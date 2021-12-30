Кто изображен на знаменитой картине "Американская готика"?

Наверное, все знают картину «Американская готика». Она в каждой энциклопедии искусства, регулярно мелькает в соцсетях, существуют десятки тысяч пародий на неё. Причем, многие убеждены, будто бы изображены фермер с женой, позировавшие художнику Гранту Вуду. Кто они и кто персонажи с холста – если не супруги?
Для начала немного о знаменитой работе Гранта Вуда. Картина была написана в 1930 году. Название «Американская готика» является отсылкой к архитектурному стилю. Так называемая «плотницкая готика» стала очень популярна в Америке во второй половине XIX века. Тогда многие частные дома и небольшие церкви возводили со стрельчатыми окнами и острыми щипцами крыш, подражая викторианской неоготике.
Дом, который вы видите, стоит по сей день и его даже можно посетить. Он находится в крохотном городке Элдон, штат Айова и по состоянию на 2020 год там проживает 783 человека. Художник Грант Вуд случайно приметил его и очень захотел нарисовать. Получил разрешение от хозяев, сделал набросок. Вуд решил показать пару, которая могла бы жить в таком домике. В качестве моделей он выбрал свою сестру Нэн, работавшую стенографисткой и дантиста, к которому ходило все семейство Вуд, – доктора Байрона Маккиби.
Примечательно, что Нэн и Маккиби никогда не позировали художнику на фоне дома в стиле сельской готики. Сначала Грант Вуд нарисовал фон (на основании наброска и сделанной фотографии), а уже затем добавил в картину людей. Когда картина стала известной (а по популярности она сегодня конкурирует с «Моной Лизой» и «Криком» Мунка), многие решили, что изображены фермер и его жена. Видимо, есть в их облике что-то такое, из-за чего они кажутся сварливой парой. У обоих крепко сжаты губы, в глазах женщины обида и укор.
На самом деле, герои с картины – отец и дочь. Это и сам художник письменно подтвердил. Грант Вуд отправил картину на конкурс в Чикагском институте искусств. Судьи почему-то посчитали её юмористической, но оценили. Автору заплатили 300 долларов. Картина по сей день находится в музее Чикагского института искусств. Когда она стала мелькать в газетах, жители штата Айова поначалу возмутились, мол, мы не такие серые и суровые, это что за карикатура, но потом сменили гнев на милость.
Сестру художника Нэн картина прославила на весь мир. Говорит, без неё она бы так и осталась посредственной стенографисткой, а так она многие годы путешествовала по миру, рассказывала о рано ушедшем брате, популяризировала его творчество. Нэн, правда, не очень понравилось, что брат нарисовал её с таким бледным лицом и такой непривлекательной. Много раз приходилось всем говорить, что мужчина с картины старше её в два раза и по замыслу художника он её отец, а не муж. Нэн Вуд Грэм была замужем за риэлтором, а у доктора Маккиби лишь регулярно лечила зубы.
В 1942 году модели, наверное, единственный раз попозировали для журналистов вместе с «Американской готикой». Картину как раз выставляли в их городе – Сидар-Рапидс, Айова. Маккиби было уже 75, Нэн – 43. Смотришь на фото и понимаешь, что есть между ними какая-то химия – в художественном смысле.
Источник:
- Кто главный на МКС?
- Как самый большой золотой самородок России сгубил того, кто его нашел
- Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы
- Почему иглу эскимосов не тают, даже когда внутри +20 градусов
- 7 разновидностей брака в мире, о которых многие и не подозревали
Понравилось11