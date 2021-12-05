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Фотограф и модели: 40 лет спустя

Фотограф и модели: 40 лет спустя (23 фото)

Автор:
05 декабря 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: 40 лет спустя   Питерборо   жизнь и судьба   интересно   фото   фотограф   фотограф и модели   фотографии   
3265
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Четыре десятилетия назад фотограф Крис Порш начал документировать жизнь обитателей города Питерсборо, Кембриджшир. Теперь, 40 лет спустя, он нашел своих прежних моделей и узнал, как сложилась их жизнь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 40 лет спустя   Питерборо   жизнь и судьба   интересно   фото   фотограф   фотограф и модели   фотографии   
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9  комментариев
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6k
Енот Потаскун Час назад
Раньше выглядели как люди, теперь как исламисты.
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9k
Некто 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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5k
Бу Час назад
Очень круто
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149
ManA108 Час назад
Эти фото показывают что время неумолимо.Приятно снова пережить прошлые моменты жизни.
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3k
rabarock Час назад
Мэтт плотник, а Марк состоит в браке,
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4k
NeDron Час назад
Классный пост! Спасибо!
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7k
Serjio 2 часа назад
Это машина времени.
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748
Sexxxton 2 часа назад
Человек старается, много времени тратит на поиск людей и мест из прошлого. Я, промотав все фото за 1.5 минуты - "Прикольно"

P.S. А вообще -круто.
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3k
foggen2 2 часа назад
Очень сочные,вкусные и приятные послевкусия после сравнения старых и новых фото.Автору однозначно спасибо.
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