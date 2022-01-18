Два сибиряка нашли в Тайге секретную землянку и заночевали там в -17

На своем канале Лесные делятся множеством хитростей, которые позволяют значительно экономить силы и время, обустраивая быт в дикой природе. У них есть даже кулинарные уроки, с их помощью можно ощутить комфорт даже в удаленной, на десятки и сотни километров от жилья, местности. Дом-убежище в гористой тайге, лесовики выстроили еще в прошлом году. Их идеей было соорудить надежное пристанище исключительно из подручных материалов.

Поскольку это был первый их опыт в строительстве, не обошлось без ошибок и неудач. Так, печь-каменку пришлось разобрать из-за неправильно рассчитанной конструкции, а утепляющий стены мох, с одной из сторон. под чистую выдули северные ветра.