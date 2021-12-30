Кто изображен на знаменитой картине "Американская готика"?



Сестру художника Нэн картина прославила на весь мир. Говорит, без неё она бы так и осталась посредственной стенографисткой, а так она многие годы путешествовала по миру, рассказывала о рано ушедшем брате, популяризировала его творчество. Нэн, правда, не очень понравилось, что брат нарисовал её с таким бледным лицом и такой непривлекательной. Много раз приходилось всем говорить, что мужчина с картины старше её в два раза и по замыслу художника он её отец, а не муж. Нэн Вуд Грэм была замужем за риэлтором, а у доктора Маккиби лишь регулярно лечила зубы.