Фотограф и модели: 40 лет спустя

Джо Райта часто видели в Питерборо с ручной сипухой Рокки, сидевшим на его плече. Крис сфотографировал его на кантри- и вестерн-шоу в 1984 году. «Мы вырастили нескольких спасенных сипух, - рассказывает Джо. - Я носил Рокки в город на плече, и это заставляло людей улыбаться. Его звали Рокки, потому что он качал головой из стороны в сторону, когда был счастлив. Люди подходили и гладили его, он был очень ручным и никогда не пытался улететь. Раньше он жил в моей спальне, и когда у меня срабатывал будильник, он кусал меня за ухо, пока я не встал с постели». В конце концов Рокки и другие совы перебрались в садовый сарай, но однажды кто-то ворвался в сарай и выпустил их. «Они думали, что спасают сов, но их выращивали люди, поэтому они не могли жить в дикой природе. Было очень грустно», - рассказывает Джо. Джо, который все еще живет в Питерборо и работает в Perkins Engines, отправился в приют для экзотических домашних животных в Сент-Джеймс и позировал с сипухой Искоркой. Он добавил: «Теперь у нас есть собаки, морские свинки и золотые рыбки. Было приятно снова увидеть сову на моем плече, и это вызвало у меня прекрасные воспоминания».