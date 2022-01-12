9 нескучных музеев мира

У многих музей ассоциируется с чем-то скучным, ретроградным, неинтересным и старомодным. Возможно, такие музеи есть до сих пор, но в основном они остались в прошлом.
Сегодня мы хотим вас познакомить с необычными и оригинальными музеями, в которых точно не будет скучно. В них интересно находиться, потому что их создатели — увлеченные каждый своей идеей люди. В одном музее вас охватит восторг и удивление, в другом вы можете испытать смешанные чувства, а в третьем захочется улыбнуться.
Международный клуб и музей бананов
Житель Калифорнии более сорока лет назад открыл музей бананов. Очевидно, Кен Баннистер — поклонник этих сладких желтых фруктов, если решил собирать все, что с ними связано: картинки, разнообразный мерч, игрушки, одежду, предметы мебели и прочее.
Музей волос
В другом штате США, Монтане, жительница Индепенденса Лейла Коун собрала настоящие картины и инсталляции из волос. В коллекции представлены даже венки двухсотлетней давности.
Музей атомного тестирования
Лас-Вегас не только всемирно известный город казино и развлечений. Если вы увлечены техникой или хотите больше узнать о ядерном оружии, можно посетить Музей атомного тестирования. Здесь вы рассмотрите множество гаджетов, счетчиков Гейгера, радиоактивных приборов и почувствуете мощь ядерного оружия.
Музей телефонов
Владелец и по совместительству единственный сотрудник маленькой телефонной компании Боб Ридделл основал в Миннесоте музей всевозможных телефонных аппаратов. Этот любитель телефонной техники сумел сделать свой музей оригинальным и неповторимым. Чтобы разобраться, как пользоваться некоторыми приборами, нужно основательно прочесть инструкцию, без которой будет сложно позвонить по незнакомому аппарату.
Музей обуви
Многие не знают, что делать с обувью, которая уже не нужна. Выбрасывать? Раздавать? Отдавать в секонд-хенд? Имельда Маркос двадцать лет назад придумала, что ей делать со своей обувью. Имельда накопила сотни пар обуви, когда была женой президента Филиппин, но и сама занималась государственными делами, общественной деятельностью, поэтому была у всех на виду. Когда она открыла музей обуви, в котором более 800 пар, ее известность только возросла.
Музей канализации
Этот музей явно на любителя, не для всех. Но тем, кто имеет профессиональный интерес к функционирующей канализационной системе, проложенной двести лет назад, или детям, которые в будущем видят себя изобретателями или строителями, будет познавательно и интересно. Спуститься в тоннель и посмотреть на трубы изнутри, пусть и с неприятным запахом, можно в столице Франции.
Музей человеческого тела
Если в детстве вам хотелось попутешествовать по органам и артериям человеческого организма, у вас появилась такая возможность. Этот музей открыли в маленьком городке недалеко от столицы Нидерландов. Посетители могут зайти внутрь внушительного 35-метрового человека и за час посетить сердце, пройтись по почкам, пищеварительному тракту и даже увидеть мозг изнутри. В музее вам наглядно продемонстрируют, что происходит внутри организма человека, когда он спит, моргает, зевает или чихает.
Музей Джеймса Бонда
12 лет назад поклонник стиляги, ловеласа и любителя дорогих авто Джеймса Бонда создал первый в мире музей, посвященный этому популярному в XX веке персонажу. Возможно, вы тоже воплотите свои идеи в жизнь, выйдя на пенсию, как сделал это английский пенсионер, закончив стоматологическую практику.
Музей туалета
Если вам понравилась реклама про меняющиеся времена и унитазы, тогда вам стоит посетить в Дели музей туалета. Индийский биолог Биндествар Патак с другими энтузиастами изначально задумывал музей как просветительский. Просвещая соотечественников в вопросах санитарии, он хотел вещать о гигиене и посредством музея. В Индии до сих пор многие не осведомлены о том, как пользоваться клозетами, потому что не имеют их в своих домах. Так постепенно коллекция музея разрослась до туалетов. Сейчас среди его экспонатов ночные горшки и писсуары со всего света, включая копию туалета французского короля и специально созданный для королевы Виктории золотой унитаз.
Источник:
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