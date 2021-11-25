Люди бросили свои квартиры вместе с вещами и уехали отсюда, кто-то в соседние поселки, где есть хоть какая-то инфраструктура и магазины с продуктами, ну а кто-то на большую землю, так здесь называют остальную часть России, до которой можно добраться лишь на поезде или самолете.

Рабочий посёлок Цементнозаводский был основан в 1950 году в связи с открытием Воркутинского цементного завода, что находится в паре километров от самого поселка. Предполагалось, что население посёлка составит порядка 4000 человек, для чего были построены объекты инфраструктуры: дорога с бетонным покрытием, связывающая посёлок с городом, жилые здания, школа, магазины, детские сады.