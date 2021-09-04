Загадки Эрмитажа: павлин, восковой Петр I, три квадрата Малевича

Эрмитаж – один из самых больших музеев мира. В нем есть множество артефактов, имеющих свою загадочную историю. Именно таким экспонатам и посвящена этот пост.
Коллекция Эрмитажа составляет более 3 млн экспонатов. Чтобы неспешно обойти каждый, тратя по 8 часов в день, понадобится около 6 лет!
Часы с павлином
В 1778 году князь Потемкин решил сделать необычный подарок Екатерине: механические часы, внутри которых расположен павлин. Работу он поручил английскому механику, которому и удалось создать шедевр. Но проблема была в транспортировке часов. Чтобы перевезти, пришлось их разобрать, а вот собрать уже не получилось.
Последняя надежда Потемкина заключалась в молодом русском механике Кулибине. Ему удалось соединить все детали и восстановить часы. Чудо действия начинается со звона колокола.
Просыпается сова, а за ней на сцене появляется павлин. Раскрыв крылья во всей своей красе, он поворачивается своей "пятой точкой", а потом и вовсе уходит. Зачем часовщик добавил этот странный жест, неизвестно. Возможно это из-за своего пренебрежительного отношения к светскому обществу.
Гробница Гомера
В Эрмитаже стоит большая и яркая «гробница Гомера». Сейчас невозможно сказать, откуда ее привезли, скорей всего с какого-либо острова. Еще ее первый владелец граф Строганов писал, что когда увидел этот артефакт то сразу же подумал о похороненном в нем Гомере. Вследствие этого пошли слухи и легенды, люди мечтали увидеть место захоронения великого человека.
И только спустя несколько веков ученные сумели обследовать гробницу и удостовериться в том, что Гомер не мог быть в ней похоронен. Но вследствие этого возник новый вопрос: для кого она была создана?
Статуя Мут-Сохмет
В египетском зале стоит памятник Мут-Сохмет, посвященный кровавой богине. Однажды женщина сильно разозлилась на людей и решила уничтожить расу. Но другие боги сумели ее успокоить при помощи красного пива, которое она восприняла за кровь.
Мут-Сохмет успокоилась, но опасность для людей все еще осталась. Ведь якобы каждый год ноги памятника окрашиваются в красный, говоря о скорой погибели всего живого.
Золотая маска
Во владениях Эрмитажа находится один необычный артефакт – золотая маска. Нашли ее в 1837 году в одной из древних гробниц. Она находилась на лице одной из древних императриц, покоящейся в золотом саркофаге.
Сначала историки решили, что это жена царя Рускупорида, но после засомневались в этом. Узнать, кто эта женщина так и не удалось.
Восковой Петр I
Фигура Петра I окружена большой тайной. Многие люди утверждают, что они видели, как статуя садилась или кланялась. Через время историки раскрыли экспонат и узнали, что внутри есть шурупы, которые позволяют двигать Петра I.
Но никого автоматического механизма там не было. Поэтому все еще остается загадкой, правда ли те посетители видели двигающегося царя или им все это привиделось.
Феодосийские серьги
Феодосийские серьги – это самый необычный аксессуар, который в прошлом находился в коллекции Петра I. Необычность этого артефакта заключается в его рисунке. Увидеть изображение можно только при помощи лупы.
Действительно, загадка - как такие феноменальные украшения могли сделать почти 2,5 тыс лет назад?
На серьгах нарисованы афинские состязания или некоторые другие сцены древнего мира. Ни одному современному ювелиру так и не удалось повторить рисунок, а все из-за отсутствия подходящих инструментов.
Черный квадрат
Одна из самых знаменитых работ Малевича «Черный квадрат» не оставляет в покое людей и по сей день. Многие продолжают пытаться разгадать тайну этого шедевра и понять, что именно хотел донести этим автор.
А знаете ли вы, что помимо Черного квадрата существуют еще Красный и Белый?
Кроме этого, существуют слухи, что за работой расположена другая картина, которая была замазана художником.
Источник:
- Тайна меча, воткнутого рыцарем Гальгано в камень
- Великий чеченский танцор исполняет танец павлина под музыку Морриконе
- Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные
- Загородные дома русских писателей
- Интересные факты о книгах
Понравилось19
Пятый раз за последние два года из Эрмитажа похищают полотно Малевича "Черный квадрат"! И вот уже пятый раз сторож дядя Вася успевает к утру восстановить картину!...