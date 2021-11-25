Разговор пойдет о поселке Цементнозаводский, что находится примерно в 18 километрах от самой Воркуты и настоящее время почти полностью заброшен.
Люди бросили свои квартиры вместе с вещами и уехали отсюда, кто-то в соседние поселки, где есть хоть какая-то инфраструктура и магазины с продуктами, ну а кто-то на большую землю, так здесь называют остальную часть России, до которой можно добраться лишь на поезде или самолете.
Рабочий посёлок Цементнозаводский был основан в 1950 году в связи с открытием Воркутинского цементного завода, что находится в паре километров от самого поселка. Предполагалось, что население посёлка составит порядка 4000 человек, для чего были построены объекты инфраструктуры: дорога с бетонным покрытием, связывающая посёлок с городом, жилые здания, школа, магазины, детские сады.
Мы подъезжаем к поселку. Он находится на сопке, с которой открывается прекрасный вид на тундру, Воркутинскую ТЭЦ-2 и шахту "Воргашорская".
На въезде в город установлена бетонная стела с названием поселка. Правда, она давно заросла кустарником и что-то разобрать на ней достаточно сложно, поэтому приходится подойти немного ближе, чтобы сделать фотографию.
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Первым делом попадаю в поселок. Перед нами предстает бывшая средняя общеобразовательная школа. Выглядит она, честно сказать, как после бомбежки.
Еще немного о поселке. В 80-х население составляло порядка 5000 человек. Здесь была создана вся инфраструктура для комфортного проживания, но в начале нулевых, а точнее - в 2002 году, Воркутинский цементный завод прошел процедуру банкротства и население резко сократилось до 1600 человек.
Отток населения был настолько сильным, что к 2021 году здесь остались жить всего пара семей. Хотя жизнью это назвать, наверное, трудно, скорее - выживать.
Весь поселок - это разворованные и замусоренные руины, которые стоят на сопке посреди бескрайней и прекрасной тундры. Из подъездов тут и там валяются горы мусора. Окна давно разбиты, под ними лежит сломанная мебель и вещи бывших жильцов.
Зрелище, конечно, удручающее. Под ногами трескаются куски разбитого стекла, от ветра стучат оторванные куски железа, которые вот-вот рухнут. На улице совсем нет людей. Похоже, здесь мы совсем одни.
В городе было несколько детских садов. Один из них - "Ромашка". От здания остался лишь голый скелет. Внутри на стенах - детские рисунки, напоминающие, что когда-то здесь была жизнь, которой здесь больше никогда не будет.
Пока мы беззаботно гуляли с товарищем по улицам поселка, оказалось, что нас во всю ищет военный патруль. Его мы заметили первые, но приняли решение пойти к людям в форме навстречу и узнать причину слежки за нами.
Оказалось, что рядом с поселком все еще действует военная часть, поэтому делать фотографии в ее сторону нам не рекомендуется. Еще из-за частого визита сюда людей с дронами нас настоятельно попросили не запускать ничего в воздух. Ну, у нас ничего и не было, поэтому наш разговор был быстро закончен на доброй ноте.
Военным совершенно безразличен этот поселок, его дома и их сохранность. Да и воровать, по сути, здесь уже нечего: местные давно все вынесли сами. Конечно, люди в форме очень удивились, когда узнали, что мы приехали сюда почти за 3000 километров ради этих развалин, после чего посмеялись и удалились в закат.
А мы, не теряя ни минуты, отправляемся гулять по квартирам. Добро пожаловать в подъезд совершено обычного северного дома! Здесь нет никаких кодовых замков, консьержек или домофонов. Простой, обшарпанный от старости, советский подъезд со старыми табличками на двери.
Забавно видеть надписи на стенах, которые начеркал здесь ЖЭК: "Уважаемые квартиросъемщики - убедительная просьба выносить бытовой мусор в контейнеры, в противном случае нарушители будут оформлены на административную комиссию в ЖЭУ-1.
Заходим в квартиру на первом этаже. Погром здесь ужасный! Видно, что мародеры здесь искали что-то ценное, перевернув всю квартиру с ног на голову.
Весь металл вынесли, даже перила на лестничной клетке - и те утащили.
Но иногда встречаются и вполне цивильные квартиры, в которых можно проследить черты быта бывших жителей: в голове постепенно вырисовываются картинки, как бы выглядели эти помещения, будь они жилыми.
По предметам можно понять, насколько семья жила в достатке или была бедна, жили здесь молодые люди или уже старики - все это прекрасно видно по хламу, который разбросан по квартирам.
Иногда встречаются и вот такие интересные перформансы, как этот - в стене между двумя подъездами мародеры пробили огромную дыру. Видимо, квартира за стенкой была надежно заперта, поэтому в нее решили попасть вот таким нетривиальным способом, чтобы просто обокрасть.
Пролезаю на другую сторону дома через дыру. Внимательно оглядываюсь по сторонам и понимаю, что ломали стенку достаточно давно. Квартира простояла не одну холодную зиму в таком состоянии.
По стенам ползет белая плесень, на потолке - черный грибок. Внутри квартир очень сыро, а воздух тяжелый. Кажется, что ты плывешь в воде. По среди одного жилища замечаем интересный экспонат, который я в живую встречаю впервые.
Электрический камин-бар производства СССР! На задней стенке имеется электросхема соединений и работы элементов питания, а также различная информация по эксплуатации.
Кстати, будучи уже дома, удалось выяснить, что на площадках по продаже Б/У техники такие камины стоят от 10 000 рублей. Наверное, заполучить такой камин во времена СССР было очень сложно и дорого, но теперь это хлам, который никому не нужен.
Из разбитых окон последних этажей открывается страшно красивый вид на поселок. Страшный он потому, что если вглядеться в окна - понимаешь, что жизни в них нет, хотя на психологическом уровне осознаешь, что находишься в жилом доме посреди жилого поселка.
Книги, мебель, предметы декора - все это оказалось забытым. Даже мародеры брезгают забирать отсюда такие вещи, потому что здесь они не имеют никакой ценности.
Вы только представьте себе, что каждый такой поселок - как большой супермаркет с бесплатными вещами. Купив квартиру в Воркуте за бесценок - ее вполне можно бесплатно обустроить вот такими брошенными вещами, причем, искать хорошую мебель, я думаю, долго не придётся, ведь порой здесь встречаются потрясающие винтажные экземпляры, которые ценятся, например, в Москве.
А как считаете Вы - можно ли обустроить квартиру из подобной брошенной мебели и вещей? Выскажите свое мнение в комментариях.
Мы покидаем дом и направляемся к следующему. Каждая квартира для нас здесь - как "киндер-сюрприз" для маленького ребенка. Никогда не знаешь, что ожидает тебя в ней. Находки здесь бывают поистине впечатляющими.
В конце статьи предлагаю Вашему вниманию большой фильм, снятый на месте событий!
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Но уже через 10 лет станет смертельно опасным местом.Это не Чернобыль . Дома старше а тундра не средняя полоса ,несущие конструкции придут в негодность быстрее .