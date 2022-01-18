FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6529 постов • 744 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Два сибиряка нашли в Тайге секретную землянку и заночевали там в -17

Два сибиряка нашли в Тайге секретную землянку и заночевали там в -17 (6 фото)

Автор:
18 января 2022 09:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   люди   мороз   сибирь   тайга   фото   
1664
6

Мужчины решили выделить время для того, чтобы обустроить в самом сердце Тайги убежище, напоминающее землянку.

Команда «Лесные», так себя называют молодые люди, публикующие в соцсетях и на собственном канале в Ютубе свои эксперименты в области бушкрафта. Этот термин означает искусство выживания в дикой природе, Лесные применяют на практике навыки и лайфхаки, собранные у охотников северных народов. Как справились путешественники с ночевкой в каменной землянке, в двадцатиградусный мороз, рассказывает Lemurov.net.

×
×

На своем канале Лесные делятся множеством хитростей, которые позволяют значительно экономить силы и время, обустраивая быт в дикой природе. У них есть даже кулинарные уроки, с их помощью можно ощутить комфорт даже в удаленной, на десятки и сотни километров от жилья, местности. Дом-убежище в гористой тайге, лесовики выстроили еще в прошлом году. Их идеей было соорудить надежное пристанище исключительно из подручных материалов.


Поскольку это был первый их опыт в строительстве, не обошлось без ошибок и неудач. Так, печь-каменку пришлось разобрать из-за неправильно рассчитанной конструкции, а утепляющий стены мох, с одной из сторон. под чистую выдули северные ветра.

Тестировать убежище, с минимумом снаряжения, ребята пошли в середине зимы. Мороз приближался к отметке минус двадцать, а толщина снежного покрова была около восьмидесяти сантиметров. К своей постройке они приближались с замиранием сердца, опасаясь встретить, обосновавшегося в ней медведя или увидеть ее разгромленной. К счастью, и крыша и стены выдержали и не обвалились под тяжестью снежной толщи. Легко открылась и тяжелая бревенчатая дверь.

Внутри им пришлось протапливать хижину походной металлической печью, которая не дает того тепла, что мог бы дать настоящий каменный очаг. Но путешественники не растерялись и утеплили стены снаружи снегом. Его они счистили ранее с крыши снегоступами. Чтобы уменьшить теплопотерю, они подвесили брезентовую штору с внутренней стороны двери.

В результате этих мер, внутри хижины температура поднялась выше двенадцати градусов. Несмотря на то, что ребята, придерживаются железного правила не оставлять на ночь огонь в очаге, им удалось прекрасно выспаться в протопленной землянке, в спальных мешках.

Летом они собираются довести до ума печь из камня, при таком отоплении, даже в сильные морозы, температура будет гораздо более комфортной.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: интересно   люди   мороз   сибирь   тайга   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
110k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
"нашли в Тайге секретную землянку" или всё же ПОСТРОИЛИ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Горец Ю 24 минуты назад
бушкрафты, лайфаки северных народов, снег с крышы убрали...
Тьфу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria Час назад
Ходили мы зимой в походы. И при минус 20 с палаткой. Печурку топить приходится непрерывно, значит, дежурить по очереди.
Приходилось и без палатки в снегу ночевать. Костёр из трёх больших брёвен - пришлось валить сухое дерево. Лапник снизу. Тент из полиэтилена сверху - под углом, чтобы отражал тепло на спящих. Младших в центр. Старшим пришлось спать по очереди, чтобы дети не разбрелись и не заблудились, если писать пойдут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
SolomonA 2 часа назад
Так нашли или построили? И "секретная" она - так как в детстве - "секретный" шалаш, когда в шпионов играли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
xpom000 2 часа назад
Что-то я не понял, в заголовке нашли секретную землянку, в тексте сами построили. А сам текст это краткое содержание ролика с ютуба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
375
Шурман 2 часа назад
Секретная ?:) допустим у нас в Алмате в горах были 2 землянки , строили для себя , но как то начали замечать что кроме нас туда тоже кто то начал наведываться , один раз застали там компанию после маленькой перепалки они покинули место . У нас там все было правда хранили все в схроне чуть чуть выше землянки .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вакцинные туры: наша новая реальность Вакцинные туры: наша новая реальность 6 правил выживания на Русском Севере: как жить при –50°C 6 правил выживания на Русском Севере: как жить при –50°C 9 нескучных музеев мира 9 нескучных музеев мира Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов Северная Корея, какой вы еще ее не видели Северная Корея, какой вы еще ее не видели Что форма стопы расскажет о характере Что форма стопы расскажет о характере
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

334375



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
32
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и погибла
0
226
Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и погибла
Набирающие популярность в сообществах
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
0
23
Почему срок жизни людей ограничен природой всего 125 годами
Милые и забавные черепахи и черепашки
0
2
Милые и забавные черепахи и черепашки
Вакцинные туры: наша новая реальность
Вакцинные туры: наша новая реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нужно больше конкретики
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#Россия#подборка#автомобили#автомир#дтп#фотографии#Украина
#Юмор#факты#история#в мире#картинки#еда#алкоголь#Ynews#авто аварии#позитив
#интересно#прикол#животные#СССР#ватермарк#Приколы#природа#аварии#собака#страны

На что жалуетесь?

Вернуться