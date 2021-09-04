FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Тайны и загадки 273 поста • 215 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Тайны и загадки 
Загадки Эрмитажа: павлин, восковой Петр I, три квадрата Малевича

Загадки Эрмитажа: павлин, восковой Петр I, три квадрата Малевича (8 фото)

Автор:
04 сентября 2021 09:53
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: загадки   интересно   квадрат Малевича   музей   павлин   факты   фото   эрмитаж   
339
8

Эрмитаж – один из самых больших музеев мира. В нем есть множество артефактов, имеющих свою загадочную историю. Именно таким экспонатам и посвящена этот пост.


Коллекция Эрмитажа составляет более 3 млн экспонатов. Чтобы неспешно обойти каждый, тратя по 8 часов в день, понадобится около 6 лет!


Часы с павлином

В 1778 году князь Потемкин решил сделать необычный подарок Екатерине: механические часы, внутри которых расположен павлин. Работу он поручил английскому механику, которому и удалось создать шедевр. Но проблема была в транспортировке часов. Чтобы перевезти, пришлось их разобрать, а вот собрать уже не получилось.

×

Последняя надежда Потемкина заключалась в молодом русском механике Кулибине. Ему удалось соединить все детали и восстановить часы. Чудо действия начинается со звона колокола.

Просыпается сова, а за ней на сцене появляется павлин. Раскрыв крылья во всей своей красе, он поворачивается своей "пятой точкой", а потом и вовсе уходит. Зачем часовщик добавил этот странный жест, неизвестно. Возможно это из-за своего пренебрежительного отношения к светскому обществу.


Гробница Гомера

В Эрмитаже стоит большая и яркая «гробница Гомера». Сейчас невозможно сказать, откуда ее привезли, скорей всего с какого-либо острова. Еще ее первый владелец граф Строганов писал, что когда увидел этот артефакт то сразу же подумал о похороненном в нем Гомере. Вследствие этого пошли слухи и легенды, люди мечтали увидеть место захоронения великого человека.

И только спустя несколько веков ученные сумели обследовать гробницу и удостовериться в том, что Гомер не мог быть в ней похоронен. Но вследствие этого возник новый вопрос: для кого она была создана?


Статуя Мут-Сохмет

В египетском зале стоит памятник Мут-Сохмет, посвященный кровавой богине. Однажды женщина сильно разозлилась на людей и решила уничтожить расу. Но другие боги сумели ее успокоить при помощи красного пива, которое она восприняла за кровь.

Мут-Сохмет успокоилась, но опасность для людей все еще осталась. Ведь якобы каждый год ноги памятника окрашиваются в красный, говоря о скорой погибели всего живого.


Золотая маска

Во владениях Эрмитажа находится один необычный артефакт – золотая маска. Нашли ее в 1837 году в одной из древних гробниц. Она находилась на лице одной из древних императриц, покоящейся в золотом саркофаге.

Сначала историки решили, что это жена царя Рускупорида, но после засомневались в этом. Узнать, кто эта женщина так и не удалось.


Восковой Петр I

Фигура Петра I окружена большой тайной. Многие люди утверждают, что они видели, как статуя садилась или кланялась. Через время историки раскрыли экспонат и узнали, что внутри есть шурупы, которые позволяют двигать Петра I.

Но никого автоматического механизма там не было. Поэтому все еще остается загадкой, правда ли те посетители видели двигающегося царя или им все это привиделось.


Феодосийские серьги

Феодосийские серьги – это самый необычный аксессуар, который в прошлом находился в коллекции Петра I. Необычность этого артефакта заключается в его рисунке. Увидеть изображение можно только при помощи лупы.

Действительно, загадка - как такие феноменальные украшения могли сделать почти 2,5 тыс лет назад?

На серьгах нарисованы афинские состязания или некоторые другие сцены древнего мира. Ни одному современному ювелиру так и не удалось повторить рисунок, а все из-за отсутствия подходящих инструментов.


Черный квадрат

Одна из самых знаменитых работ Малевича «Черный квадрат» не оставляет в покое людей и по сей день. Многие продолжают пытаться разгадать тайну этого шедевра и понять, что именно хотел донести этим автор.

А знаете ли вы, что помимо Черного квадрата существуют еще Красный и Белый?

Кроме этого, существуют слухи, что за работой расположена другая картина, которая была замазана художником.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: загадки   интересно   квадрат Малевича   музей   павлин   факты   фото   эрмитаж   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Andrei 45 минут назад
Так, а в чём загадки-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
newegg 9 минут назад
Из-за преступной халатности работников Эрмитажа картина Казимира Малевича "Черный квадрат" два месяца провисела вверх ногами.

Пятый раз за последние два года из Эрмитажа похищают полотно Малевича "Черный квадрат"! И вот уже пятый раз сторож дядя Вася успевает к утру восстановить картину!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кузнец душ. 10 минут назад
Автор убейся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 15 минут назад
Как говорится, с чёрным квадратом, просто сходите в другой музей, совсем не далеко от Эрмитажа....Государственный Русский музей....Там этих квадратов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные Загородные дома русских писателей Загородные дома русских писателей Великий чеченский танцор исполняет танец павлина под музыку Морриконе Великий чеченский танцор исполняет танец павлина под музыку Морриконе Тайна меча, воткнутого рыцарем Гальгано в камень Тайна меча, воткнутого рыцарем Гальгано в камень Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1229420



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Весёлые картинки 3
2
60
Весёлые картинки 3
Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы
1
458
Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#факты#новости#картинки#сатира#забавно#Россия#прикольные
#Юмор#подборка#прикол#Разное#фотографии#сша#природа#комментарии#в мире#полиция
#интересно#животные#интересное#кино#ynews#сарказм#дикая природа#СССР#актеры#абсурд

На что жалуетесь?

Вернуться