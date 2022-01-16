Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов

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Ирландский мост 4 года не работал, так как от него потеряли пульт

В Дублине есть мост Шона О’Кейси, который торжественно открыли в 2005 году. Мост соединил два берега набережной, и был разводным: под ним должны были проходить под парусом. Сооружение проектировали в начале 2000-х годов с учетом новых технологий, и разводную конструкцию сделали дистанционной на пульте управления. Пульт был небольшим, размером со смартфон. Увы, в 2010 году от моста потеряли пульт, и четыре года не могли его найти, так что сооружение не работало. Лишь в 2014 году мост переделали инженеры, перепрограммировав его, и он снова стал открываться.