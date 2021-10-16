Мотовун - удивительный город на холме в Хорватии

Он возвышается над рекой Мирна. К зданиям ведет дорога, состоящая ровно из 1052 ступенек, поэтому посещение этого места рассчитано только на целеустремленных туристов. А наверху действительно есть чем полюбоваться!

История Мотовуна восходит к римским временам. Первоначально он был основан как лагерь для легионеров во время походов против варваров. Затем, как и большая часть Хорватии, он перешел под суверенитет Венеции, чему обязан дальнейшим развитием системы укреплений. В тринадцатом и четырнадцатом веках весь город был окружен стенами. Историческая колокольня также относится к этому периоду. Стратегическое и очень удобное расположение повлияло на нынешний облик Мотовуна. Название города происходит из ранних кельтских времен и переводится как «город на холме».