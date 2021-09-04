Загадки Эрмитажа: павлин, восковой Петр I, три квадрата Малевича

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Часы с павлином

В 1778 году князь Потемкин решил сделать необычный подарок Екатерине: механические часы, внутри которых расположен павлин. Работу он поручил английскому механику, которому и удалось создать шедевр. Но проблема была в транспортировке часов. Чтобы перевезти, пришлось их разобрать, а вот собрать уже не получилось.