9 нескучных музеев мира

Если вам понравилась реклама про меняющиеся времена и унитазы, тогда вам стоит посетить в Дели музей туалета. Индийский биолог Биндествар Патак с другими энтузиастами изначально задумывал музей как просветительский. Просвещая соотечественников в вопросах санитарии, он хотел вещать о гигиене и посредством музея. В Индии до сих пор многие не осведомлены о том, как пользоваться клозетами, потому что не имеют их в своих домах. Так постепенно коллекция музея разрослась до туалетов. Сейчас среди его экспонатов ночные горшки и писсуары со всего света, включая копию туалета французского короля и специально созданный для королевы Виктории золотой унитаз.