Два сибиряка нашли в Тайге секретную землянку и заночевали там в -17

Мужчины решили выделить время для того, чтобы обустроить в самом сердце Тайги убежище, напоминающее землянку.
Команда «Лесные», так себя называют молодые люди, публикующие в соцсетях и на собственном канале в Ютубе свои эксперименты в области бушкрафта. Этот термин означает искусство выживания в дикой природе, Лесные применяют на практике навыки и лайфхаки, собранные у охотников северных народов. Как справились путешественники с ночевкой в каменной землянке, в двадцатиградусный мороз, рассказывает Lemurov.net.
На своем канале Лесные делятся множеством хитростей, которые позволяют значительно экономить силы и время, обустраивая быт в дикой природе. У них есть даже кулинарные уроки, с их помощью можно ощутить комфорт даже в удаленной, на десятки и сотни километров от жилья, местности. Дом-убежище в гористой тайге, лесовики выстроили еще в прошлом году. Их идеей было соорудить надежное пристанище исключительно из подручных материалов.
Поскольку это был первый их опыт в строительстве, не обошлось без ошибок и неудач. Так, печь-каменку пришлось разобрать из-за неправильно рассчитанной конструкции, а утепляющий стены мох, с одной из сторон. под чистую выдули северные ветра.
Тестировать убежище, с минимумом снаряжения, ребята пошли в середине зимы. Мороз приближался к отметке минус двадцать, а толщина снежного покрова была около восьмидесяти сантиметров. К своей постройке они приближались с замиранием сердца, опасаясь встретить, обосновавшегося в ней медведя или увидеть ее разгромленной. К счастью, и крыша и стены выдержали и не обвалились под тяжестью снежной толщи. Легко открылась и тяжелая бревенчатая дверь.
Внутри им пришлось протапливать хижину походной металлической печью, которая не дает того тепла, что мог бы дать настоящий каменный очаг. Но путешественники не растерялись и утеплили стены снаружи снегом. Его они счистили ранее с крыши снегоступами. Чтобы уменьшить теплопотерю, они подвесили брезентовую штору с внутренней стороны двери.
В результате этих мер, внутри хижины температура поднялась выше двенадцати градусов. Несмотря на то, что ребята, придерживаются железного правила не оставлять на ночь огонь в очаге, им удалось прекрасно выспаться в протопленной землянке, в спальных мешках.
Летом они собираются довести до ума печь из камня, при таком отоплении, даже в сильные морозы, температура будет гораздо более комфортной.
Источник:
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Тьфу...
Приходилось и без палатки в снегу ночевать. Костёр из трёх больших брёвен - пришлось валить сухое дерево. Лапник снизу. Тент из полиэтилена сверху - под углом, чтобы отражал тепло на спящих. Младших в центр. Старшим пришлось спать по очереди, чтобы дети не разбрелись и не заблудились, если писать пойдут.