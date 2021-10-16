Мотовун - удивительный город на холме в Хорватии

Хорватский город Мотовун расположен на полуострове Истрия, на вершине крутого холма (277 м над уровнем моря), покрытого камнями.
Он возвышается над рекой Мирна. К зданиям ведет дорога, состоящая ровно из 1052 ступенек, поэтому посещение этого места рассчитано только на целеустремленных туристов. А наверху действительно есть чем полюбоваться!
История Мотовуна восходит к римским временам. Первоначально он был основан как лагерь для легионеров во время походов против варваров. Затем, как и большая часть Хорватии, он перешел под суверенитет Венеции, чему обязан дальнейшим развитием системы укреплений. В тринадцатом и четырнадцатом веках весь город был окружен стенами. Историческая колокольня также относится к этому периоду. Стратегическое и очень удобное расположение повлияло на нынешний облик Мотовуна. Название города происходит из ранних кельтских времен и переводится как «город на холме».
Развитие города
Чем выше здания, тем они старше. Со временем рост жителей привел к строительству зданий, в том числе на склонах этого и окружающих холмов, превратив все это в типичный коммерческий поселок. В Старом городе появились постройки в стилях ренессанс и барокко, но средневековая атмосфера все еще ощущается в городе больше всего. Главный представитель стиля ренессанс - эффектная желтая церковь Святого Стефана. Её стоит посетить, потому что она скрывает красивый мраморный алтарь, на которых изображен св. Стефан и Вавжинец и витражи Христа и Девы Марии в пресвитерианской части. Архитектура церкви была разработана венецианским мастером Андреа Палладио.
В 16 веке с целью повышения уровня безопасности поселение было обогащено замком. Вы по-прежнему входите в город, пересекая большие ворота, которые создают впечатление проникновения в какое-то очень загадочное место.
Сегодня в городе расположено несколько известных организаций, таких как Международный центр исследований поздней античности и раннего средневековья и Международный центр антропологических наук (ICAM). Каждый год в конце лета проводится кинофестиваль, который уже вписан в калейдоскоп хорватских культурных событий на постоянной основе.
Удивительные пейзажи в Мотовуне
Самые красивые пейзажи открываются во время прогулки вдоль городских стен. Территория очень зеленая, поэтому хорошо видны виноградники и леса. Это идеальное место для любителей пеших и велосипедных прогулок. Поднимаясь на многочисленные очаровательные холмы, вы, безусловно, улучшите свою физическую форму. Климат теплый и мягкий, но благодаря тенистой зелени высокие температуры не так утомительны.
Помимо видов сверху, пейзаж, похожий на открытку, тянется из-под подножия холма за пределы города. Туристы, которые добираются до Мотовуна, очень часто останавливаются, чтобы запечатлеть удивительный вид на каменный город, поднимающийся с зеленого холма и уходящий прямо в небо.
Интересным фактом является то, что карта города была размещена на оборотной стороне банкноты в 10 кун. В нем постоянно проживает всего 500 жителей. В Мотовуне есть немного артистичности. Сюда охотно приезжают художники, любуясь прекрасными видами и мягким балансом красок. Из-за этой художественной богемы поляки, живущие в городе, сравнивают его с Казимежем Дольным.
Вино и трюфели
Слава Мотовуна распространяется и на кулинарию. Отсюда происходят знаменитые вина Теран и Малвазия, а окрестности города богаты трюфелями высочайшего качества, что привлекает гурманов этого фирменного блюда со всего мира. Сезон для них - с октября по январь. Это касается изысканных белых трюфелей, ведь их черные аналоги можно встретить и летом. Для отслеживания их под землей используют не свиней, как принято считать, а специально обученных для этого собак.
Кроме того, местность заросла множеством ореховых деревьев, поэтому вы можете попробовать этот деликатес, выдержанный на полуденном солнце.
От Мотовуна недалеко до Пореча, Ровиня и Умага, популярных адриатических городов. Город привлекает множество туристов, которые чаще всего приезжают сюда только в поисках места поближе к пляжу. Здесь нет мест для развлечений, поэтому любители ночных развлечений выбирают другие близлежащие города.
Однако можно найти несколько отличных ресторанов, где подают блюда с добавлением трюфелей . Если содержимое кошелька не позволяет насладиться самыми великолепными экземплярами этого лакомства, можно также попробовать омлет с трюфелями, где они меньше, но такие же вкусные.
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