз Драйв на Догсторп-роуд в Питерборо. Она помогала детям переходить дорогу три раза в день в течение семи лет в течение 80-х годов. Глория, у которой есть сын и дочь, позже работала сиделкой в общине в Национальной службе здравоохранения, пока не вышла на пенсию. «Было очень весело воссоздать фотографию в униформе с новой табличкой, - говорит она. - Машины продолжали останавливаться, и это вызвало много счастливых воспоминаний. Мы хорошо посмеялись, и было приятно видеть, как девочки выросли».
Друзья (1985 - 2020)
Друзья Джонни Кроуфорд, Труди Ларкинсон, Сандра Уилсон-Бейли и Том Брей (слева направо) сидели на скамейке на Бридж-стрит в Питерборо, когда Крис увидел их в 1985 году. 35 лет спустя они собрались там же.
Пол Йейтс (1989 - 2020)
Пол Йейтс проработал дворником в Питерборо в течение 20 лет, пока в 2006 году не вышел на пенсию по болезни. В 1989 году его сфотографировали с машиной для уборки Green Frog на Лоуэр Бридж-стрит. Пол, женат, имеет троих детей. Пол, который до сих пор живет в Питерборо, руководит группой реконструкции истории викингов в течение 30 лет и проводит лекции о викингах в школах . Также участники его клуба ставят палаточные городки и разыгрывают большие бои по всей стране.
Джо Райт (1984 - 2020)
Джо Райта часто видели в Питерборо с ручной сипухой Рокки, сидевшим на его плече. Крис сфотографировал его на кантри- и вестерн-шоу в 1984 году. «Мы вырастили нескольких спасенных сипух, - рассказывает Джо. - Я носил Рокки в город на плече, и это заставляло людей улыбаться. Его звали Рокки, потому что он качал головой из стороны в сторону, когда был счастлив. Люди подходили и гладили его, он был очень ручным и никогда не пытался улететь. Раньше он жил в моей спальне, и когда у меня срабатывал будильник, он кусал меня за ухо, пока я не встал с постели». В конце концов Рокки и другие совы перебрались в садовый сарай, но однажды кто-то ворвался в сарай и выпустил их. «Они думали, что спасают сов, но их выращивали люди, поэтому они не могли жить в дикой природе. Было очень грустно», - рассказывает Джо. Джо, который все еще живет в Питерборо и работает в Perkins Engines, отправился в приют для экзотических домашних животных в Сент-Джеймс и позировал с сипухой Искоркой. Он добавил: «Теперь у нас есть собаки, морские свинки и золотые рыбки. Было приятно снова увидеть сову на моем плече, и это вызвало у меня прекрасные воспоминания».
Приятели (1982 - 2021)
Друзья (слева направо) Ромелл Йервуд, Райан Уилтшир (ныне Райан Абдель Рахим) и Стивен Мур изображены на Соборной площади в 1982 году. Марк Аллан (в кепке) уехал из города и не был доступен для фото.
Лесли и Крис Порш (1971 - 2021)
Крис был 18-летним студентом, а Лесли 20-летней служащей, когда они были запечатлены в газете Peterborough Evening Telegraph в 1971 году после того, как проехали автостопом около 10000 километров по Европе и Северной Африке всего за три недели. Они поженились в 1976 году, у них трое детей и семеро внуков.
Папа и дочки (1994 - 2021)
Доктор Ричард Скотт был сфотографирован со своими тремя дочерьми на Бридж-стрит, Питерборо, в 1994 году. Он сказал: «Я думаю, что была суббота, и моя жена работала в больнице, а я вывез девочек в Питерборо». Ричард работал терапевтом, а также делал эндоскопию в районной больнице Питерборо по вечерам и по выходным. Он вышел на пенсию в 2019 году, но недавно вернулся к работе, чтобы помочь с вакцинацией от коронавируса. Его жена Кэролайн Скотт работала рентгенологом в городской больнице Питерборо и сейчас на пенсии.
Братья (1980 - 2021)
Братья Марк и Мэтт Корт были сфотографированы поедающими чипсы в детской коляске, в то время как их мама ходила по магазинам обуви на Бридж-стрит в Питерборо. «Мы понятия не имели об этом снимке, - говорит Мэтт. - Наш друг увидел ее на Facebook и узнал меня. Когда моя мама увидела это, ей это понравился снимок. Думаю, мне на фото около 12 месяцев, а Марку - около двух с половиной лет. Мы думаем, мама тогда покупала ковбойские сапоги для нашего отца». Марк и Мэтт ходили в школу с детьми Криса Порша. Сейчас они живут в Бирмингеме: Мэтт плотник, а Марк состоит в браке, растит трех сыновей и работает директором начальной школы. Мэтт скоро переезжает обратно в Питерборо.
Тусовка (1983 - 2020)
Четверо парней (слева направо) Грег Браун, Дэйв Кеннеди, Дэйв Бейнс и Нил Такер были сфотографированы на Соборной площади в Питерборо. Все они продолжали другжить на протяжении многих лет.
Энди Айрлэнд (1981 - 2020)
Энди Айрлэнд в костюме трубочиста участвовал в конкурсе маскарадных костюмов на карнавале на Гладстон-стрит в 1981 году. Сегодня он бывший физиотерапевт клиники Энди Мюррея, а теперь работает консультантом в клинике в центре Лондона.
Влюбленные (1980 - 2020)
Райдер Хант и Джули Грейси (урожденная Дэвис) были сфотографированы целовавшимися на Соборной площади в Питерборо в канун Рождества 1980 года. Они были частью группы, которая тусовалась вместе, слушая музыку и катаясь на скутерах.
Обеденный перерыв (1983 - 2020)
Медсестры Карен Белсон, Мэгги Мур, Анита Даунс и Джейн Кью (слева направо). Они работали в ночную смену, поэтому их перерыв часто приходился на час ночи.
Мохаммед Мустафа (1981 - 2021)
Мохаммеда Мустафу фотограф снял за стеной его собственного дома на Кромвель-роуд, 64 в 1982 году, когда ему было около четырех лет. Сейчас он работает на складе Tesco в Питерборо, у него пятеро детей. Его мать до сих пор живет в этом доме.
Крис сказал: «Когда я сделал снимок Мохаммеда почти 40 лет назад, я никогда не думал, что когда-нибудь увижу его снова, поэтому было чудесно видеть, как он теперь возвышается над этой стеной, и иметь возможность остановиться и поговорить о тех прошедших годах».
Крис сказал: «Когда я сделал снимок Мохаммеда почти 40 лет назад, я никогда не думал, что когда-нибудь увижу его снова, поэтому было чудесно видеть, как он теперь возвышается над этой стеной, и иметь возможность остановиться и поговорить о тех прошедших годах».
Брат и сестра (1991 - 2021)
Эмили Райт (урожденная Адамс) и ее брат Джимми Адамс изображены сидящими в дверях магазина Madhouse на Бридж-стрит в Питерборо в 1991 году. Эмили и Джимми выросли в Веррингтон-Виллидж со своими двумя другими братьями и сестрами и посещали Королевскую школу в Питерборо.
Сестра Бэмбридж (1980 - 2020)
Элизабет (Бесс) Бэмбридж была старшей сестрой в отделении неотложной помощи районной больницы Питерборо в течение 40 лет. На фото она накладывала швы на пациента - очень распространенная процедура после дорожно-транспортных происшествий. «Это было ужасно, когда человек вылетал через лобовое стекло, а я часами аккуратно снимала стекло с его лица, - вспоминает Бесс. - В те дни в клинике было не так много сотрудников и меньше бумажной работы. Это было очень удобно. Я помню, как однажды утром в 7.15 мне позвонил санитар: в машине была пара со своей 13-летней дочерью, и у нее случился приступ астмы. Вокруг не было ни администратора, ни врача, и я реанимировала ее в машине скорой помощи. Я навсегда запомню тот день. Пятнадцать лет спустя ее семья прислала мне фотографию ее свадьбы и сказала, что ее бы не было в живых, если бы не я. Моя работа была очень полезной. Мы спасали жизни и помогали людям каждый день». Элизабет сейчас на пенсии и занимается благотворительностью в хосписе Сбю Райдер Она живет в деревне Торни, фото было сделано в ее саду на заднем дворе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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P.S. А вообще -круто.